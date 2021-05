Rosario: tensión e incidentes entre la policía y manifestantes que se concentraron en el Monumento a la Bandera

Incidentes en una manifestación en Rosario 2

El Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario fue escenario de incidentes entre la Policía y un grupo de manifestantes convocados por “Médicos por la Verdad Argentina”, una agrupación que cuestiona la existencia de la pandemia de coronavirus y se opone a las medidas restrictivas impuestas para frenar el avance de la segunda ola de COVID-19.

Hay diez personas detenidas hasta el momento. Esto es algo que habían anticipado las autoridades políticas y policiales. De hecho, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, había asegurado más temprano que presentará una denuncia penal “porque la convocatoria a agrupamientos es ilegal independientemente de las opiniones contrarias a la ciencia”.

“Hacen un llamado a la desobediencia civil y a desobedecer a las leyes y decretos que establecen las restricciones para tratar de preservar y cuidar la salud de los ciudadanos”, señaló el funcionario a LT8. Entre los aprehendidos se encuentra el médico oftalmólogo Mariano Arriaga, uno de los impulsores de la polémica organización que nació en Europa y capturó gran cantidad de adherentes en España antes de expandirse por América Latina.

La convocatoria de esta tarde fue realzada a través de las redes sociales y comenzó poco antes de las 15, tal como estaba previsto. Se trató de un encuentro al aire libre, donde no se respetaron las medidas de distanciamiento social ni el uso de barbijos.

Cuando comenzó la concentración, policías les advirtieron a los concurrentes que no podían llevar a cabo la marcha y que debían retirarse. Sin embargo, los manifestantes se negaron. Así se originaron los disturbios que testigos registraron con sus teléfonos celulares.

Una de las filmaciones muestra el breve diálogo que mantuvo una agente policial con uno de los manifestantes, al que le informó que debía irse del lugar y le pidió que se coloque el tapabocas. El hombre le contestó que no y le dijo que “no tiene derecho” a dispersarlos. “Bueno ahora lo vamos a identificar”, le comunicó la oficial. El intercambió continuó: “Soy médico, por las dudas”, le comentó el hombre. “Con más razón, señor. ¿Sabe toda la gente que se está muriendo?”, le dijo la policía, a lo que el supuesto galeno concluyó: “¿Usted sabe si se mueren de Covid? A mí no me consta”.

