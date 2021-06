“Juntos a la par”, la canción country que hizo famosa Pappo y grabó olvidando la frase más importante de la letra

Pappo con Yulie Ruth, su bajista y autor de Juntos a la par.

El rock no es una música genuina.

No nació de raíz, nació de gajos.

Podría decirse que es una cruza de blues, country y eventualmente puede asomar algo del jazz. Esas son músicas genuinas.

El blues, la música clásica, el country, el jazz, el tango, algunos folklores, el flamenco, la música celta, hasta las rancheras mexicanas y el mariachi son músicas genuinas, de raíz.

El rock es una fusión.

Fue la música dominante durante la última mitad del siglo pasado, y todos los contemporáneos estamos transversalmente tomados por el rock. Lo bueno de haber nacido durante el rock y haber mamado entre músicas de Los Beatles y Chuck Berry es que si te gusta el rock inevitablemente el blues y el country no te son ajenos. También eventualmente algunos distritos del jazz. Quizás sin llegar a gustarte, pero entran a tus oídos y se alojan en tu cabeza mas aceitadamente que muchas otras músicas.

El rock es un invento surgido en el hemisferio norte occidental del planeta, conocemos la historia angloamericana del asunto.

Algunos chicos rebeldes de principios de los años 50´s criados al son de algunos bluses, un toque de country y eventualmente algo del jazz que sonaba en las radios y en las fiestas populares de sus padres deciden rebelarse pacíficamente y desde el arte creando entre otras cosas su propia música.

Lo mismo pasa en todo el mundo en todas las épocas.

Así es como Chuck Berry se lanza al ruedo con sus raíces en el blues al mismo tiempo que en otra ciudad un chico blanco crecido al ritmo de la música country llamado Elvis Presley graba su primer acetato para regalárselo a su madre. Podemos sumar, en otro escalón distinto de ese podio celestial a Bill Halley que logra llevar el rock and roll a los salones de baile con su orquesta The Comets que estaba estructurada a semejanza de las big bands del jazz.

La andanada juvenil cruza el océano y en Gran Bretaña también una pequeña multitud de jóvenes insatisfechos toma la posta y le agrega al licuado de estilos un poco de skiffle con un detalle de música celta creando un sonido nuevo para el Rock&Roll, algo mas suave y con lugar para la experimentación lo cual retroalimenta al R&R americano, un intercambio que cambiaría el oído del resto del mundo occidental al mismo tiempo.

Lee Jackson, el músico country brasileño que compuso Hey girl, un hit cuya melodía se canta en las canchas argentinas sin conocer su origen

Latinoamérica, este continente tan pintoresco, no tardaría en entregarse al emergente angloparlante tan seductor rítmicamente hablando creando sus propias versiones, sólo que aquí por ejemplo en vez del skiffle y el country le arrimaron tango y folklore pampeano.

Si hablamos de la Argentina el blues aquí tiene sus creadores y sus fans contados en muchos miles de iniciados. El country no tanto.

En Brasil adoran el country como acá adoramos el blues teniendo sus propios héroes country como Lee Jackson, un cantante sensacional creador de “Hey Girl” tema que tranquilamente podría atribuirse a Creedence Clearwater Revival pero es de este muchacho Jackson, sin duda es la canción mas cantada en las canchas de fútbol argentino desde el Huracán de Cesar Luis Menotti campeón del ´73 hasta hoy.

Nunca dejó de asombrarme que la tonada mas popular para los hinchas argentinos sea una canción country brasilera.

Sería como si las torcidas del Flamengo y del Fluminense se pusieran las dos de acuerdo en cantar una de Pappo. Pienso entonces en “El tren de las 16”, alguno puede pensar en canciones mas populares del carpo como “Mi Vieja” o “Juntos a la par”, pero esas no son de Pappo, “Mi Vieja” es de Boreztein/Frigerio y “Juntos a la par” es de Yulie Ruth.

Yulie Ruth, el músico de country argentino que siempre convocaron bandas heavy metal.

Aca hago una parada rutera.

Justo dónde se cruzan los caminos. Como en la historia de Robert Johnson el tipo que inventó el blues dicen que haciendo un pacto con el diablo en una crossroads, un cruce de rutas. Hay una gran película al respecto llamada justamente “Crossroads”.

Me detengo en Yulie, uno de los parroquianos noventosos que más sabía de country music.

Yulie Ruth junto a Gustavo DeRosa eran los mas adentrados en el country desde acá. Yulie tocando el bajo y componiendo y Gustavo al frente de bandas country porteñas como Max al tiempo que ponía la mítica Esquina del Sol de Libertador y Olazábal donde tocaban Sumo, Soda Stereo y los Abuelos de la nada el mismo fin de semana.

Nada, apostillas.

Lo importante de esta parada es “Juntos a la par”, hermosa canción compuesta y grabada por Yulie Ruth en 1987 pero famosa en 2003 cuando Pappo´s Blues la incluye en “Buscando un amor” el disco póstumo de Pappo. Yulie fue su bajista durante los últimos 10 años de su vida.

Conozco a Yulie Ruth desde ahi. Coincidíamos en Halley, a mi me había contratado Mundi Epifanio para poner música algunas noches de jolgorio heavy metal, como la elección de la Reina del Metal, nota que no vieron ni cuadrada los programas de chismes del espéctaculo y no saben lo que se perdieron, entre otros eventos por el estilo. Noches a puro rock pesado entre muchas camperas de cuero, botas y tachas.

Pappo con Yulie Ruth, cuando éste tocaba en Alakrán. En esa época el Carpo lo invitó a tocar con él

Una de las bandas de moda era Alakrán, donde Yulie tocaba el bajo, Gady pampillón la guitarra y cantaba Mario Ian.

Obviamente Pappo era un habitue de Halley en la Av. Corrientes donde antes supo estar el cine de culto Cosmos. Siempre lo acompañaban sus compañeros de Riff, además Halley era el puerto de toda la escena punk y extreme rocker de la ciudad.

Una noche después del show de Alakrán, Pappo encara para el camarín de la banda, abre la puerta de una patada, literal, muy a su modo 4am, se pone cara a cara con Yulie que no lograba salir de su asombro y le avisa que el sábado siguiente iba a grabar con él su próximo disco.

Pappo presenta a Yulie Ruth en Mar del Plata

Durante la semana mantuvieron charlas telefónicas al estilo

- Hola Pappo? Habla Yulie. Cuándo ensayaríamos las canciones del sábado?

- qué? No conocés mis canciones...-

Asi graban para empezar “Blues Local” y después “Buscando un amor” donde está “Juntos a la par”.

Lo encuentro a Yulie que está grabando su nuevo disco y de la nada surge el tema. Me dice:

- “Esa canción la hice en 1987, estaba extrañando muchísimo mi viejo barrio Bernal. Estaba viviendo en la capital y no me encontraba nunca cómodo, mucho menos para componer música country que es mi verdadera pasión. La convenzo a mi madre hablándole de cuanto necesitaba recorrer mis viejas calles, caminar por esas veredas tan mías. Volvemos y lo primero que hago es sentarme y componer “Juntos a la par” que me salió como una especie de gran pregunta y mucho anhelo. Deseos inmensos de saber que sería de mi vida ahora, de saber dónde estaría la mujer que me amara y con la que seríamos felices. Y pensando en esas cosas, sentado en mi vieja casa, en 5´salió la canción entera”.-

Asi son las cosas país. Un chico de 21 años inspirado y con marcadas influencias de sus adorados Merle Hagard, David Allan Coe y Willie Nelson, relajado y cómodo, escribe una canción de la que 30 años después se escribe en un periódico.

Ya como bajista de Pappo´s Blues, el Carpo le pide en un ensayo algunas canciones, Yulie le muestra “Juntos a la par” y ahi nomás la graba improvisando un poco en el estudio.

La versión original de Yulie Ruth de Juntos a la par, con su letra completa

“- Pappo la empieza a grabar sin haberse aprendido toda la letra todavía. Con el comienzo le alcanzó. Tanto es asi que se comió una parte de la primer estrofa.

- Le he pedido tanto a dios, que al final oyó mi voz.

Por la noche a más tardar

Yendo juntos a la par-

Cantó Pappo, pasando por alto una línea que dice “mi casa será un hogar” la versión original era

- le he pedido tanto a dios, que al final oyó mi voz.

Por la noche a mas tardar

Mi casa será un hogar

Yendo juntos a la par-

Pero Pappo era asi, tal vez porque para el un hogar no era algo importante y ni siquiera reparó en esa línea de la letra.” Me dice Yulie no sin razón-

En la despedida dispara:

- “Bob lo mejor es que después de todo, pasado el tiempo, esos anhelos se cumplieron. Unos años después de escribir la canción me casé con Vane, que vino del interior para completarme como hombre y cómo músico. Y pasado más el tiempo noto que la canción me quedó corta. Porque hoy soy un tipo feliz y desde hace 8 años alcancé la plenitud con el nacimiento de Azul. Vos sabes que importante es eso para tipos como nosotros...”-

Pappo con Daniela Herrero cantan Juntos a la par.

“Juntos a la par” tiene innumerables versiones ya, siendo las más destacadas las de Adrián Otero en su disco solista y la de Daniela Herrero que la llevó a un público generacionalmente mas nuevo.

Y todo sumado a lo que hablamos siempre. Que importante y saludable es cuando tipos consagrados en lo suyo abren la puerta y facilitan las cosas a los que llegan.

Pappo ya no está, Yulie sigue haciendo discos con su banda, la canción sigue sonando en las radios y el rock pasó de moda.

Por eso ahora el rock empieza a ser verdaderamente importante.

Nacido de una rara alquimia, nos convirtió en la primer generación que desde el arte sentó precedente de que a partir de este punto la fusión es pureza.

Nada mal.

