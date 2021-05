Tenía 33 años, era uno de los conductores de radio más queridos de Mendoza y murió de COVID-19

Tenía 33 años, era uno de los conductores de radio más queridos de Mendoza y murió por COVID-19 (Fotos @radiojovenmendoza )

Nahuel Vallejos había nacido en General Alvear, tenía 33 años, estaba casado con Sarita y era padre de una niña de 5 años. Periodista y fotógrafo, había conseguido ganarse un lugar en el corazón de los mendocinos , que cada día lo escuchaban en Radio Circo Show, en la primera mañana de Radio Joven FM 105.5.

Su risa contagiosa y sus ocurrencias hicieron que los productores le pidieran que dejara su labor de notero para conducir el programa junto a Pablo González Sol (42) y al resto de sus compañeros que, al igual que todo General Alvear, hoy lloran su partida ocurrida el pasado domingo 25 de abril.

"La risa que resonará por siempre", así fue el video que le dedicaron sus compañeros de radio





Tras conocerse la triste noticia, los alvearenses inundaron las redes sociales con muestras de afecto y acompañaron sus restos al cementerio local, respetando los protocolos. Incluso, el intendente de General Alvear, Walther Marcolini, expresó su pesar en Facebook. “El periodismo local está de luto. Se fue una maravillosa persona que nos alegraba a todos con su espontaneidad y alegría. Siempre fue un placer compartir entrevistas con él. Mi más sentido pésame a sus familiares, amigos y equipo de Radio Joven. QEPD Nahuel Vallejos”.

A través de su carisma y de su indiscutida simpatía, Nahuel logró una conexión única con su audiencia , que hoy lamenta la pérdida de este periodista y conductor de radio, que tenía un prometedor futuro en los medios de comunicación.

Pablo González Sol y Nahuel Vallejos en el programa de radio

En diálogo con Infobae, Pablo González Sol, conductor del programa, se mostró desolado con la muerte de su compañero y fue quien quedó a cargo de la totalidad de la programación durante varios días, ya que todo su personal se contagió.

“Nahuel arrancó como movilero, pero su risa era tan contagiosa que todo el mundo lo quería en el estudio. Los oyentes lo amaban. Trabajábamos juntos toda la semana y él conducía los sábados. El fin de semana yo no iba, por eso, ese sábado se contagiaron todos menos yo. Tuvieron que aislarse y quedé solo. Fue impresionante ver todas las oficinas y los estudios vacíos, porque yo era el único que podía ir a trabajar. No había operadores, locutores, administrativos... Entre trabajadores directos e indirectos cayeron unas 20 personas, pero solo Nahuel estuvo internado. Es tremendo, una película de terror”, dijo Pablo.

Pasaban las semanas y Nahuel -quien permanecía aislado en su casa- no se recuperaba, hasta que lo trasladaron a terapia intensiva, lo conectaron a un respirador y falleció en el Hospital Enfermeros Argentinos.

Nahuel peleó contra el COVID-19 durante dos semanas en terapia intensiva, pero el lunes pasado falleció

“La última vez que lo vi fue en su casa, porque me pidió que le llevara ibuprofeno. El primer hisopado le había dado negativo. Me dijo que le costaba respirar, así que lo trasladaron en la ambulancia y le detectaron neumonía bilateral. La última vez que hablamos fue justo cuando le estaban por colocar el respirador. Le dije es que me dejara a mí los problemas de su casa y que solo se preocupara por respirar. El martes 13 de abril lo internaron, peleó dos semanas y el domingo pasado falleció”, dijo conmocionado.

Pablo contó que Nahuel debió haberse contagiado trabajando como fotógrafo, ya que en una sesión estuvo junto a una persona que dio positivo. Después , le empezó a doler la garganta y se aisló, hasta que aparecieron los síntomas más fuertes y tuvo que ir al hospital donde lo dejaron internado. “Era Pascua y ese domingo sorteamos un huevo enorme: hasta el ganador del premio se contagió de COVID-19 por haber venido a la radio″.

"Radio Joven FM 105.5", donde brillaba con sus intervenciones en el programa "Radio Circo Show", el más escuchado en Alvear y que además se transmite a través de la televisión local

“Nahuel era obeso y asmático: sabía que si se lo agarraba su cuadro iba a ser muy grave. El año pasado le pedí que no viniera a la radio por dos meses, pero me volvió loco... quería volver. Este año, le había dicho que se reincorporara en mayo, porque esperábamos que la segunda ola llegara para esa fecha, pero se adelantó. Siento una gran tristeza porque se murió una parte mía. El programa tiene 13 años, pero Nahuel trabaja con nosotros desde hace 5 y era la contraparte perfecta. La frase que dice “los indispensables no existen” es una mentira: estamos llenos de indispensables en todos lados. Él era un indispensable y por el COVID-19 ya no lo tenemos más.

El programa se transmite todos los días de 9 a 1 y el resto de los integrantes son Micaela Carrasco y Daiana Navarro. Radio Circo Show es el más escuchado de General Alvear y, además, se transmite a través de la televisión local.

Nahuel Vallejos tenía 33 años y era padre de una niña de 5 años

“ La ciudad está de luto... estamos de duelo . En el cementerio había una fila de personas interminable y todos estaban llorando. El lunes, la radio estuvo apagada. El martes volví e hice un programa de terror en medio del llanto”, expresó Pablo. " La audiencia explotaba cada vez que Nahuel se reía, por eso dejó los móviles, se quedó en el estudio y cambió su carrera de periodista por la de un conductor nato. Es una pérdida irreparable. Los oyentes le dejaron carteles en la entrada de terapia intensiva para darle fuerzas. En Alvear, era toda una celebridad”.

A modo de homenaje y para no olvidar nunca a su querido compañero, el equipo de la radio decidió guardarle su lugar de una manera simbólica y emotiva: “ Vamos a hacer una gigantografia: lo vamos a sentar en su silla y nadie más se va a sentar ahí, porque ese siempre será su lugar. Ahora, necesitamos hacer el duelo porque su ausencia es muy fuerte. Estamos devastados”, finalizó Pablo.

