Suspenden a policías de Coronel Suárez por un video de contenido sexual que se viralizó

Fiesta de policías de Coronel Suárez





El Secretario de Seguridad de la Provincia de Bs As, Sergio Berni desplazó hoy de su cargo a todos los policías de la Comisaría de Coronel Suarez, que participaron de una fiesta clandestina de alto voltaje sexual. “Los eché” le dijo el funcionario a Infobae. “Estamos investigando, todavía no se sabe cuándo fue ni tenemos certeza de donde fue. Asuntos internos se encarga del tema. Son impresentables” , agregó Berni.

En el video se ve a un suboficial mayor de la dependencia, un sargento y un capitán descontrolados con dos mujeres, una de ellas efectiva de la comisaría de Puán. Berni aclaró que si bien el comisario José Medina no participó de la fiesta, fue desplazado preventivamente hasta que se sepa dónde tuvo lugar el evento y qué día fue.

“El video no es de ahora, por lo menos tiene un año. Estamos tratando de constatar si las imágenes fueron en la comisaría o en otro lado. Si fue en una casa particular, ya no es lo mismo. Lo que pasa en la casa de cada uno es problema de cada uno”, aclaró Berni. “Yo los desplacé por cuestiones preventivas, pero si no se demuestra que fue en una comisaría, puertas adentro, el artículo 17 de la Constitución es claro, vos podés hacer lo que quieras”.

“Estamos investigando a todo el personal de la comisaría de Coronel Suarez que aparece en el video”, le dijo a Infobae un alto funcionario de la Policía de la Provincia. “Por ahora hay un pase a disponibilidad con el cobro del 50 por ciento del sueldo. El auditor general va a ser quien decida la sanción una vez que se complete toda la información que puede llegar a la suspensión o en el peor de los casos a la exoneración”, precisó.

El uniformado agregó que las imágenes serían del año pasado “aunque no hay precisión si la fiesta se realizó antes o después del 20 de marzo”. En ese caso no sólo habrían violado las normas policiales, sino el articulo 205 del Código Penal, que castiga a todo aquel que con sus actos ayude a propagar la pandemia. Además agregó que todos los efectivos trabajaban hasta hoy en la comisaría de Coronel Suarez. Las escenas provocaron la bronca de los vecinos, dado que el municipio se encuentra en Fase 2 con suspensión de clases presenciales, prohibición de reuniones sociales, cierre de comercios a partir de las 19 e interdicción total de “cualquier actividad recreativa en espacios cerrados”.

“Asuntos Internos lo que tiene que determinar es si fue una falta de acto de servicio o no. Si fue en la comisaría o en la casa de uno de los que están ahí, si ocurrió durante la pandemia o antes y si la fiesta se hizo en el horario en el que debían estar trabajando. Si nada de eso ocurrió, entonces no deberían ser juzgados” , explicó Berni.

La fiesta descontrolada de los policías de Coronel Suarez, no fue la única. En las últimas horas se dieron a a conocer las imágenes de otra fiesta de alto contenido erótico celebrada por los efectivos de la Comisaría de Monte Chingolo en Lanús. Un oficial de la dependencia le dijo a Infobae que la celebración se hizo “en la cocina de arriba de la dependencia” y agregó que Asuntos Internos “la semana pasada hizo la pericia en el lugar para cotejar con el video y ya quedó establecido que había sido adentro de la comisaría. Mis compañeros tenían un grupo de whats app donde se pasaban los videos de todas las jodas y alguien lo viralizó” , agregó el efectivo. Esta situación hizo también que el secretario de Seguridad, Sergio Berni desplazara al comisario Fabián Vinay.

