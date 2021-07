Es médica de terapia intensiva, está varada en Brasil y presentó un hábeas corpus para regresar al país: “Me esperan mis pacientes”

Dayane Novaes tiene doble nacionalidad: brasileña y argentina. Viajó a Brasil asistir a su padre y quedó varada. Presentó un hábeas corpus que fue rechazado

“ Soy médica terapista, de cuidados intensivos y no me dejan volver a mi país de residencia ”. Así se presentó Dayane Novaes, de 35 años, cuya matrícula nacional es 153055. Graduada en 2018 en la Universidad de Buenos Aires, tiene nacionalidad argentina y brasileña. Cruzó la frontera en junio y desde entonces, tras el cierre de las fronteras con Brasil, está varada en São José do Rio Preto, en el interior de San Pablo. Debió viajar por fuerza mayor: su padre Celso, de 65 años, se contagió de COVID-19 y desarrolló una fuerte neumonía bilateral, por lo que debió ser internado en terapia.

Dayane nació en Brasil pero reside hace trece años en Buenos Aires. Por las restricciones en los vuelos, ingresó a Brasil vía terrestre con la emergencia de asistir a su padre en una situación crítica. Al drama personal se le adjuntó los problemas para atravesar las fronteras en un contexto hostil de parte de las autoridades bajo el argumento de los cuidados sanitarios.

“Pedí licencia sin goce de sueldo en los centros de salud a los que trabajo porque se trataba de una urgencia. Mi otro hermano vive en Toronto, no iba a llegar tan rápido. Me permitieron tomarme algunos días. Entonces, compré un boleto de micro que me dejó en Paso de los Libres, ahí crucé a pie hasta Uruguayana. Una vez en territorio brasileño me fui hasta mi casa para estar con mi padre. No fue sencillo, tardé varios días”, relata.

Por fortuna, el lunes 12 de julio Celso recibió el alta hospitalaria. Entonces, Dayane decidió empezar a tramitar su retorno a casa. Hasta que se encontró con más de un obstáculo para hacerlo. “Las fronteras siguen cerradas para el turismo, pero no soy una turista, soy personal de la salud y ciudadana argentina en la lucha contra el coronavirus. El hospital donde estoy está dedicado por completo a atender a pacientes contagiados graves”, resalta.

Durante toda la pandemia debido al contexto de demanda Dayane no tuvo licencia por vacaciones

Dayane no se resigna. “Me cansé de llamar al Consulado donde no me dieron una respuesta concreta. Lo mismo sucede al tratar de hablar con la Dirección Nacional de Migraciones. No se trata de una imposición mía, sino de un pedido o una garantía mínima de sentido común”.

Decidida a volver, aunque sin respuestas, optó por acudir a la justicia. El pasado 26 de julio interpuso un hábeas corpus. El escrito presentado ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la sala 6 expresa que “es médica, ya vacunada contra el COVID-19, e incluso cursó la enfermedad”. También aclara que salió del país el domingo 4 de julio para asistir a su padre enfermo y no con fines turísticos.

Luego de analizar el caso, en primer lugar, el juez, consideró incompetente el pedido. El magistrado señaló en el fallo que la propia decisión administrativa 643/2021 faculta a la Dirección Nacional de Migraciones a permitir el ingreso al país por otros pasos fronterizos cuando se den especiales razones humanitaria.

Días más tarde, la Cámara le revocó esa decisión y le ordenó que se vuelva a estudiar la situación de Dayane. “Pensé que la justicia argentina iba a entender que prohibir el reingreso a una médica terapista que salvó vidas y seguirá salvando vidas en esta pandemia era una medida totalmente irracional, arbitraria e inconstitucional”, apunta. Y sostiene: “Voy a insistir, espero que el juez revoque el fallo de primera instancia y ordene al Estado argentino que me dé la posibilidad de tener prioridad de reingreso ”.

El pedido antes la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la sala 6

Los varados en Brasil se unieron en un grupo ante el silencio de las autoridades. Formaron un grupo de whatsapp llamado “Queremos volver a casa” donde se brindan ayuda mutua. Lo integran 700 personas. En Buenos Aires a Dayane la espera su pareja, sus pacientes y sus tres trabajos en distintos centros de la capital porteña: “ Mi vida está en la Argentina. En Brasil no tengo nada que hacer ”.

Hay que recordar que la Decisión Administrativa 683/2021 flexibilizó levemente el “cepo aéreo” ampliando la cantidad de personas a 1.000 por día entre el 24 de julio y el 6 de agosto. Las semanas previas, el cupo había sido de 600 pasajeros diarios.

Sin embargo, el cierre de fronteras con Brasil fue ordenado desde fines de marzo como parte de la decisión Decisión Administrativa 268/2021.

