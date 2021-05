Coronavirus en Argentina: confirmaron 375 muertes y 24.801 nuevos contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo que, en las últimas 24 horas, se registraron 375 muertes y 24.801 nuevos contagios de coronavirus. Con estos datos, el total de infectados, desde el inicio de la pandemia, asciende a 3.539.484 y las víctimas fatales son 74.063.

Del total de muertes, 226 son hombres (123 son de la provincia de Buenos Aires, 18 de la ciudad de Buenos Aires, 2 de Catamarca, 1 de Chaco, 3 de Corrientes, 3 de Córdoba, 2 de Entre Ríos, 1 de Jujuy, 1 de La Rioja, 19 de Mendoza, 16 de Neuquén, 1 de Río Negro, 6 de San Juan, 2 de San Luis, 1 de Santa Cruz, 13 de Santa Fe, 5 de Santiago del Estero y 9 de Tucumán) y 146 son mujeres (69 de la provincia de Buenos Aires, 20 de la ciudad de Buenos Aires, 1 de Catamarca, 6 de Córdoba, 2 de Entre Ríos, 1 de Jujuy, 14 de Mendoza, 10 de Neuquén, 2 de Salta, 2 de San Juan, 2 de San Luis, 5 de Santa Fe, 9 de Santiago del Estero y 3 de Tucumán).

Tres personas de la provincia de Buenos Aires fueron registradas sin datos de sexo .

A diferencia de ayer sábado, que se reportó un récord de testeos con 180.387; hoy la cifra bajó considerablemente a 82.107. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 13.187.035 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 358.472 casos positivos activos en todo el país y 3.106.949 recuperados.

En cuanto a los 24.801 nuevos contagios, 6.885 son de la provincia de Buenos Aires, 1.790 de la ciudad de Buenos Aires, 214 de Catamarca, 473 de Chaco, 257 de Chubut, 3.691 de Corrientes, 3.225 de Córdoba, 776 de Entre Ríos, 872 de Formosa,142 de Jujuy, 503 de La Pampa, 216 de La Rioja, 416 de Mendoza, 139 de Misiones, 794 de Neuquén, 274 de Río Negro, 344 de Salta, 209 de San Juan, 682 de San Luis, 131 de Santa Cruz, 1.887 de Santa Fe, 402 de Santiago del Estero, 60 de Tierra del Fuego y 419 de Tucumán.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 6.214 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 73.5% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 76.6%.

El miércoles 19 de mayo Argentina registró el pico de casos diarios desde que inició la pandemia con 39.652 contagios en un solo día . A partir de esa fecha, aunque la cifra de casos fue en descenso, los números continuaron siendo altos. El jueves 20 de mayo fueron 35.884; el viernes 21, 35.468 y, ayer, sábado 22, 32.171. La alta circulación del virus, sumada al pico de 745 fallecidos reportados en un solo día y la ocupación en las Unidades de Terapia Intensiva, que solo en el AMBA trepa el 77%, hizo que el Gobierno decidiera decretar 9 días de confinamiento estricto , hasta el domingo 30 de mayo inclusive.

“ Les pido que se queden en casa todo lo posible, salir solo para lo indispensable, no participar de reuniones sociales y maximizar los cuidados cuando salgan de casa ”, rogó el Presidente Alberto Fernández.

Según el Primer Mandatario hay tres problemas que se deben corregir. “En algunos lugares no se cumplieron las medidas que dispusimos; en otros se implementaron de manera tardía, cuando es decisivo anticiparse a la expansión de contagios; y algo fundamental, en muchos lugares los controles se relajaron o han sido muy débiles o simplemente no existieron. Hay ciudades y provincias que tienen su sistema de salud al límite y están al borde de no poder dar respuesta”, sostuvo.

El anuncio se realizó cuando menos del 5% de la población esta vacunada con las dos dosis. Al día de la fecha, según el Monitor Público de Vacunación (el registro online del Ministerio de Salud que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el país), ya son 11.067.550 las vacunas aplicadas: 8.701.971 personas recibieron la primera dosis y 2.365.579 ambas. El 58.98% de las aplicaciones (6.527.318 dosis) fueron realizadas a mujeres; mientras que el 40.83% a hombres (4.518.472 dosis).

Entre los más de once millones de inmunizados hay 2.201.016 trabajadores de la salud; 1.227.862 personas de 18 a 59 años con factores de riesgo; 6.363.434 adultos mayores de 60 años; y 1.258.604 personas consideradas “estratégicas”, como integrantes de las fuerzas de seguridad y armadas, docentes y personal no docente de todos los niveles educativos, responsables del funcionamiento del Estado y personal del Servicio Penitenciario.

La falta de vacunas condiciona las decisiones de la Casa Rosada e interpela a las autoridades políticas y sanitarias a dar explicaciones. En las últimas horas del sábado, se supo oficialmente a través de un comunicado que, entre domingo y lunes, llegarían poco más de un millón de dosis de la ansiada vacuna de AstraZeneca. Es una buena noticia, aunque es menos del 10% de las ya arribadas.

De acuerdo con el último relevamiento de la Unidad de Datos de Infobae, hay más de 6 millones de personas en Argentina que esperan la segunda dosis contra el COVID-19. De ese total, 4 millones tienen que recibir la Sputnik V, pero solo hay stock de la vacuna rusa para completar la vacunación del 4% de los inoculados. El vuelo que salió hoy a la madrugada hacia Moscú solo traerá dosis del primer componente.





