Preocupación por un efecto de la cuarentena estricta: bajaron a la mitad las denuncias por violencia de género

Uno de los efectos del confinamiento estricto por la pandemia del coronavirus que rige hoy es la baja en la cantidad de denuncias por violencia de género. Eso no significa que los casos no existan, sino que no llegan a la Justicia. Así surge de lo que ocurrió estos primeros días de medidas restrictivas en la circulación que coincidieron con el fin de semana largo: se presentó un promedio de 10 denuncias diarias en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, cuando antes la cantidad era el doble. Lo mismo ocurrió en marzo del 2020 en el inicio de la cuarentena fase 1.

“Evidentemente, la cuarentena bajó el número de presentaciones, no la violencia. Así lo marcan nuestras estadísticas y estamos trabajando en el registro de femicidios, lo que nos va a dar cómo operó la violencia en esta etapa de aislamiento. Si bien en otros servicios de atención de violencia aumentaron los llamados telefónicos no sabemos cómo culminaron esos casos. Si hubo medidas de protección, si hubo una causa judicial, un seguimiento. La preocupación está porque es tajante la disminución de los casos por la cuarentena”, le dijo a Infobae Analía Monferrer, directora de la OVD. Y resalta: “Por eso es importante dejar en claro que las restricciones de circulación no rigen para las víctimas de violencia que pueden ir a hacer la denuncia a una comisaria o a la OVD”.

La OVD fue creada en 2016 por la Corte Suprema y atiende las 24 horas todos los días en su oficina de Lavalle 1250, en la ciudad de Buenos Aires. Recibe denuncias por violencia de género y hace las derivaciones que corresponda -una causa penal, el alojamiento en un refugio, una medida de protección- según el caso.

¿Por qué con la cuarentena bajaron las denuncias? Lo muestran las estadísticas. En 2019 el promedio de denuncias por día que recibía la OVD era de 32 a 46, según el mes. Entre el 20 de marzo del año pasado -cuando comenzó la fase 1- hasta el 16 de agosto las casos promedios diarios fueron 12. Y de septiembre 2020 a abril pasado, ya con medidas más laxas en los movimientos, aumentó a 23 por día, 5737 en todo ese tiempo. De 2019 a 2020 las denuncias bajaron un 63 por ciento.

“El momento que una persona, sobre todo las mujeres, tenían para ir a hacer una denuncia por violencia de género era cuando salían a trabajar, a hacer las compras o llevar los chicos al colegio. Eso no se pudo hacer en cuarentena. Lo que también ocurrió es que muchas mujeres se acercaban a la oficina por las medidas de protección que tenían. Pero ahora todas están prorrogadas automáticamente”, explicó Monferrer.

Lo que ocurrió este fin de semana es un espejo de la primera etapa de medidas restrictivas del 2020. Según las estadísticas de la OVD, el sábado -primer día de las nuevas restricciones fuertes- se hicieron 10 denuncias, el domingo también 10, el lunes 12 y el martes siete. En la primera quincena de mayo el promedio diario de denuncias fue 19. Bajó un 50 por ciento.

“Y ayer miércoles las denuncias recibidas fueron 19. Parece mucho pero lo habitual después de un fin de semana largo era más de cuarenta”, analiza Monferrer.

El gobierno nacional dispuso desde el viernes pasado a la medianoche una serie de medidas de restricción en la circulación por el aumento de casos de coronavirus y su impacto en el sistema sanitario. Una de ellas es la prohibición de circulación entre las 18 horas y las 6 de la mañana. Durante el día las personas pueden circular solo cerca de su domicilio. Pero hay excepciones. Una de ellas es para quienes sufren violencia de género.

El articulo cuatro del decreto 334 del presidente Alberto Fernández establece que “están exceptuadas para circular” y “autorizadas al uso del transporte público de pasajeros” quienes trabajan en “establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género”. Eso alcanza a las víctimas que requieran hacer una denuncia.

“Mucha gente nos pregunta por mail si puede venir a la oficina a hacer la denuncia en esta etapa de restricciones. Sí, pueden. En principio no tienen que tramitar ningún certificado para salir porque una situación de violencia es una situación de emergencia y la Policía lo tiene que saber y debe contemplarlo. Si la persona quiere estar más tranquila y la situación le permite tramitar el certificado, que lo haga. Si alguien se dirige a una comisaria, que es lo más cercano que tiene a su casa, va caminando y ahí no debería tener problemas, y en el caso de la OVD puede venir porque la ley la ampara y le permite circular en esos casos. El acompañante de esa persona debería estar permitido. No está expresamente en el decreto, pero si tenes una ley de protección integral a las mujeres que le permite estar acompaña siempre por alguien de su confianza esa situación debe replicarse en este contexto para ir a hacer una denuncia”, explica Monferrer.

-¿Qué mecanismos tiene una víctima de violencia que no puede salir de su casa o se le dificulta?

-Ante la emergencia máxima lo mas recomendable es llamar al 911. Si existe la posibilidad de un ámbito de privacidad puede escribir por whatsapp al teléfono 1127716463 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad o por mail a nosotros a ovd@csjn.gov.ar. Ahora hay gente que por sus condiciones no tiene el ámbito de privacidad o le revisan el celular. En esos casos será el momento que pueda salir.

