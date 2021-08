Terrible incendio en un refugio de Quilmes: murieron 12 gatos y piden ayuda para reconstruir el lugar

Uno de los gatos que se salvó del fatal incendio iniciado en la noche del lunes 16 de agosto. Al menos 12 murieron

El grupo de 15 voluntarios está devastado, al igual que las miles de personas que cada día seguían las historias de los rescatados en las redes del refugio Adopciones Quilmes, las que en la noche de este lunes alertaron sobre el siniestro y lograron reunir manos solidarias para sacar a los perros que estaban asustados en los caniles y auxiliar a los felinos afectados.

Si bien, hasta el momento las causas del incendio no están determinadas y depende de los peritajes, la declaración de algunos vecinos hace creer a quienes investigan el hecho que todo habría sido intencional ya que aseguraron que “tres personas tiraron algo adentro de un conteiner y eso mismo lo tiraron arriba de la gatera”.

Micaela Rodríguez, una de las voluntarias y primeras en llegar al refugio ubicado en Guido 1170, a metros de la subida de la Autopista Buenos Aires-La Plata, contó a Infobae que en la gatera, lugar donde se produjo el siniestro, “había 30 gatos. Cuando los bomberos llegaron y abrieron las rejas algunos saltaron asustados y escaparon. Unos 12 murieron, pero no tenemos certeza del número exacto porque no sabemos cuántos se fueron, pero los estamos buscando”.

Así quedó el sector de las gateras del refugio "Adopciones Quilmes" tras el fatal incendio (@adopcionesquilmes)

Otros cinco gatos sufrieron ahogamiento y principio de asfixia, pero se encuentran internados y recuperándose. “Los que no necesitaron ser hospitalizados, fueron asistidos en el lugar por veterinarios del Zoonosis de Quilmes y trasladados de manera provisoria a otro espacio dentro del refugio, pero la idea es construir una gatera nueva. La que se incendió está con peligro de derrumbe y no se puede ingresar más. Al lado había un sector de cuarentena, para los animales que no pueden estar en caniles normales y ese espacio también quedó afectado”, detalló la voluntaria.

Según lo que la rescatista y sus compañeras pudieron saber, el incendio se desató cerca de las 21:00 del lunes y a poco de comenzar los vecinos avisaron a los bomberos voluntarios de esa localidad, que llegaron pronto y evitaron que las llamas se propagaran a otros sectores.

“Los perros están ubicados más atrás de donde fue todo, ellos están todos bien”, dijo y explicó que gracias a la pronta respuesta de los vecinos, sobre todo del pensionado ubicado a pocos metros, los canes fueron sacados de inmediato del lugar mientras los bomberos terminaban su trabajo. “A los cinco minutos de que llegamos el fuego habido sido apagado”, contó.

Al menos 12 gatos murieron en el incendio del refugio Adopciones Quilmes. Los voluntarios piden ayuda para reconstruir el espacio (@adopcionesquilmes)

“Quedó mucho hollín y en todos lados, incluso en el sector de perritos discapacitados que está en la otra punta. Defensa Civil nos aconsejó tirar las mantas y todo lo que estuviera impregnado para evitar daños a la salud de los que están bien. En el refugio no teníamos agua, lo que hizo que cuando las llamas comenzaron los vecinos trajeran de sus casas”, reclamó también por la falta de apoyo estatal al refugio.

Cerca de la medianoche, las redes del mundo proteccionista de Buenos Aires compartieron la imagen de un crespón negro con la marca de una huella en medio, mostrando el pesar por la muerte de los felinos. “Es un momento de mucha tristeza. No podemos expresar lo que sentimos, lo qué pasó, es un vacío enorme que nos supera totalmente. El luto es por ellos, por nuestros gatos”, escribieron desde el refugio y esas palabras se replicaron.

Adopciones Quilmes es una de las tantas entidades sin fines de lucro que se dedica a rescatar perros y gatos de las inclemencias de las calles, les dan un refugio y los preparan paran luego darlos adopción. Además, brindan información sobre la importancia de la esterilización a fin de que no se siga incrementando el número de animales sin hogar.

Uno de los perros que espera ser adoptado en el refugio de Quilmes

“En estos meses bajó mucho la cantidad de adopciones, siempre son más los ingresos; por eso es importante seguir difundiendo la necesidad que hay en los refugios para que todos sus habitantes sean adoptados. Ojalá no fuera necesario la existencia de refugios porque eso significaría que todos estos animales tienen un hogar”, se esperanzó la joven.

En ese tono, remarcó que “nuestra campaña principal está en la castración y la adopción, más allá de este momento particular”. Y dijo que lo que más necesitan para reconstruir las gateras es elementos de limpieza (lavandina, detergente, citronela, escobas, cepillos, escobillones, secadores y palos de escoba), alimentos balanceado, recipientes para agua, comederos y mantas.

En los próximos días, los peritajes determinarán si, efectivamente, se trató de un incendio intencional y cuáles serán los pasos legales a seguir.

El sector donde se ubicaban las gateras corre riesgo de derrumbe, por eso necesitan hacer nuevas gateras en otro sector. Piden ayuda (@adopcionesquilmes)

Quienes deseen colaborar con Adopciones Quilmes pueden hacerlo a través de sus redes o vía mail a info@adopcionesquilmes.com. También pueden donar a la cuenta con estos datos:

Cuenta Banco Comafi. CBU: 2990098709800267820004 | CUIT: 33-71662396-9 | Alias: REFUGIO.AMOR.VIDA

Por Mercado Pago: socios@adopcionesquilmes.com | CVU: 0000003100075381843300 | Alias: ALFA.DOG.CAT.AQ

