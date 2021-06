Santa Cruz: polémica por una docente que les dijo a sus alumnos que “el COVID-19 no existe”

La docente Rosa Emperatriz Razuri aseguró durante una clase por zoom que el COVID-19 no existe

A un año del inicio de la Pandemia, en medio de un Plan de Vacunación Nacional y cerca de llegar a las 80 mil muertes por COVID-19 en Argentina; en la ciudad santacruceña de Las Heras, una docente les dijo a sus alumnos que el coronavirus no existe . La mujer en cuestión se llama Rosa Emperatriz Razuri y, además de dar clases de Formación Ética y Ciudadana en la Escuela Industrial Nº 7, es abogada.

Los dichos de la letrada, que además es ex candidata del PRO y militante del partido NOS, de Juan José Gómez Centurión, provocaron la indignación de las madres de los estudiantes, quienes irrumpieron en la clase de Zoom para hacerle saber que no estaban de acuerdo con su opinión. La secuencia fue registrada y luego se viralizó en distintas redes sociales.

Tras ser increpada por las mamás de su alumnos, la docente las desafió. “Un adolescente es más maduro que ustedes mamás y es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos. Si a ustedes les molesta lo que yo digo, a mí no me interesa”, disparó la docente.

“ Señora, usted no puede decirle a mi hijo que el COVID-19 no existe, no puede hacerlo ”, le responde una mamá. Segundos después, se escucha la voz de otra mujer que se presenta como Lorena Sánchez y cuenta que su madre falleció hace 20 días de coronavirus. “Estamos pasando por un momento muy feo”, le dice.

“Le respondo porque usted se ha dirigido a mí con respeto, no como las otras madres atrevidas. Lamento mucho el fallecimiento de su mamá, entiendo que es un sufrimiento, y segundo le quiero decir que tenemos derecho a exigir cuando nos parientes estén enfermos a que nos dejen entrar, están abandonando a los pacientes. Pero quiero decirle que no se mueren de ningún COVID-19 porque el COVID-19 no existe, yo tengo a mi hermano médico científico y es el que me informa ”, le dice Razuri a Lorena Sánchez.

“Mi mamá tuvo neumonía, pero ingresó por COVID-19”, le contesta la mujer.

“No, yo le voy a decir algo, eso le dicen, eso le mienten. La gente se enferma de neumonía, pero no las tratan de neumonía, las tratan del COVID-19 que no existe, entonces la gente se está muriendo”, insiste Razuri.

“Yo pregunto, ¿cómo se trata una enfermedad que no existe?. No hay tratamiento porque no existe y entonces no saben qué hacer”, agrega.

Horas después del escándalo, de acuerdo a lo confirmado por el vicepresidente del Concejo Provincial de Educación de Santa Cruz, Ismael Enrique, Razuri fue separada de sucargo .

El funcionario provincial calificó como “extremadamente grave que la docente tenga este tipo de discurso. En un momento tan difícil en el mundo entero, gente que haga este tipo de planteos es grave y más si se trata de una persona que esta enseñando formación ética y ciudadana , con semejante nivel de irresponsabilidad y negacionismo”.

En tanto, no descartó iniciar “otro tipo de acción legal”, ya que no se puede “negar una enfermedad que se está llevando vidas”.

