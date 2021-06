Según Foreing Policy, Argentina es el último punto caliente de la pandemia

Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno

“Tenemos muchos factores que juegan en contra”, admitió Emmanuel Álvarez, director del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, a la revista estadounidense Foreing Policy. El profesional tomó las riendas del desgastado hospital público -situado en el municipio de Moreno- en febrero de 2020, antes de que el virus llegara a Argentina.

En abril, cuando comenzaron a proliferar los primeros casos, escribió una carta abierta que se hizo viral, en la que instaba a las autoridades a volver a poner el país en estricto aislamiento para sofocar el contagio.

“Les pido que nos crean que no es un capricho, una postura ideológica o algún tipo de oportunismo. Lo que estamos viviendo dentro de los hospitales estos últimos días no lo vivimos jamás. El sistema está colapsando”, había advertido un año atrás, cuando pronosticaba sobre la llegada de “una nueva ola mucho más contagiosa y mucho más letal”.

Sus súplicas no fueron escuchadas y a pesar de todo el trabajo hecho por el gobierno nacional para equipar de camas de terapia a los centros de salud y proveer vacunas a la población no fue suficiente y hoy el escenario sanitario es más que preocupante.

“Llegará un momento en que la muerte nos meta un gol por posición adelantada, donde finalmente la angustia, el dolor, la impotencia y el agotamiento de los trabajadores y trabajadoras de la salud se sinteticen en el último respiro antes del hundimiento. Solo el tiempo dirá cuánto más podremos resistir. Tienen que entender todos y todas lo que significa este colapso, y lo que significará si este colapso empeora como un Titanic que se hunde sin dar tiempo de subirse a los botes”, había sentenciado Emmanuel Álvarez sin dar fecha precisa.

Ese momento finalmente llegó y ahora los pacientes deben esperar eternas horas por conseguir una cama y los médicos tienen que elegir a quién darle un respirador.

En medio de este escenario, una periodista de la revista estadounidense visitó el Hospital Mariano y Luciano de la Vega para narrar cómo se vive la guerra contra la pandemia en la primera línea de trinchera, donde los profesionales de la salud deben batallar la enfermedad en pacientes más jóvenes y sanos.

“El invierno argentino aún no ha llegado, y las cepas mutantes del virus, que se asocian a mayores tasas de transmisibilidad y muerte, están circulando ampliamente”, señaló Alvarez.

“Cada cama es súper importante”, dijo el director del hospital, joven médico de 36 años. Y agregó: “Tenemos que tener una cuenta minuto a minuto de las camas disponibles. El colapso puede producirse por el COVID o por otra cosa”.

De acuerdo al informe hecho por la revista, “la perspectiva de un colapso es muy real” y citó las cifras oficiales: Argentina registró niveles récord de contagio, con un pico de 41.000 nuevos casos en tan solo un día. El país de 45 millones de habitantes ya contabilizó más de 3,8 millones de casos y casi 80.000 muertes desde que comenzó la pandemia, con una tasa de crecimiento que tiende a aumentar incluso cuando las tasas de otros países comienzan a disminuir.

Las UTI están ocupadas cada vez más por personas sanas y jóvenes

Remarcó que en las dos últimas semanas, Argentina se situó entre los tres países con mayor número de muertes per cápita y aportó más estadísticas al respecto: alrededor del 95 por ciento de las camas de cuidados intensivos están ocupadas en ocho de las 23 provincias del país, según la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y el 90 por ciento en otras cinco jurisdicciones, incluida la capital. En todo el país, el gobierno dice que el 78 por ciento de sus camas de cuidados intensivos están llenas.

“La gente no entiende el momento histórico que está viviendo”, dijo Álvarez. “El sistema sanitario hizo todo lo que pudo, pero no será suficiente. No creemos que sea suficiente”, alertó el médico luego de que el 20 de mayo el presidente Alberto Fernández pusiera en marcha un confinamiento estricto por 9 días.

“Muchos dudan de que los nueve días sean suficientes para contener el virus de forma significativa. Si bien el bloqueo redujo la circulación, no la extinguió. Algunos predicen que serán necesarios cierres intermitentes durante los próximos meses fríos. Como muestra de la gravedad de la situación, los organizadores de la Copa América anunciaron que Argentina no organizará el mayor torneo de fútbol de Sudamérica sólo dos semanas antes de su comienzo”, sostiene el artículo periodístico.

Para la revista Foreing Policy, la forma de contener el coronavirus -y de adaptar las políticas públicas asociadas- sigue generando fricciones. “Con las elecciones de mitad de período en noviembre, la crisis se ha convertido en una pelea a gritos en un panorama político polarizado. La oposición de derechas acusa al gobierno de centro-izquierda de Fernández de no haber gestionado la compra y administración de las vacunas y de haber gestionado mal la crisis en general hasta el punto de llevarla a la ruina financiera”, enfatizó.

Más del 20% de los argentinos recibieron su primera dosis

A lo largo de la nota, la periodista hizo mención a la renuncia del ex ministro de Salud, Ginés González García, envuelto en el escándalo por el vacunatorio VIP, a las marchas anti cuarentena impulsadas por la oposición y algunos sectores de la sociedad y a la grieta que genera la vuelva a la presencialidad escolar.

“Mientras tanto, el gobierno, con problemas de liquidez, anunció nuevas medidas para intentar detener la hemorragia financiera después de que la economía se hundiera un 9,9 por ciento el año pasado. El gobierno proporcionó pagos de emergencia en efectivo en 2020 y amplió la ayuda financiera a las empresas, pero la tasa de pobreza siguió aumentando hasta el 42 por ciento el año pasado. Y aunque el Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento del 5,8 por ciento en 2021, se pronostica que la inflación anual alcanzará el 46 por ciento, una cifra desastrosa dada la larga crisis de la deuda argentina”, afirma el artículo.

Por último, señala que la campaña de vacunación ha alcanzado a más del 20% de los argentinos que recibieron su primera dosis, luego de haber tardado más de la cuenta en su implementación.

Pero para Álvarez, el panorama sigue sombrío: “Aunque se vacune a todo el mundo a estas alturas, la curva es tan alta en Argentina que la gente va a seguir infectándose”, concluyó el director del hospital, quien sin embargo no pierde las esperanzas de que el país “pueda resistir”.

