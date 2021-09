Es argentina, soñaba ser actriz y se convirtió en la presidenta de producción de Marvel

Hace dos años regresó al país y fue reconocida por el INCAA y por la municipalidad de La Plata (Getty)

“President, physical and postproduction, visual effects, and animation production” es el cargo en inglés de la argentina Victoria Alonso de 55 años. Es, traducido, la nueva presidenta de producción física y postproducción, efectos visuales y producción de animación de Marvel Studios, ascendida recientemente del cargo de vicepresidenta ejecutiva de producción. “Nunca me hubiera imaginado que tendría esta aventura por delante, y hasta donde me concierne, esto recién empieza ”, dijo en declaraciones al sitio especializado The Hollywood Reporter.

Nacida en La Plata, cuando tenía 19 años se embarcó rumbo a los Estados Unidos persiguiendo su sueño de convertirse en actriz. Terminó transformándose en una de las mujeres más poderosas de la industria hollywoodense. Pero antes estudió psicología y alternaba sus bolos con trabajos en el sector de la aeronáutica. No se movió de los sets de filmación, solo pasó a estar detrás de las cámaras. Comenzó sus labores en la asistencia de producción y finalmente en la cocina de los efectos especiales.

La contrató Digital Domain, una compañía de efectos visuales y animación fundada por el director James Cameron. La empresa obtuvo nueve nominaciones al Oscar y tres estatuillas: “El curioso caso de Benjamin Button”, “Tron: Legacy” y “Titanic”. Alonso participó en películas como “El Gran Pez”, “Kingdom of Heaven” y la cinta animada “Shrek”. En 2006 se incorporó a Marvel para asumir el cargo de vicepresidenta de efectos visuales y postproducción. Uno de sus primeros trabajos como coproductora catapultó la exitosa franquicia de contenidos denominada “Universo cinematográfico de Marvel”: fue “Iron Man: el hombre de hierro”, lanzado en 2008 y convertido en el tiempo en una de las sagas más importantes de la industria.

"Nunca me hubiera imaginado que tendría esta aventura por delante, y hasta donde me concierne, esto recién empieza", dijo tras el ascenso (Getty)

Por “Kingdom of Heaven” recibió un premio VES (Visual Effects Society) a la Excelencia en Efectos Visuales, y por “Iron Man”, dos nominaciones adicionales compartidas, Mejores Efectos Visuales Únicos y Mejores Efectos en una Película. Tres años después, ascendió a productora ejecutiva. Continuó su trabajo en “Iron Man 2”, “Thor”, “Captain America: The First Avenger”. En “The Avengers”, lanzada en 2012, alcanzó el reconocimiento a nivel global: la película recaudó 1.500 millones de dólares.

Se involucró, posteriormente y bajo algún cargo de producción, en todas las películas del “Universo cinematográfico de Marvel”. Según el cálculo de la prensa especializada, bajo su coordinación los films recaudaron 20 mil millones de dólares. Fue la primera mujer en obtener el Premio Harold Lloyd de la Advanced Imaging Society a realizadores que impulsan el arte cinematográfico y en recibir el premio de Visionaria del Cine otorgado por VES. Fue nombrada una de las mujeres hispanas más influyentes de la revista People en 2019 y 2020 y fue incorporada en varias ocasiones a la lista Women in Entertainment Power 100 que emite The Hollywood Reporter. Este año obtuvo su primera nominación al Emmy como productora de la primera serie de Disney+ de Marvel, “WandaVision”.

La argentina está desde el comienzo del Universo Cinematográfico de Marvel, cuando lanzó "Iron Man" en 2008 (Getty)

Es la tercera figura más destacada del estudio . Será responsable del total de la producción, desde la animación, la edición y los rodajes de las películas de Marvel y de las producciones de Disney. “Tenemos un grupo absolutamente increíble de personas que pondrá sus muchos talentos en las emocionantes películas y series que tenemos en el cronograma. Quiero aumentar la producción de animación de nuestro estudio, ya que es una de mis pasiones personales”, expresó Victoria Alonso tras su ascenso.

Reportará directamente al copresidente del estudio, Louis D’Esposito, quien en un comunicado firmado en conjunto con la máxima autoridad de Marvel, Kevin Feige, manifestó: “Victoria es una socia increíble, parte de nuestro equipo desde la primera Iron Man. Es una de las ejecutivas más dinámicas, sinceras y accesibles de la industria. Nos emociona que en este rol elevado continúe junto a nosotros mientras llevamos a Marvel Studios al futuro” .

En 2019, regresó al país para recibir la Llave Dardo Rocha, máxima condecoración que se otorga la municipalidad de La Plata, de donde es oriunda. También fue homenajeada por el INCAA: le otorgaron un reconocimiento por su trayectoria y aporte a la innovación en la industria audiovisual. Ahora, en su nuevo puesto como presidenta de producción física y postproducción, efectos visuales y producción de animación deberá afrontar los siguientes estrenos de Marvel provistos para fines de este año y comienzos del próximo: “Eternals”, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” y “Thor: Love and Thunder”.

SEGUIR LEYENDO: