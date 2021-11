Por primera vez, la Justicia argentina autorizó a un hombre soltero a subrogar un vientre para convertirse en padre

Hasta ahora, la subrogación de vientre sólo se había autorizado en nuestro país a parejas. Este fallo es el primero que autoriza a ser padre por este método a un hombre soltero (Getty Images)

La jueza Mónica Parrello autorizó a un hombre de 40 años a subrogar un vientre para convertirse en padre. El peticionante, un médico muy prestigioso de Córdoba, había iniciado el trámite en la Justicia hace dos años junto a su pareja, también varón. Pero en noviembre del año pasado se separaron y él decidió ser papá solo. Desde el inicio estaba contemplado que iba a haber una donante anónima de óvulos y que la gestante sería una estudiante de Derecho de 34 años, muy amiga del profesional. El fallo es el primero en Argentina que le posibilita a un hombre sólo, convertirse en padre por el método de gestación por sustitución.

“Todos deben tener la posibilidad de ejercer el Derecho a la Procreación, aun cuando los que llevan adelante este proyecto no encajen en, la hasta ahora, lógica de la familia tradicional “ , escribió la magistrada (titular del Juzgado de Familia de 5° Nominación de la ciudad de Córdoba) en el fallo al que accedió Infobae. La jueza ponderó el “Derecho a la libertad, a la igualdad, a la no discriminación, a formar una familia, y a gozar de los adelantos científicos”, a la vez que declaró la inconstitucionalidad del artículo 562 del Código Civil que reconoce la maternidad “sólo a quien lleva adelante el embarazo”, por entender que “se vulnera el principio de igualdad y de no discriminación. “Las técnicas de reproducción eran impensadas en las épocas de Vélez Sarsfield”, agrega la jueza en su fallo en una crítica a los legisladores que aún no actualizaron la norma y que dejaron un vacío legal en la materia.

“En noviembre del 2018 con mi ex pareja teníamos la inquietud de hacer una subrogación de vientre con una amiga nuestra, iniciamos el pedido de autorización a la jueza, pero vino la pandemia con toda la demora que eso supone y luego nos separamos. Mi ex renunció a su intención de paternidad pero junto a mi abogado, Fernando Cesaretti pedí a la justicia continuar yo sólo con el trámite” , cuenta a Infobae el médico cuyo nombre y rostro estarán por ahora en el anonimato.





Tres párrafos del fallo que autoriza al médico cordobés a subrogar un vientre para ser padre: la solicitud, la autorización y la licencia de tres meses otorgada por la jueza Parrello





“La madre gestante será una amiga mía de 34 años estudiante de Derecho. Ella tiene cuatro hijos de 2, 7, 13 y 15 años y en este momento está sin pareja. Ella les explicó con toda simpleza cómo va a ser todo, los chicos lo han interpretado con total naturalidad. La psicóloga y la asistente social del CATEMU (Cuerpo Auxiliar Técnico Multidisciplinario, organismo que asesora a los magistrados del fuero de familia de la Ciudad de Córdoba) tuvieron contacto con ellos y entendieron perfectamente bien todo. La mamá de ella, también entiende y acompaña su decisión. Yo los conozco a los niños, y ellos no tienen problema en que yo sea el papá del bebé y que no tenga madre”, agregó el hombre.

-¿Vos no tenés miedo que ellos consideren al bebé o la beba que nazca un hermano o hermana?

-No, ellos tienen bien en claro como es el proceso. Ellos saben que solamente la mamá va a gestar a un bebé, que no es de la mamá, que es mío y que es ella quien me lo va a entregar en el momento en que nazca. Lo tienen muy en claro. ¡Los chicos interpretan las cosas mejor que los adultos! Además los niños van a poder conocer a mi hijo y tener contacto con él cuando quieran, con ella tengo una amistad y esto va a continuar por tiempo ilimitado.

-¿La ayudaste económicamente?

-Esta es la primera vez que ella subroga su vientre y desde ya te digo que no hay ningún acuerdo económico en relación a la subrogación. Tenemos una amistad muy linda, ella conoce mi intención de paternidad, nos conocía mucho a los dos y a pesar de nuestra decisión de separarnos ella decidió acompañarme en mi idea de continuar solo con este deseo.

-¿La donante del óvulo es una desconocida?

-Será anónima, aunque se reserva todos los datos de la identidad de ella por los derechos del niño a futuro, si tiene deseo de conocer sus orígenes puede hacerlo a través de la historia clínica de la mujer que hizo la donación.

El dr. Fernando Cesaretti, abogado del médico que pidió ser padre soltero por subrogación de vientre y lo logró

Aunque todas sean buenas noticias ahora, la historia no fue nada fácil para él. “Pensé en subrogar en el exterior un vientre e inicié conversaciones con una abogada de Buenos Aires. La idea era hacerlo en California, pero me salía entre 100 mil y 120 mil dólares sin incluir los costos de los trámites legales para traer al bebé a Argentina ni mi estadía allá. Tenía que viajar muchas veces a Estados Unidos, era imposible”, cuenta el médico. “ También me acordaba de la pareja que no había podido movilizarse por la pandemia y no podían conocer su bebé que había nacido en Ucrania , tenía miedo que me pasara lo mismo . Además la tranquilidad de estar cerca de la persona que está embarazada es distinta”, agrega.

En la desesperación, el hombre tuvo ofrecimientos en el mercado paralelo de subrogancia de bebés. “Siempre hay posibilidades de hacerlo por izquierda, pero no es la forma más adecuada. La verdad es que nunca pregunté cuánto cobraban porque nunca fue mi intención hacerlo así” , revela. “Esto siempre sucedió, así como antes cuando las cosas no estaban tan reguladas los chicos se entregaban a otras familias en la mano y los anotaban a nombre de la otra familia, ahora pasa esto. Lo importante es que si tenés un resguardo legal, tenés cobertura de la obra social para todo el tratamiento, que es del 100 % en el marco de la Ley de Reproducción Asistida” , agrega.

“Este es un fallo revolucionario”, dice a Infobae el abogado del médico, Fernando Cesaretti. “Esta es la primera vez en la Argentina que un padre comitente obtiene una autorización para realizar la práctica de la gestación por sustitución. Hay parejas heterosexuales u homosexuales que obtuvieron el permiso, pero este es el primer caso de un padre solo” , añade. “Acá nosotros hicimos un trámite distinto para evitar que la madre se arrepienta, y es hacer una autorización previa, entonces el juzgado autoriza al comitente a que sea anotado como padre del hijo por nacer. Por eso es importante solicitar la autorización judicial y hacerlo en forma previa”, advierte el civilista. “Este trámite en Córdoba está demorando entre seis meses y un año, la Justicia acá trabaja muy bien con este tema y sale muy rápido. Además la fiscal María Angélica Jure siempre se pronuncia a favor de estos casos así que no hay lugar a la apelación. En Bs. As. tenemos un pedido similar, pero el fiscal apeló y ahora la causa está en la Corte” , agrega el abogado.

“El trámite judicial es muy rápido, la gente cree que es muy engorroso pero no dura más de ocho o nueve meses. Por esos siempre se los invita a que recurran a la Justicia porque no es un trámite imposible”, dice la Jueza Mónica Parrello a Infobae. “Este trámite demoró un poquito más porque comenzó por un pedido de dos personas, con una unión convivencial igualitaria y uno de los dos desistió del pedido y hubo que readecuarlo porque es un pedido monoparental”, explica. “Obviamente que nosotros tomamos todos los recaudos con nuestros equipos técnicos. El mayor recaudo que hay que tener acá, mas allá del que viene a solicitar porque tiene el deseo de formar una familia, es tomar el recaudo con la persona que va a ser la gestante, la que lo va a llevar en su vientre y que entienda que una vez que nazca ese bebé no es su bebé. Y en este caso en particular como el proyecto era de a dos y terminó siendo de a uno, nuestro equipo técnico, los psicólogos y su psicólogo particular ayudaron para que él superara el duelo de la pérdida de su pareja que decidió no continuar con el proyecto. Él realmente sorteó exitosamente todas las entrevistas y se encuentra realmente en condiciones y con deseos de tener uno o varios hijos. En este tipo de prácticas pueden ser uno o dos bebés. Él está en condiciones de hacerlo y no permitírselo, porque sea hombre, no puede ser. Tenemos que garantizarle sus derechos a la no discriminación, a la libertad, formar una familia”, agregó la magistrada. “Este es el primer caso de un varón en la Argentina que logra la subrogación, hubo otro en el 2018 pero fue una mujer sola que pidió la subrogación”, añade Parrello orgullosa.

En un fallo inédito, la jueza Mónica Parrello autorizó el procedimiento. Por primera vez un hombre soltero puede subrogar un vientre para ser padre

En diálogo con Infobae la jueza añade un dato revelador: “Acá en Argentina está prohibido el alquiler de vientres, porque esto significa contraprestación de dinero. Sabemos que hay laboratorios que lo hacen, no tenemos pruebas, pero lo hacen. Por lo que nosotros hemos escuchado cobran arriba de 50 mil dólares”. La magistrada no da más precisiones porque no las tiene, pero sí apunta contra los legisladores que no hicieron una verdadera reforma del Código Civil. “Cuando se modificó el Código Civil en el 2015 estaba previsto incorporar un artículo que permitiera la subrogación de vientre. Pero cuando fue aprobado, el artículo no estaba, lo habían sacado a último momento en la Comisión. Por eso quedó ese bache en nuestro Código, por lo que no está ni permitido ni prohibido esta práctica. Nosotros tenemos la facultad de declarar la inconstitucionalidad del artículo y permitir que una persona aunque sea biológicamente la que le da vida a una bebé, no sea la progenitora, porque lo que distingue la maternidad por subrogación de la maternidad común es el deseo de tener. La mujer que pone su vientre no desea ser la madre, desea colaborar con alguien que quiere ser el padre” , explica la jueza.

La jueza no dejó un detalle sin cubrir. El médico tendrá una licencia por paternidad de 3 meses, “la misma que una mujer que tiene un bebé”, aclara la jueza. “¿Por qué? Porqué el bebé que nazca tiene el derecho a estar con el papá que lo va a cuidar, necesita crear el lazo. Este vínculo es fundamental en los primeros meses de su vida”.

“Estoy completamente feliz”, dice el futuro papá a Infobae. “Estoy en una instancia de gran logro para la sociedad y personal. He concretado el objetivo jurídico, pero me falta un largo camino por andar. Falta la implantación del embrión y que la gestación curse normalmente, que nazca el chico y llegar a casa con un bebé sano. F alta un largo camino, pero es mi sueño, y pronto lo voy a lograr”, anheló el médico con todas sus ansias.

