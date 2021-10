El impacto de la separación de Gago y Dulko entre los vecinos de Nordelta: “El comentario general es ‘pobre Gisela’”

La residencia de Gago y Dulko en una de las calles cerradas de Los Castores I

Los residentes del barrio Los Castores están acostumbrados a convivir con sus vecinos famosos como Michael Bublé y Luisana Lopilato, Luciana Salazar, Marisa Brel e incluso, en otro momento, Juan Darthés. Si bien siempre mantuvieron un bajo perfil, ahora el centro de la atención está puesta en la escandalosa separación de la pareja de Fernando Gago y Gisela Dulko.

El matrimonio, que se casó en 2011, reside en una casa de estilo moderno en uno de los más de 22 barrios que tiene la ciudad pueblo de Nordelta. Es parte de Los Castores 1, uno de los primeros en ser lanzado al mercado. Este desarrollo inmobiliario es uno de los más exclusivos de la zona y poco tiene que envidiarle a los terrenos enormes de la Isla, donde, por ejemplo, vive el fundador de Nordelta Eduardo Constantini y su mujer Eliana.

La mansión, de unos 600 metros cuadrados, fue comprada por la pareja poco antes de convertirse en padres. Y su ubicación dentro de Los Castores I es privilegiada. Optaron la privacidad, y eligieron un propiedad que abarca dos lotes con vista al lago central en una calle sin salida.

Desde que la separación llegó a los medios no hubo grandes cambios en la dinámica del hogar. Según se cuenta Gago ya viviría con su amante y ahora pareja. Gisela se habría mudado del barrio de Tigre. “Siempre se los ve poco ”, l.e contó a Infobae vecinos de la cuadra. “Los autos nunca están en la entrada, sino estacionados en el garaje, que es cerrado, porque no pasan poco tiempo en el país, o van a sus otras propiedades”, agrega.

Según se cuenta Gago ya viviría con su ex amante, ahora pareja

Lo que pudo corroborar Infobae es que meses atrás Gisela habría estado interesada en hacer remodelaciones en su casa. “Pidió un presupuesto de telas para sillones, vio opciones de géneros y quedó en confirmar”, le contó a Infobae una emprendedora de decoración de la zona que estuvo en la residencia.

Esta vez, a diferencia de lo sucedido con las denuncias en torno a Juan Darthés o el reciente hecho delictivo que ocurrió en Barrancas del Lago, el conflicto matrimonial que involucró a una supuesta tercera en discordia, Verónica Laffitte, no predomina en la conversación entre los grupos de chat del barrio Los Castores. “Se habla de los problemas internos de convivencia o para compartir alguna información relevante, acá no hay chusmerío. En los que son para compra y venta, no podes salirte del tema porque te echan”, dice otra vecina. “Si se comenta en otros chats más herméticos, como pueden ser el compañeras de gimnasia o tenis. Ayer se estuvo preguntando si todo lo que se decía en los medios era real”, agrega.

Una vecina de Los Senderos, complejo de casas, dúplex y departamentos, contó que antes de que la noticia saliera en los medios en el chat de las mamis filtró el tema por lo que había ocurrido en la puerta del colegio Northlands. Allí, una mamá increpó a Verónica por su vestimenta: “¿Es necesario que vengas vestida así, para provocar a todos los hombres?’”. “Hasta ese momento era solo un rumor, una persona que había visto algo compartió la escena. Se habló poco, fue más bien una observación al pasar. Luego se leyó toda la historia en los sitios de noticias”, explica. “Obviamente, la crítica dura es hacia la tercera en discordia. El comentario general es ‘pobre Gisela’” , agrega.

Verónica, la supuesta causante de la disolución del matrimonio tiene una escuela de danza en Nordelta, sus hijos iban al mismo colegio que los de Dulko y Gago. Es por eso que la ex tenista tomó la decisión de cambiar a sus tres chicos de sede. “Ellos iban a Northlands de Nordelta, y ahora van al de San Isidro, el mismo al que fue Máxima Zorreguieta”, dice otra fuente del Nordelta. A pesar de todo lo ocurrido, del chat de mamis Gisela aún no se fue.

Las redes sociales se hicieron eco del hecho. Verónica debió cerrar su cuenta personal por las agresiones y amenazas que habría recibido. Los “ingeniosos” no tardaron en llegar, y crearon una cuenta falsa (@Vero.Laffitte) donde se publican memes al respecto.

Los memes creados en relación al escándalo

El ex futbolista y la ex tenista se conocieron en 2009 en el Masters Series de Madrid y se casaron dos años después. Por aquel entonces, él jugaba en el Real Madrid y ella recorría el circuito femenino de tenis, donde alcanzó el número 1 del mundo en dobles. Luego de haber pasado por el Registro Civil, realizaron una fiesta para 400 personas en el exclusivo salón Tattersal del Hipódromo de Palermo.

Al año siguiente, la deportista abandonó su carrera y fue mamá de Mateo, el primero de los tres hijos que tuvo con el ex jugador de Boca. Más tarde llegaron Antonella y Daniele. También lanzó una marca de indumentaria infantil y en sus redes sociales comparte fotos de las nuevas colecciones como también de su vida personal.

Mientras se suman capítulos a esta historia, ambos ya tendrían sus abogados. Por el escándalo -y los malos resultados- él se alejó de la dirección técnica de Aldosivi. Ambos ya estarían comenzando con los trámites de divorcio.

