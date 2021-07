Buscan a un kiosquero que está desaparecido desde el martes: “Estamos desamparados”

Leonardo Marcelo Waldszan de 55 años.

Buscan a Leonardo Marcelo Waldszan de 55 años. El hombre fue visto por última vez el martes, en los alrededores de la estación de tren de Banfield, zona sur del conurbano. La familia del hombre reclama que las autoridades no están haciendo nada para encontrarlo: “Estamos desamparados, ayer estuvimos recorriendo morgues, ya no sabemos qué hacer y nadie nos da una respuesta”.

En el momento de la desaparición llevaba puesta una campera gris, un buzo celeste, pantalones desgastados oscuros y zapatillas azules. También, cargaba algunas bolsas. El martes pasado a las 9:30, Leonardo salió de su departamento en la zona céntrica de Banfield y no volvió a aparecer. No se lo vio por el barrio ni tampoco por el kiosco de Hipólito Yrigoyen y Larroque donde trabaja. Tampoco se llevó un celular ni la tarjeta SUBE. Su familia está desesperada.

El caso de Waldszan fue incluido dentro del Sistema Federal de Búsqueda de personas, con intervención de la UFI Nº 6 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Federico González.

La última foto tomada a Leonardo.

La semana pasada, contaron sus allegados, tuvo un episodio breve en el que desapareció durante algunas horas. “Cuando lo hallaron lo llevaron al Hospital Italiano, donde le hicieron estudios y no le detectaron nada. Por esa razón le dieron el alta”, explicaron sus familiares.

“ Él tuvo covid, muy fuerte, estuvo 23 días internado. Cuando salió ya no era la misma la persona. Después de haber salido, se murió mi mamá. Eso lo afectó muchísimo a él. Fue el que más sufrió su muerte. Después empezamos ver su cuadro de depresión. Lo asociamos a un post covid”, detalló a Infobae Fabián, su hermano.

Y agregó: “Estoy un poco enojado con las autoridades. Hace cinco días estoy pidiendo las cámaras y no las pedí yo, la pidió mi abogado. Todavía no tenemos respuestas, el tiempo pasa. La zona donde fue visto está lleno de cámaras. Es increíble que nos tuvimos que mover nosotros, porque las autoridades no hacen nada. Nadie se mueve. Legalmente hemos hecho todo. Fuimos a la UFI del fiscal González y nada. De la DDI jamás me llamaron. Estamos desamparados”.

Quienes lo hayan visto o tengan información que pueda ayudar a encontrarlo deben comunicarse con el 134.

Por otro lado, ayer, en medio de una serie de rastrillajes para dar con Rocío Milagros Rojas, una nena de sólo cuatro años que desapareció ayer al mediodía después de salir de su casa ubicada en la pequeña localidad de Lules, la Policía de Tucumán encontró este viernes restos óseos calcinados e investigan si se tratan de la menor. Por otra parte, quedaron detenidas tres personas del entorno de la niña, entre ellas la de su madrina, quien hizo la denuncia por desaparición.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el hallazgo se produjo en dos sectores: bajo el puente del río Colorado y en un descampado en San Ramón, a cinco kilómetros de la casa de Rocío. “No hay un cuerpo, sino restos mínimos. Es imposible lograr un reconocimiento rápido en esas condiciones”, aseguraron voceros del Ministerio Público Fiscal tucumano.

Luego del hallazgo, el doctor Alejandro Noguera, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, dispuso la detención de la madrina de la menor, María Carolina Graneros, de 37 años, quien además está al cuidado de la nena. También fueron arrestados la pareja (36) y el yerno (21) de Graneros. Mañana será la audiencia de cargos.

La búsqueda de Rocío comenzó ayer, después de que Graneros alertara a las autoridades. Según dijo la mujer, advirtió la ausencia de la pequeña en su casa en Lules, a sólo media hora de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en horas del mediodía. La vivienda está localizada en el asentamiento llamado “La Chabela”, en el pasaje Neuquén. Se trata de una zona humilde, con casas precarias y rodeada de vegetación, y un matorral atravesado a las vías del ferrocarril en la zona.

SEGUIR LEYENDO: