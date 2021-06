Era militar, se contagió de COVID y murió el Día del Ejército: “Mi marido se podría haber jubilado pero amaba su vocación y seguía trabajando”

Era militar, se contagió de COVID y murió el Día del Ejército Argentino: “Mi marido se podría haber jubilado pero amaba su vocación y seguía trabajando”

Elías Antonio David (58) era suboficial mayor del Ejército Argentino y, desde su juventud, descubrió que allí estaba su futuro. Por ello, a pesar de que hace unos podría haberse jubilado en la División Infantería, quiso seguir activo y planeaba trabajar un año más antes de su retiro. Actualmente, hacía tareas de mantenimiento en el Hospital Militar, donde fue internado apenas su cuadro de COVID-19 comenzó a empeorar.

Vivía junto a su mujer, Claudia Pacheco (53) con quien compartió 27 años de vida y con su sobrino Juani, de 21 años. Era un hombre muy activo y deportista: que entrenaba, corría maratones de 42 kilómetros y no tenía enfermedades preexistentes. El 30 de marzo había recibido la primera dosis de Sputnik V y tomaba todos los recaudos a la hora de evitar contagiarse de coronavirus.

Elías Antonio David (58) era suboficial mayor del Ejército Argentino

“Pasamos un año trabajando cada uno en lo suyo, cumpliendo con todas las medidas de prevención y nunca me imaginé que nos podíamos contagiar. Ni mi marido ni yo pensamos que esto iba a terminar así. Recé todo el tiempo para que se recuperara y nuestros amigos hacían cadenas de oración”, le dijo Claudia a Infobae.

El 16 de abril, Claudia y Juani se despertaron con fiebre, cefalea y dolor corporal, pero Elías se sentía bien . De inmediato, el suboficial mayor se aisló, pero el 24 de abril comenzó con algunos síntomas.

En febrero, habían festejado 27 años de casados

“Mi hisopado y el de mi sobrino dieron positivo, así que mi marido fue considerado como contacto estrecho. Tuvo mucha fiebre durante varios días y, como no le bajaba, el 29 de abril fue internado en el Hospital Militar, donde estaban todos sus compañeros con los que trabajaba a diario”, contó Claudia.

“Se fue tranquilo de casa, pero muy agitado. Me dijo: ‘Después nos vemos’ y no volvió más. Se fue en la ambulancia pensando que iba a regresar. Durante la internación lo fui a visitar, recibí todos sus partes médicos, hablamos por teléfono y él me tranquilizaba. Me decía que no tuviera miedo. Pensé que iba a salir, pero al final me dijeron que ya no había esperanza. Estaba muy mal”, expresó.

El matrimonio vivía con su sobrino, Juan Ignacio

El 4 de mayo, Claudia recibió el llamado de los médicos para avisarle que su marido iba a ser trasladado a Terapia Intensiva, donde fue intubado. Ni siquiera pudo contestarle porque estaba tan agitado que no podía hablarle y tenía la máscara de oxígeno al máximo.

La última vez que lo vio con vida fue la noche antes de su muerte. Pudo estar con su marido y hablarle al oído, a pesar de que estaba sedado. Al día siguiente, la llamaron a la mañana para decirle que había fallecido.

La fotografía que Claudia atesora: el día de su boda con Elías

“Esa noche no me podía dormir. Cuando levanté el teléfono y me dieron la noticia... Fuimos al Hospital con mi sobrino y pudimos verlo. Les di las gracias a todos los médicos y a las enfermeras, porque lo trataron muy bien e hicieron todo lo posible para salvarlo. Lo velamos a cajón cerrado por protocolo. Lo vi el viernes a la noche y, al otro día, lo vi en el cajón . Siempre pensé que iba a salir, aunque le fuera a costar recuperarse”, aseguró.

Elías entrenaba a diario y corría maratones de 42 kilómetros. No tenía enfermedades preexistentes y el 30 de marzo había recibido una dosis de la vacuna Sputnik V

“Es un dolor terrible. Ni siquiera te podés despedir. Cuando murió, solo lo pude tocar con un guante y ni siquiera le pude dar un beso en la frente . Durante el tiempo que estuvimos aislados en casa, tampoco le pude dar un beso... No hay día que no piense que no le pude dar el último adiós, un beso, un abrazo”, lamentó.

La despedida en el cementerio de la Chacarita al militar fallecido por COVID-19, el pasado 29 de mayo, el Día del Ejército Argentino





Elías estuvo internado un mes y falleció el 29 de mayo, en el Día del Ejército Argentino. “Fue una pérdida muy dura. Su cuerpo no aguantó más. El destino hizo que se fuera justo el 29 de mayo y creo que no fue casual. Mi marido amaba al Ejército: era todo para él. Amaba su vocación de militar”, expresó Claudia.

Elías junto a su compañera de trabajo y quien lo cuidó durante toda su internación en el Hospital Militar, la enfermera Sonia Barrera

El entierro se llevó a cabo en el cementerio de la Chacarita, en el que se celebró una ceremonia oficial en su honor, de la que participaron las autoridades del Ejército, quienes le entregaron una bandera argentina a su viuda. Muchos compañeros de toda la vida se sumaron a los familiares y amigos, que se acercaron a darle el último adiós a ese amigo que siempre estaba con una sonrisa y dispuesto a ayudar en todo lo que estuviera a su alcance.

En una nota dirigida a todo el personal del Hospital Militar, su director, el coronel Sergio Maldonado, destacó la labor del suboficial mayor fallecido. “El año pasado, fue uno de los primeros y que más trabajó para preparar al Hospital para enfrentar la pandemia. Lo vi con mis propios ojos: con una sonrisa y con gran energía comenzó por el séptimo piso de internación, acondicionando con sus propias manos las habitaciones, que pronto serían ocupadas por pacientes COVID ”, resaltó.

“En este 2021, nuestro suboficial mayor David, sin descanso, continuó trabajando para llevar el alivio a quienes padecían esta pandemia, conservando la sonrisa y siempre con la misma energía y compromiso con la institución. Yo, por momentos pensaba que había “varios David”, ya que estaba a toda hora trabajando aquí y allá. ¿Qué tiene que ver el suboficial mayor David con nuestros antecesores? Prácticamente todo. ¿Lo más importante? Sin duda el amor a la Patria. Fue un ejemplar protagonista en una lucha que lleva más de un año, que está siendo liderada por el sistema de salud del Ejército, y que nos está costando gran sacrificio”, agregó el coronel Maldonado en otro párrafo de la nota.

La viuda recibió la bandera argentina en homenaje a la carrera militar de su marido





Claudia le dijo a Infobae que contó el caso de su marido para que las personas que aún no creen en la letalidad del COVID, o que no se cuidan debidamente, tomen conciencia de la gravedad del tema. “ Veo a la gente que sale a la calle sin barbijo. Me dan ganas de pararlos y decirles que perdí a mi marido por este virus. Hay mucha gente que no se cuida. En casa, lo hicimos desde el principio y desinfectamos todo desde el primer día, pero nos contagiamos igual. Es muy triste perder de esta manera a un ser querido”, sostuvo.

El suboficial mayor durante su trabajo antes de ingresar al Hospital Militar

“La gente tiene que tomar conciencia, porque esto termina mal . A los que no se cuidan los llevaría a Terapia Intensiva para que vean cómo están los enfermos, pero les diría que también ahí estén sin barbijo . Los médicos y las enfermeras ya no pueden más... Hasta que a algunos no les toca de cerca, no lo entienden”, afirmó Claudia.

La familia de Elías es de Catamarca, donde también vive su madre, de 75 años, quien recibió la noticia más estremecedora. “Mi cuñada no sabía cómo decírselo. Mi marido era su hijo mayor y el dolor de una madre es el peor de todos. Apenas pueda viajar, le voy a llevar las cenizas de su hijo ”, finalizó.

