Murió por coronavirus el jefe de la Policía de Rosario

Adrián Forni comandaba la Unidad REgional II de la Policía (Foto: Ministerio de Seguridad de Santa Fe)

El jefe de la Policía de Rosario, Adrián Forni, murió este domingo en un sanatorio de esa ciudad santafesina a causa de las complicaciones que se presentaron en su cuadro de coronavirus, de acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales.

Forni, jefe de la Unidad Regional II de Policía, tenía 52 años y estaba internado desde la semana pasada en una sala común del Sanatorio Parque, luego de presentar un cuadro de elevada temperatura. Había recibido la primera aplicación de la vacuna china Sinopharm. Con el deceso de Forni suman 10 los policías fallecidos en la provincia de Santa Fe por COVID-19.

El comisario había asumido la conducción de la fuerza en diciembre de 2020, pero ya contaba con una larga trayectoria y había ocupado altos cargos en la fuerza: anteriormente se había desempeñado como jefe de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) y de ejercer el mando de la Unidad Regional IX, con sede en la ciudad santafesina de Reconquista.

En 2017, por ejemplo, había sido reasignado por el entonces ministro de Seguridad santafesino, Maximiliano Pullaro, y comenzó a liderar la Unidad Especial de Protección de Testigos. En ese contexto, participó del primer juicio a la banda narco “Los Monos” y en la investigación del asesinato del policía Pablo Cejas en la ciudad de Santa Fe.

“Con profundo dolor despedimos al Jefe de la Unidad Regional de Rosario, Director de Policía Adrián Forni y agradecemos su incansable trabajo. Acompañamos a familiares y amigos en este triste momento” , expresó el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, mediante un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Adrián Forni, un policía profesional, dispuesto, honesto y buen jefe. Tremenda pérdida que da mucha bronca. Un abrazo a su familia y camaradas”, manifestó por su parte, Pablo Javkin, el intendente de Rosario.

Asimismo, el gobernador Omar Perotti, publicó en su Twitter: “Ante el fallecimiento por #COVID19 de Adrián Forni, Jefe de la Unidad Regional II de la @policia_fe envío mis más profundas condolencias a su familia, seres queridos y allegados”.

Según informó el diario La Capital, el propio Formi había compartido un audio de WhatsApp con sus compañeros de la Policía, explicándoles cuál era su estado de salud. “La situación mía arrancó el lunes y lo que voy a contar ahora es decirles la realidad que me tocó a mí, para que todos tomemos conciencia, para que no subestimemos el COVID, porque es un asesino muy inteligente, no es un bichito que levanta simplemente temperatura”, comenzó.

Luego, el comisario contó que el lunes pasado había empezado a sentirse “raro”, por lo que decidió someterse al hisopado, que arrojó como resultado positivo. El martes y el miércoles ya registró una temperatura que superaba los 39 grados de fiebre. “ Vi la muerte, el cuadro cardíaco estaba a 135, me tiré bajo la ducha helada y sentía que me iba a explotar el corazón” , confió a sus compañeros.

De acuerdo al mismo medio rosarino, al agravarse su cuadro con signos de neumonía, fue internado y comenzó a ser tratado con suero y antibióticos. “Cumplan con todos los protocolos que la provincia ha ordenado porque es real, este virus es mortal”, insistió Forni en el audio.

