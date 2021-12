“¿Por qué San Martín tiene Guardia de Honor y Belgrano no?”: la curiosa pregunta de una niña entrerriana al Presidente

Luisina, la niña entrerriana de 7 años que le envió una carta al presidente Alberto Fernández.

Con tan sólo 7 años y toda una vida por recorrer, Luisina Sabater le expresó su indignación al presidente Alberto Fernández luego de visitar la Casa Rosada, en la que ella misma se percató que los restos del general Don José de San Martín son cuidados por la Guardia de Honor, pero no así el féretro de Manuel Belgrano.

Hace pocos días, Luisina tuvo la posibilidad de visitar la ciudad de Buenos Aires durante un viaje familiar, debido a que su hermana mayor estaba a punto de terminar su carrera militar. Pero a ella le entusiasmaba conocer algunos puntos históricos de la Ciudad, como el Cabildo y la Casa Rosada.

“Nuestra hija mayor egresaba en Buenos Aires y decidimos estar acompañándola en la ceremonia de entrega de Sables y demás. Desde que Luisina nos escuchó hablando del tema, se entusiasmó en ir ella también y nos pidió que la llevemos a conocer el Cabildo, Casa Rosada, donde está San Martín, Belgrano, de manera que cuando fuimos, hicimos el recorrido tradicional”, contó la madre de la pequeña, en diálogo con FM Estación Plus Crespo.

Tal como le había pedido a sus padres, Luisina pudo cumplir su sueño y primero visitó el Cabildo. Luego llegaría el turno de ir a la Casa Rosada, donde tuvo sensaciones encontradas: si bien terminó emocionada tras recorrer la sala donde descansan los restos del general Don José de San Martín, luego su felicidad quedó opacada por el escenario antagónico con el que se encontró en el sitio de reposo de Manuel Belgrano.

Luisina, durante su recorrida por la Casa Rosada.

“Estaba muy contenta. De donde descansan los restos de San Martín salió emocionada, lo veíamos en su cara y nos decía ‘el corazón me late fuerte’. Cuando salió del lugar donde está Belgrano, se decepcionó un poco y nos pedía explicaciones, porque había sentido que estaba olvidado. No entendía por qué no estaba la Guardia de Honor, como con San Martín. Lo interpretó como un prócer abandonado ”, contó la madre de la menor.

Disconforme, Luisina esta vez le solicitó a su familia una posibilidad para preguntarle al Presidente por qué San Martín cuenta con Guardia de Honor y Belgrano no. Como notaron que la niña realmente estaba preocupada por el tema, sus padres averiguaron si era factible enviarle una nota a Alberto Fernández.

“Buscando que note que le estábamos dando importancia a eso que sentía y le preocupaba, nos acercamos con ella hasta la Guardia de Casa Rosada, explicamos que éramos de Entre Ríos y que nuestra hija quería dejarle una carta al Presidente. Nos dijeron que sí, que con mucho gusto la recibiría y nos dieron una hoja y bolígrafo”, detalló la mamá de Luisina.

La carta que Luisina le envió al Presidente.

Para acelerar los pasos, Luisina le dictó el mensaje destinado al presidente Fernández a su madre, y ella se encargó de escribirlo con exactitud. “Como ella va a 2° grado, escribe un poco lento para lo que significa esperar en una oficina así, por lo que ella me la dictó y yo se la escribí. Ella la firmó y se la recibieron con mucha amabilidad. Como la escucharon, quedaron sorprendidos, porque Luisina quería hacer llegar una consulta nada más y la felicitaron por su sentimiento hacia todo lo que tiene que ver con nuestra Patria”, destacó la madre.

Por último, la mujer contó: “Nos pidieron los teléfonos y nos dijeron que en 10 días nos iban a contestar. Nunca pensamos que eso fuera a suceder , hasta que llegó el mail donde le dan una devolución y le anuncian que próximamente le van a enviar una respuesta adecuada”.

La carta de Luisina

A continuación, el breve texto que le envió la pequeña Luisina Sabater al presidente Alberto Fernández:

“Señor Presidente de la Nación. Soy Luisina Sabater, tengo 7 años, soy de Crespo, Entre Ríos, y voy a la Escuela primaria N°70 ‘San José’. Le quiero hacer una pregunta: Por qué San Martín tiene Guardia de Honor y Belgrano ‘no tiene’, siendo que Belgrano fue el creador de nuestra Bandera!?. Amo mi Patria y a mi país!!! Espero su respuesta con ansias!. Muchas gracias!!!”, firmado: Luisina Sabater.

La primera respuesta del Gobierno

Tal como dijo la madre de Luisina en la mencionada entrevista radial, desde Presidencia de la Nación enviaron una primera respuesta a la carta de la niña entrerriana.

Desde un correo oficial de Presidencia, perteneciente al espacio “Mi carta al Presidente”, llegó el contacto tan esperado por la menor:

“Querida Luisina: queríamos que supieras que tu carta llegó bien, que fue leida y apreciada. Y por supuesto, tu carta fue atesorada. Pero lo que es mejor todavía, es la pregunta que impusiste en la Presidencia de la Nación. Varios quedaron encargados de averiguar la respuesta en nuestra historia argentina, para poder responderte con propiedad . Amar a nuestra Patria y a nuestro país, como vos hacés, es lo que nos une y seguirá uniendo. Gracias por haberle escrito al Presidente. Les deseamos a vos y a tu familia un fin de año con salud y amor”, dice la réplica a la consulta de Luisina.

