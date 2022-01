Casi 40 mil personas firmaron un pedido para que padres y madres de hijos con discapacidad tengan una licencia extendida a 6 meses

A partir de hoy en Colombia la licencia de paternidad será de dos semanas.

Cuarenta mil personas firmaron un pedido para que todos los padres y madres de niños y niñas con discapacidad, o patología compleja que requiera cuidados intensivos, tengan una licencia extendida a seis meses.

La iniciativa la planteó Alejandro Nielsen, un padre oriundo de Necochea que cuando su hijo nació y estuvo cinco meses internado en terapia intensiva en la Ciudad de Buenos Aires, solo contó con los tres días de licencia por paternidad. A través del sitio web change.org, el hombre lanzó el reclamo para juntar firmas para pedirle al Congreso de la Nación, a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y al Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, que tomen cartas en el asunto.

“Mi nombre es Alejandro y soy papá de Milo de 2 años, que nació con discapacidad, asfixia e hipotonía total. Su estado de salud al nacer fue muy crítico, y requirió estar internado casi 5 meses en la unidad de terapia intensiva (UTIP)”, comenzó describiendo Nielsen el padecimiento que atravesó su familia. “El pronóstico de Milo era muy difícil, mi mujer y yo estábamos en shock. Esos 5 meses luchó cada día para sobrevivir, sobreponerse a apneas severas y luego para salir adelante”, agregó.

Milo nació con discapacidad, asfixia e hipotonía total. Su estado de salud al nacer fue muy crítico, y requirió estar internado casi 5 meses en la unidad de terapia intensiva (UTIP)

En este contexto, Alejandro explicó que no les alcanzó ni los 3 días de licencia por paternidad ni los 3 meses por maternidad. “¿Se imaginan volver al trabajo diario en una oficina sabiendo que tu hijo pelea por su vida cada instante en la UTIP? ¿Se imaginan además dejarlo solito en el sanatorio que está a 500 kilómetros para volver a trabajar y poder así sostener la obra social? Les puedo asegurar que es desgarrador”, describió y lamentó la situación de quienes “no tienen el privilegio de tener obra social”.

En la publicación, se remarcó que sólo las madres de quienes tienen un hijo con Síndrome de Down, tienen una licencia extendida a 6 meses. “Parece ser que al Estado no le importa cualquier otra situación grave ya sea provocada por un sufrimiento fetal, una patología o un síndrome. Y mucho menos quienes no tienen un diagnóstico claro, aunque su estado sea crítico, como fue el caso de nuestro hijo”, cuestionó Nielsen.

“Milo tenía un síndrome genético en estudio y mi mujer no pudo volver a trabajar al tercer mes como cualquier madre porque estaba devastada y en un enorme estado de angustia y depresión, pero eligió quedarse al lado de nuestro hijo para darle fuerza y acompañarlo. En mi caso, contaba los días y las horas para ir a verlo y que él pudiera sentir la presencia de su papá”, describió. “Fue muy desolador vivir así la llegada de mi hijo. Los niños necesitan a sus mamás y a sus papás siempre, pero más aún en situaciones de vulnerabilidad. Y nosotros necesitamos estar cerca de ellos para ayudarlos a salir adelante” , remarcó el padre.

De esta forma plantearon la junta de firmas para pedirle al Congreso de la Nación, a la ANSES y al Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, que todos los padres y madres de niños/as con discapacidad o patología compleja que requiera cuidados intensivos tengan una licencia extendida a 6 meses. Hasta las primeras horas de la mañana de este miércoles 38.901 personas habían apoyado la iniciativa.

“Realmente esperamos que el Estado nos escuche y responda a esta enorme necesidad de tantos padres y madres de niños con discapacidad”, concluyó Alejandro.

SEGUIR LEYENDO: