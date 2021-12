Más de 650 personas se vacunan a diario en Pinamar: la mitad son turistas

Más de 650 personas se vacunan a diario en Pinamar (Gustavo Gavotti)

Sebastián vive en Neuquén y está en Pinamar de vacaciones junto a su esposa y sus hijos de 9 y 11 años. Llegaron hace diez días con el plan de recibir el año nuevo en la costa bonaerense y tienen programado regresar a la provincia patagónica a comienzos de la semana próxima. Lo que no tenían previsto hasta hace unos días era interrumpir su periodo de descanso para llevar a los menores a un centro de vacunación. “Nos quedamos hasta el lunes que viene, pero como vemos que vienen aumentando los contagios en todos lados, aprovechamos para traer a los chicos a que se vacunen”, dijo el hombre a Infobae mientras sus hijos esperaban sentados las que les aplicaran las vacunas.

El caso de Sebastián y su familia se viene repitiendo con mayor frecuencia en los últimos días en el único centro de vacunación en Pinamar, que se ubica en el edificio del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suteryh), en la calle De las Medusas 1231, enfrente del hospital municipal. Allí la cantidad de vacunaciones se duplicó de una semana a esta parte y se espera que las cifras crezca a partir del fin de semana, con la llegada masiva de turistas a la ciudad. Las filas de personas haciendo largas colas ya se veían en los centros de testeos de COVID-19 de la ciudad.

Cerca de la mitad de los vacunados son turistas (Gustavo Gavotti)

De acuerdo a las estadísticas oficiales, en Pinamar se aplicaron hasta el momento 69.118 vacunas. Del total, 33.760 corresponden personas que recibieron primeras dosis y en 29.504 casos se trata de vecinos que ya completaron el esquema. A su vez, otras 2.402 ya recibieron dosis adicional y 3.452, dosis de refuerzo, que comenzaron a aplicarse a principios de noviembre.

Jonathan Iannone y Jonathan Quiroga son coordinadores del operativo de vacunación de Pinamar. Ante la consulta de Infobae, trazan un panorama de la campaña en el distrito costero: “Hasta la semana pasada estábamos con 300 aplicaciones diarias en promedio. Ahora rondan las 600″.

En Pinamar se aplicaron hasta el momento 69.118 vacunas (Gustavo Gavotti)

El martes pasado se vacunaron en Pinamar 663 personas. En detalle, 380 correspondieron a dosis de refuerzo, 113 a primera dosis, 77 a segunda dosis y 54 a dosis adicional. Cerca de la mitad fueron turistas, comunicaron desde el centro.

Fue el caso de Johana, una joven de 21 años que, un día después, se acercó hasta la sede sindical y aguardó su turno pese al calor agobiante que se registraba durante el mediodía. “Vine a colocarme la segunda. La primera me la había dado en septiembre y después no me di la otra porque cuando me había llegado el turno estaba contagiada. Lo dejé pasar y ahora preferí desperdiciar un rato de mis vacaciones y terminar con esto porque otra vez hay muchos contagios”, contó a Infobae mientras hacía la fila bajo el sol.

El único lugar de vacunación en Pinamar es el Suteryh, en la calle De las Medusas 1231, enfrente del hospital municipal (Gustavo Gavotti)

Esta semana, en el Suteryh se están aplicando sin turno vacunas de los laboratorios Pfizer y AstraZeneca en el caso de primera dosis, y Sinopharm para segunda dosis y menores. El lugar está abierto todos los días, de 9 a 18. Como en todo el país, la primera dosis es libre para mayores de 3 años y la segunda también, siempre y cuando se hayan cumplido el intervalo mínimo de interdosis.

n el Suteryh se están aplicando sin turno vacunas de los laboratorios Pfizer y AstraZeneca en el caso de primera dosis, y Sinopharm para segunda dosis y menores (Gustavo Gavotti)

“Hoy por hoy estamos mayormente con dos frentes: por un lado, la gente de la ciudad que viene a darse la tercera dosis; por el otro, al ser un lugar turístico, está la gente que se ha vacunado en otras jurisdicciones, vino a vacacionar y que le llegó el turno mientras están de vacaciones”, contextualizaron los coordinadores. Y respecto del último caso explicaron que los viajeros deben acreditar las vacunaciones previas mediante el certificado de cartón o la aplicación Mi Argentina para luego cruzar los datos, certificar las fechas y finalmente autorizar la vacunación.

Desde mañana, los mayores de 60 años, profesionales de la salud e inmunodeprimidos tendrán acceso libre a la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires, según adelantó el gobernador Axel Kicillof. Esto implica que podrán presentarse en los centros de vacunación sin turno previo y ser inmunizados con la tercera aplicación.

Se aplican Pfizer y AstraZeneca en el caso de primera dosis, y Sinopharm para segunda dosis y menores (Gustavo Gavotti)

Por el momento no está definido, pero en los próximos días podrían sumarse como opción otros lugares de vacunación en Pinamar. “Seguramente para enero haya postas de vacunación itinerantes”, concluyen Iannone y Quiroga.

