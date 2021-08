Emigró a España y advierte: “El que se va no es un vendepatria y el que se queda no es un héroe”

Emigró a España y advierte: “El que se queda no es un patriota y el que se va no es un vendepatria”

Leonardo De Giovanni (39) y su mujer, Soledad Groba (38) vivían en Mendoza con sus hijas, Bianca (6) y Paloma (3). El matrimonio tenía una panadería artesanal con el hermano de Leonardo. La decisión de emigrar había sido tomada por la pareja en 2020, que ya había sacado los pasajes. Sin embargo, por la pandemia de COVID-19, su plan había quedado relegado hasta que -a principios de 2021- lo reactivaron y el 18 de febrero llegaron a Vigo, en España.

“Tomamos la decisión en función del panorama que veíamos, empujados por la situación del país y su contexto socioeconómico, a pesar de que no nos faltaba nada... pero trabajábamos 12 horas por día, sin parar y de de lunes a lunes. Así y todo, no podíamos ahorrar, estábamos estancados, no podíamos invertir en el negocio, ni salir de vacaciones porque no teníamos plata … Era remar en el dulce de leche. También, lo hicimos pensando en nuestra edad y en la de nuestras hijas, que aún no habían empezado la escuela, y eso iba a hacer que el desarraigo fuera mucho más difícil. Mi mujer es ciudadana española, así que no teníamos problemas con los papeles. El punto es que no queríamos quedarnos con la duda”, le dijo Leonardo a Infobae.

Leonardo De Giovanni dejó su Mendoza natal para instalarse con su familia en Vigo, España

A seis meses de haber emigrado, Leonardo mira hacia atrás y admite que tomar la decisión fue muy difícil. Sabe que está a más de 10 mil kilómetros de su familia -que lo espera y lo extraña en Mendoza- pero creyó que el esfuerzo valdría la pena y hoy no se arrepiente. Tanto él como su mujer, ya tienen trabajo y su hija mayor empezó la escuela.

“A la familia se le estruja el corazón, pero te acompaña. Nadie toma la decisión de emigrar porque lo más fácil sea irse y, por los debates que veo en las redes sociales, es lo que muchas personas creen: piensan que es fácil y te aseguro que no es así. Para los abuelos de mis hijas fue un puñal en el corazón, pero todos pusimos en la balanza el futuro de ellas” , afirmó.

“Yo no critico ni al que se va, ni al que se queda, porque es una decisión muy personal. El que se va no es un vendepatria y el que se queda no es un héroe. Uno tiene que tomar una decisión y la piensa en función de un proyecto familiar y personal, porque mi mujer y yo tenemos casi 40 años: hacerlo más adelante iba a ser imposible”, expresó.

Leonardo De Giovanni (39) y su mujer, Soledad Groba (38) con sus hijas, Bianca (6) y Paloma (3)

La elección de instalarse en Vigo no fue azarosa, ya que el matrimonio había estado de vacaciones en 2017 y, además, su mujer había vivido un tiempo antes de conocerlo.

“ Vigo tiene unas playas preciosas, buen clima, muchas empresas importantes y grandes posibilidades laborales, a pesar de que nosotros llegamos sin nada concreto y nos pusimos a buscar trabajo acá. Mi mujer tiene familia en esta ciudad, así que ese también fue un punto a favor”, destacó,

Al mes de su arribo, Paloma comenzó la escuela y, a los tres meses, Leonardo obtuvo los papeles para poder conseguir un empleo. Hoy, trabaja para una empresa de Galicia con sede en Vigo, y se dedica a repartir frutas y verduras en Pontevedra. Soledad trabaja como camarera en una cafetería.

“ Trabajo 8 horas diarias, gano mil quinientos dólares y es una actividad que disfruto, porque además me permite conocer distintos lugares. Mi mujer gana mil dólares así que, con dos mil quinientos dólares, podemos vivir muy bien . No hay inflación, así que acá no hace falta stockearse en el supermercado para evitar el aumento de precios. La plata no pierde su valor, las tarifas de los servicios no aumentan de un modo exagerado... El transporte público funciona muy bien. La campaña de vacunación está muy avanzada y casi el 60% de la población recibió las dos dosis... mientras mi suegra sigue esperando la segunda Sputnik V hace más de 4 meses. Mi mujer recibió las dos dosis de Pfizer y yo la de Jansen . Además, con los ingresos que tenemos, podemos vivir tranquilos”, sostuvo.

Leonardo trabaja repartiendo frutas y verduras en Pontevedra

Hoy, Leonardo y Soledad tienen ganas de volver a emprender en España, pero descartan abrir otra panadería, porque aseguran que los gustos y las recetas son muy diferentes a los de Argentina.

“Lo bueno es que podés emprender y hay más facilidades. De hecho, mi jefe y el de mi mujer son argentinos, residen hace más de 20 años en España y viven muy bien. Otro conocido, también está muy contento y creo que ninguno de los tres volverían a la Argentina, porque ya tienen su casa y su vida armada. Mi jefe me contó que, antes de la pandemia, la gente se tomaba 4 o 5 cafés al día en un bar. En Mendoza yo me tomaba uno, con suerte dos, pero el bolsillo no me daba para más. Acá eso es cultural pero, además, pueden darse los gustos. Incluso los jubilados, que pueden vivir sus últimos años con tranquilidad”, resaltó.

“La gente se toma sus cafés, sus “cañas” (cervezas) o sus gaseosas en un bar, porque en vez de reunirse en una casa, prefieren ir de tapas con su familia y amigos. Lo ves a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche. El cambio es radical. Cuando salgo para el trabajo, camino cinco cuadras y llego a un callejón donde estaciono la camioneta para hacer el reparto, pero voy tranquilo porque la inseguridad no es un problema. Mi mujer sale de trabajar a las once de la noche y se vuelve a casa caminando sin mirar atrás”, dijo.

Soledad trabaja como camarera en una cafetería

Leonardo dice que hay una grieta entre los que deciden quedarse y los que buscan un nuevo horizonte, pero asegura que la decisión es muy personal y que nadie es dueño de juzgar al otro ni por irse, ni por quedarse.

“El que cree que uno se va porque es lo más fácil, es porque nunca se planteó irse del país, Por otro lado, el que se va y dice que se puede olvidar de Argentina, miente... Por más bronca que tengas contra el país o el Gobierno, no te podés olvidar del lugar en el que naciste. Es imposible hacer borrón y cuenta nueva. Nunca te va a dejar de importar lo que pasa allá, porque tenés a tu familia y a tus amigos que la están peleando. Por supuesto, también acá hay problemas económicos, burocráticos... No todo es lo que uno cree desde allá. No todo es propio del Primer Mundo ”, advirtió.

“ No es recomendable -en absoluto- que una persona venga sin papeles, porque no va a poder trabajar. Y, si llega a conseguir un empleo de manera informal, lo pueden deportar. Es importante que la decisión de emigrar sea tomada libremente, poniendo todo en la balanza: el tema económico, pero también, la familia y el desarraigo. Cuando uno realmente está decidido tiene que hacerlo, si no te queda la duda de por vida”, finalizó.

