“Me volvió a latir el corazón”: el varado argentino que presentó un habeas corpus por su grave condición de salud

La familia de Gerardo, sus tres hijos lo esperan en Buenos Aires. Está varado desde el 24 de junio

Está angustiado, aunque ya respira con cierto alivio. “Me volvió a latir el corazón”, admite el argentino Gerardo Sarayottis (50) desde Miami. Luego de presentar un habeas corpus, la Cámara del Crimen le ordenó al gobierno nacional coordine el regreso al país y le puso un plazo de 24 horas para dictar sentencia y asignarle un vuelo. Este requerimiento ya venció.

Gerardo no es un número más, es uno de los tantos varados que dejó la disposición del Gobierno de reducir de 2.000 a 600 la cantidad de viajeros que ingresan al país cada día. Sin embargo, su urgencia por regresar es por una cuestión médica grave.

“Viajé a Miami por quince días con mi mujer -Estella- con el objetivo principal de vacunarme porque tengo enfermedades preexistentes”, le cuenta a Infobae. Jamás se imaginó que ese viaje se convertiría en una pesadilla.

Gerardo tiene antecedentes de hematoma intracerebral secundario. Tiene dos implantes en el cráneo y toma medicamentos anticonvulsivos

A lo largo del 2010, al empresario, dueño de una Pyme de insumos de parrilla , le descubrieron un problema de salud en el cerebro conocido como hematoma intracerebral secundario. Frente al diagnóstico, debió ser sometido a dos intervenciones quirúrgicas y luego a una larga rehabilitacion de casi un año. Hoy precisa un seguimiento médico mensual y una medicación diaria. “Mi condición es grave, tuve dos aneurismas, tengo una prótesis en el hueso del cráneo, me tengo que controlar cada treinta días” , destaca.

Su plan original era viajar a Miami en marzo del 2020, pero llegó la pandemia. “Este pasaje de avión lo compré en esa fecha por American Airlines. Luego hicimos más de un cambio, por el contexto. Me dieron como última posibilidad este boleto para junio, si no, lo perdía”, señala.

Precavido, antes de tomar la decisión de ir al exterior le consultó a su neurocirujano, que le indiccó que no había problema. Entonces, voló el 8 de junio junto a su esposa con todos los cuidados necesarios y la medicación anticonvulsiva para su estadía, que se extendió más de la cuenta por una resolución del Gobierno argentino.

Estuvo a punto de volver el 24 de junio. “Fui al aeropuerto. Hice el check-in, despaché las valijas y en el preembarque, me dicen, ‘señor, usted no puede subir, no tiene asiento asignado’. No lo podía creer, fue muy angustiante”.

Desde que se enteró de la imposibilidad para entrar a la Argentina, empezó el calvario. Los días posteriores fueron dramáticos: “Me desesperé, tuve ataques de pánico y hace más de una semana que no descanso, no duermo. Viví un verdadero caos, nada fue sencillo….”.

Sumado a esto, en Buenos Aire, están los tres hijos de la pareja , Helena (17), Lenny (16) y Gonzalo (15). Además de estar solos y extrañar, a miles de kilómetros de distancia están preocupados por la salud de su padre.

Gerardo festejó su cumpleaños 50 en Miami

Este viernes recibió una importante noticia. La Cámara del Crimen le ordenó al gobierno nacional que en 24 horas coordine el regreso al país de dos argentinos que se encuentran varados en los Estados Unidos por la disposición que limita el ingreso día de 600 personas por la pandemia del coronavirus. El tribunal hizo lugar al pedido por “razones humanitarias” ya que se trata de dos hombres con problemas de salud y en tratamiento.

Uno de ellos es Sarayottis, quien junto a otro compatriota presentó un habeas corpus, al que hicieron lugar los jueces Mauro Divito y Juan Esteban Cicciaro.

“Se entiende que la necesidad gubernamental de adoptar medidas que, en resguardo de la salud pública, contribuyan a demorar el ingreso de las nuevas cepas del COVID, aunque justifica el dictado de limitaciones de carácter general como las asumidas mediante la Decisión Administrativa 643/2021, no puede ser invocada frente a la urgencia en reingresar al territorio nacional que deriva de un padecimiento grave de salud”, señalaron Divito y Cicciaro, jueces de la Sala VII de la Cámara del Crimen.

Vencido el plazo, el abogado de derechos colectivo que patrocinó a Gerardo, Fabián Bergenfeld, sin respuesta concreta, actúo. “Solicito que se intime, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en el delito de desobediencia”, dice el e-mail dirigido al juez de instrucción.

Una vez en casa, Germán tiene domicilio Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, y deberá hacer el aislamiento correspondiente de 10 días y someterse a los controles de su caso. “Ya tengo un turno para la revisión médica neurológica, mis dos trastornos son complejos”, explica.

La medida, que debería hacerse efectiva en 24 horas -a partir de este viernes-, no alcanza a sus acompañantes. “Estoy tratando de volver con mi mujer, me cuesta volar en avión solo….. Es una locura que no la dejen venir”.

A pesar de su odisea , Gerardo, muestra su costado más solidario. Como él hay otros varados en Miami conectados a través de los grupos de whatsapp que se comparten información útil. Es por eso que este viernes fui a la convocatoria del 9J en el icono restaurante argentino: Manolo. “Me vuelvo a casa pero no me quedo tranquilo hasta que no vuelvan todos los varados argentinos”.

Consultado por Infobae, Fabián Bergenfeld, explicó que más de un argentino varado presentarán nuevos habeas corpus. “Me pidieron que los promueve, y se estan planteando acciones legales contra el gobierno argentino por las restricciones de ingreso”.

