Graciela Cattarossi, la reconocida fotógrafa argentina desaparecida en el derrumbe de Miami

Graciela y su hija Stella

“Es simplemente una persona maravillosa que siempre intenta hacer lo correcto”. Así describió Mariela Porras a su amiga Graciela Cattarossi (48), una fotógrafa argentina que vivía con sus padres y su pequeña hija de siete años en el edificio de Surfside que se derrumbó la semana pasada en la ciudad de Miami. Apenas se enteró de lo ocurrido, Mariela se acercó a las inmediaciones del sitio de la tragedia para saber algo más de lo que había pasado pero no pudo averiguar mucho. Fue en ese momento que la mujer, preocupada, dialogó con algunos medios locales para contar quién es su amiga y, lo más importante, que estaba desesperada por encontrarlas a ella y a la nena de 7 años.

Desde entonces pasaron más de siete días sin mayores novedades hasta que el jueves la historia de la familia Cattarossi tuvo un giro fatal. Stella, la hijita de Graciela, fue encontrada sin vida bajo los escombros en medio de los operativos de rescate, aunque con un detalle todavía más dramático: la persona que la encontró fue su propio padre, un oficial identificado como Enrique Arango que integra el cuerpo de Bomberos de Miami hace más de 10 años. Por lo pronto, los otros integrantes de la familia todavía permanecen desaparecidos.

Nacida el 24 de febrero de 1973, Graciela se mudó a Estados Unidos hace varios años. De acuerdo con la cadena local WPLG, vivía con a su hija en uno de los cuartos del departamento 501 de las Champlain Towers South, en un lugar que compartía también con sus padres, Graciela Ponce de León (ex diplomática de nacionalidad uruguaya) y Gino Cattarossi . Estaba separada del padre de la nena.

Stella tenía 7 años y su madre -aún desaparecida- tiene 48

El paradero de los restantes integrantes de la familia es aún desconocido, junto con el de Andrea, una hermana de Graciela que es arquitecta de la localidad Pilar y que había viajado para visitarlos. El encuentro familiar se había dado, entre varios motivos, porque Gino iba a ser sometido a una cirugía en los próximos días.

Mariela Porras, la amiga que hizo lo imposible por tener alguna novedad luego de la tragedia, la describió como “una talentosa fotógrafa” que estaba dedicada también a obtener una licencia para trabajar en el negocio de los bienes raíces . Sin embargo, no dudó en decir que su máxima devoción era Stella. Según se puede ver su página de internet y en su perfil de Instagram, Cattarossi efectivamente era una profesional de la fotografía reconocida por la calidad de su trabajo.

Algunos de las portadas con el trabajo de Graciela

Trabajó para importantes medios gráficos, como el New York Times y el Wall Street Journal Magazine, ambas publicaciones de prestigio en Estados Unidos. También para revistas locales como Vanity Fair and Travel and Leisure, una publicación de turismo. Incluso hizo trabajos para la American Way Magazine, la revista que se entrega a los pasajeros en los vuelos de American Airlines.

La carta que le envió el director de Vanity Fair a Graciela

Además colaboró con revistas de jardinería, del hogar y de cocina, como por ejemplo para la publicación Martha Stewart Living, de la empresaria, escritora y presentadora de televisión estadounidense Martha Stewart. Su reconocimiento fue tal, que el propio editor de Vanity Fair le envió una carta firmada por él en la que la agradecía por “sus gloriosas” fotografías.

“Estoy enojada por lo que pasó. Puedes llamarlo una tragedia, pero para mí es pura negligencia”, dijo Porras al canal Local10. “ Me duele el corazón pensar que les pasó esto. Lo siento tan profundamente por su familia. No puedo imaginarme sin saber dónde están. Le pido a Dios que algo suceda pronto “, dijo la amiga apenas había ocurrido la tragedia.

Una de las revistas con las que trabajó la argentina

Kathryn Rooney Vera, otra amiga de Graciela, también brindó detalles de la vida de la argentina y coincidió en afirmar el amor que siente por su Stella. Según consignó la agencia AP, Vera la describió como “trabajadora y como una hermosa persona que era querida por todo el mundo”.

Ambas intercambiaron mensajes de texto la noche del miércoles, apenas horas antes de que el edificio colapsara. La fotógrafa le hizo una sesión a Vera durante su cuarto embarazo hace algunos años y le entregó las imágenes como regalo para celebrar lo que creían que sería el último hijo de Vera. “Ella estaba feliz de saber que yo estaba embarazada de nuevo”, dijo Vera. Graciela también se había fotografiado a sí misma durante su embarazo de su pequeña hija. En su instagram la foto figura como “autorretrato”.

Graciela Cattarossi luciendo su embarazo, poco antes de dar a luz a la pequeña Stella, hace 7 años. El cuerpo de la niña fue hallado entre los escombros del edificio que se derrumbó en Miami

En una entrevista con el diario Miami Herald, Kathryn dijo que Graciela era una mujer sana tanto física como emocionalmente. “Estaba en muy buena forma, jugaba al tenis y se esmeraba por criar a su hija de una manera holística y saludable”, afirmó. Además, aseguró que como inmigrante había abrazado y adoptado la cultura estadounidense: “Compartía nuestros valores y destacaba la importancia de la lucha por la libertad. Amaba la esencia de Estados Unidos”. “Estamos muy destrozados por lo que sucedió”, agregó.

Ayuda para los sobrinos de Graciela

Parte de la familia inició una campaña en el sitio GoFundMe para recaudar dinero y ayudar a los tres hijos de Andrea Cattarossi, la hermana de la fotógrafa. En la publicación, Nicole Mejias, hija de Marcelo Cattarossi, detalló lo ocurrido para pedir ayuda.

Familia Cattarossi

“El jueves por la noche, Graciela y Gino Cattarossi dormían en su apacible condominio con vista al mar: padres y abuelos felices. En la otra habitación estaban Graciela y Stella Cattarossi, que han vivido allí con Gino y Graciela desde que nació Stella. De visita estaba la hermana de Graciela, Andrea, de Argentina. Todas ellos siguen desaparecidos debido al trágico derrumbe del edificio. Este GoFundMe ayudará a la familia Cattarossi inmediata a atravesar estos tiempos. Específicamente, a los tres hijos de Andrea, que ahora extrañan a su valiente madre”. Hasta el momento, recaudaron 26.348 dólares.

Seguir leyendo