Los sueldos más altos de las series: quiénes son los famosos elegidos por la industria

Bryan Cranston, Kate Winslet, , Brian Cox, Michelle Pfeiffer, Jeremy Strong, Winona Ryder, Jason Sudeikis y Sarah Jessica Parker(Gettyimages)

Interpretaron roles que impactaron por su nivel actoral y por su popularidad. Muchos de ellos fueron premiados y, otros, aún esperan serlo. Pero, sin dudas, se llevan muchos de miles de dólares a sus casas luego de cada episodio. Las cadenas de televisión, el streaming y los canales pagos no quieren perder el talento de cada uno de ellos, por eso les ofrecen cifras increíbles. Un recorrido por los actores y actrices que ganaron más dinero en los últimos meses.

Bryan Cranston por Your Honor

La serie que puede verse en Argentina a través de Paramount Plus y por Flow, recrea la vida de un juez que, repentinamente, tiene que lidiar con un conflicto desgarrador: salvar a su hijo de un accidente en el que mató al hijo del mafioso de su ciudad. Bryan Cranston interpreta a este hombre de la ley a lo largo de los 10 capítulos que dura la primera temporada. Por episodio, el actor de Breaking Bad recibió 750.000 dólares y ya tiene asegurada una segunda temporada.

Bryan Cranston en "Your Honor"

Las chicas de Sex and the city

And just like that...es el nombre de esta continuación donde las amigas Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis) volverán a juntarse en HBOMAX mientras recorren la ciudad de Nueva York. Sin la presencia de Kim Catrall, que decidió no formar parte de este proyecto por su enfrentamiento con Parker, esta nueva ficción arroja cifras super elevadas para sus protagonistas. Cada una de ellas cobrará de 650 a 750 mil dólares por episodio.

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker y Kristin Davis en una escena de "And just like that..." que se emitirá por HBOMAX

Kate Winslet, Mare of Easttown

Fue una de las mejores de este año que está llegando a su fin. Se trata de la ficción de HBO, Mare of Easttown protagonizada por la actriz inglesa Kate Winslet que logró cobrar 650.000 dólares por capítulo. Con elogios de toda la prensa, la protagonista de Titanic aparecerá sin dudas en todas las premiaciones que resta de este 2021.

Kate Winslet en el papel que la consagró este 2021 en la serie "Mare of Easttown"

Viola Davis, Michelle Pfeiffer y Gillian Anderson

La serie The First Lady (sin fecha de estreno en América Latina) promete ser un exitazo. La vida de las primeras damas estadounidenses, desde Michelle Obama pasando por Nancy Reagan, tendrán su reflejo en esta ficción. Por esta participación, las actrices Viola Davis, Gillian Anderson y Michelle Pfeiffer recibieron 600.000 dólares por episodio. Nada mal.

Michelle Pfeiffer formará parte de la serie "The First Lady"

Steve Martin y Martin Short

Una de las series más originales de 2021 es Only Murders in the Building. que se puede ver en América Latina a través de la plataforma Star+. La producción une a estos dos veteranos actores con la joven Selena Gomez en un edificio de lujo donde se lleva a cabo una asesinato. Tanto Martin Short como Steve Martin cobraron 600 mil dólares por episodio.

Steve Martin, en plena grabación de "Only Murders in the building" de Star+

Angela Bassett por 9-1-1

La actriz que supo interpretar a la cantante Tina Turner en los ‘90, logró sumarse a una serie que tiene su público cautivo: 9-1-1. La producción de Fox relata el accionar de la policía, los bomberos y los psicólogos en la línea de atención de emergencias 911. Angela Bassett recibe 450 mil dólares por episodio.

Angela Bassett, la estrella de "9-1-1" entre las actrices mejor pagadas de la TV

Brian Cox por Succession

El actor que da vida a Logan Roy en la serie de HBO se lleva por episodio entre 400 y 450 mil dólares por episodio. Recordemos que en 2020 no hubo emisión de la serie, pero este año se retomaron las grabaciones y la tercera temporada llegará el 17 de octubre a América Latina.

Brian Cox recibiendo su Golden Globe de 2020 por su papel en Succession, Logan Roy

Jason Sudeikis (Ted Lasso) y Henry Cavill (The Witcher)

Tanto AppleTV+ como Netflix pagan a estas dos estrellas 400 mil dólares por episodio. La estrella de Ted Lasso, Jason Sudeikis, planea alzarse con el Emmy en esta entrega, mientras que Henry Cavill disfruta de la renovación de la serie que estrenará la segunda temporada el 17 de diciembre en Netflix.

Jason Sudeikis portagonista de "Ted Lasso", la serie que se pue ver en AppleTV+

Winona Ryder y David Harbour (Stranger Things)

Ambos son unos de los protagonistas de la serie estrella de Netflix: Stranger Things. Tanto Winona Ryder como David Harbour logran recaudar entre 350 y 400 mil dólares por capítulo. Sin fecha de estreno aún confirmada de la nueva temporada, las ganancias de cada uno de ellos se ve acrecentada también por las publicidades y los negocios alternativos que surgieron a partir de su participación en la ficción.

Winona Ryder, en la serie de Netflix "Stranger Things"

Jeremy Strong, Kieran Culkin y Sarah Snook, Succession

El resto de la familia de Logan Roy recibe entre 300 y 350 mil dólares por episodio para darle vida a Kendall, Roman y Shiv, los hijos del magnate de los medios que se resiste a dar un paso al costado para entregar el bastón de mando.

Jeremy Strong es Kendall Roy en la serie "Succession" de HBO

SEGUIR LEYENDO: