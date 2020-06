Su padre y los otros jefes mafiosos no vieron con buenos ojos que Fat Tony montara un bar para homosexuales. Su padre, en particular, esperaba otra cosa de él; lo había enviado a los mejores colegios católicos privados. Dentro de los negocios de “La Familia” ese era uno de los que menos prestigio tenía. Sin embargo, a las pocas semanas la visión mutó de manera radical: ese bar de mala muerte estaba proporcionando interesantes recursos. La conexión de la mafia con los bares para homosexuales no era una novedad. Había comenzado en la década del treinta en su afán de la mafia de no dejar negocio ilegal por transitar, como si fuera obligatorio para ellos abarcar todo el abanico de lo clandestino.