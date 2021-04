La transformación digital de la salud y los derechos reproductivos, eje de un debate en Latinoamérica

El III Foro Latinoamericano sobre Creatividad, Innovación y Nuevos Medios para los Derechos Reproductivos se llevó adelante por zoom

Por primera vez en modalidad virtual, se realizó el III Foro Latinoamericano sobre Creatividad, Innovación y Nuevos Medios para los Derechos Reproductivos organizado por Iniciativa IDEA, el laboratorio de innovación de la organización sin fines de lucro Planned Parenthood Global que desde hace 50 años trabaja por la salud y los derechos reproductivos en América latina, la única región en el mundo donde, por ejemplo, el número de embarazos en niñas menores de 15 años va en escalada.

Con el lema “Avanzando hacia la transformación digital de la salud y los derechos reproductivos”, 680 líderes de la publicidad, la tecnología, los medios digitales y el emprendimiento de impacto social de 24 países distintos participaron de talleres, paneles y espacios de intercambio de ideas y herramientas para el impulso de soluciones que mejoren la vida de millones de personas en esta parte del planeta, desde el 21 al 24 de abril. Más de 60 empresas y organizaciones estuvieron representadas y 58 ponentes internacionales, de las que el 90% fueron mujeres referentes en sus sectores profesionales.

En épocas de pandemia y bajo una atmósfera de reacción conservadora de sectores antiderechos, el Director de la Iniciativa IDEA, Ramón Torre Cañal, compartió con Infobae por qué es primordial fomentar sinergias e inventar un nuevo ecosistema social.

-La Iniciativa IDEA se presenta como un “laboratorio de innovación social”. ¿Qué significa?

-Como laboratorio social busca experimentar y descubrir soluciones creativas e innovadoras a los desafíos para la salud y los derechos reproductivos que enfrentan millones de personas en América Latina. Especialmente, se hace un llamado a los sectores de la tecnología, publicidad, medios digitales y emprendimiento de impacto social para aplicar su pasión y su talento a encontrar estas soluciones.

Ramón Torre Cañal, director de la Iniciatica IDEA

-¿De qué manera estos especialistas y emprendedores pueden aportar a la solución de las enormes problemáticas en materia de salud y derechos (no) reproductivos que existen en América Latina?

-Estos cuatro sectores son clave para la innovación social en derechos reproductivos porque son agentes de cambio muy influyentes y que han demostrado una gran creatividad y capacidad de innovación. La publicidad contribuye a imaginar el mundo que queremos, la tecnología nos conecta y nos inspira, los medios digitales crean nuevas narrativas para contar las historias que hoy interesan a la ciudadanía, y el emprendimiento de impacto social aporta la pasión por una idea, por lograr un cambio que impacte en la sociedad. Las personas de América Latina necesitan que estos sectores comiencen a aportar soluciones a temas como la educación sexual integral, el acceso a anticonceptivos modernos, el aborto legal y seguro. Para eso hay que cambiar leyes, políticas públicas, patrones socioculturales y facilitar el acceso libremente.

-¿Por qué poner el foco en los derechos reproductivos y no reproductivos en América Latina?

-Está demostrado que la mejor inversión que pueden hacer los Estados es invertir en la salud y los derechos reproductivos. Cuando las personas pueden ejercer el derecho fundamental de decidir si quieren tener hijos/as o no, cuándo, cómo y con quién, mejora notablemente su vida, su educación, su trabajo, sus estudios, su salud, su economía, su felicidad. No solo a título individual, sino que tiene un impacto positivo en sus familias y el Estado. Por ejemplo, se reducen los costos de atender embarazos no intencionados, abortos inseguros con complicaciones y aumentan los ingresos para el Producto Interno Bruto, ya que las personas trabajan más, mejor y con mejores salarios, por lo que pagan más impuestos.

-Desde Iniciativa IDEA hablan de un mundo cambiante y de donantes tradicionales que redujeron drásticamente su apoyo a organizaciones del ámbito de la salud y los derechos (no) reproductivos. ¿Con qué tiene que ver esta situación?

-Hace 40 años que muchas organizaciones feministas y de derechos sexuales y reproductivos vienen luchando para que los derechos reproductivos sean una realidad. Esto fue posible por la pasión y el activismo, pero también porque la cooperación internacional puso los recursos necesarios para ello. En los últimos años, en toda la región estamos viendo que los donantes tradicionales, los que más recursos aportaban, se han ido retirando debido a que los indicadores macroeconómicos fueron mejorando en general y ese era uno de los principales indicadores que usaban. Por eso las organizaciones se ven obligadas a reducir sus actividades e, incluso, cerrar.

-¿Cómo hacer frente a esta realidad?

-Es tiempo de evolucionar y de ampliar los horizontes invitando a nuevos actores a sumarse a esta lucha, lo que incluye a los fondos de inversión que buscan un impacto social y no únicamente económico. Los fondos de inversión de impacto social tienen un rol muy importante para satisfacer las necesidades de millones de personas respecto a su salud y derechos reproductivos.

LatFem, el proyecto argentino de periodismo feminista para América Latina

Todo empieza con un ¿por qué?

Uno de los proyectos argentinos impulsados por la Iniciativa IDEA es LATFEM, un medio de comunicación feminista nativo digital que brinda información de acceso gratuito principalmente enfocado en Latinoamérica y el Caribe.

En 2019 LATFEM resultó ganador de los Premios IDEA; y con ese capital y asistencia técnica se fundó LATFEMlab., el primer laboratorio online de periodismo feminista para América latina.

“Queríamos desarrollar una plataforma dentro de LatFem que pudiera dar la posibilidad a periodistas de toda la región de formarse en periodismo feminista de manera autoadministrada, virtual y en los tiempos que ellas quisieran y pudieran. Además de entenderlo como un desafío en términos de compromiso y activismo veíamos que había, y sigue habiendo, una ausencia de estos contenidos en las formaciones académicas y formales. Entonces pensamos en una plataforma que pudiera complementar los conocimientos que tienen las estudiantes de periodismo, las comunicadoras y quienes trabajan en medios”, explica María Florencia Alcaraz, directora y editora en LatFem.

LatFemLab fue un proyecto escalable: con el financiamiento inicial del Premio IDEA se diseñó, programó, maquetó la web y se desarrollaron los contenidos de un taller. Pero a partir de alianzas con otras organizaciones y con otros apoyos directos pudo darse forma a dos talleres más en el marco del programa. En menos de un año, casi 3000 personas ya se formaron en el laboratorio online de periodismo feminista.

Valor agregado

La publicidad es otro nicho de interés de la Iniciativa IDEA, por eso en la actualidad trabajan en Argentina junto con Publicitarias.org y la consultora en género, diversidad y comunicación inclusiva Bridge the Gap para crear “Sello Púrpura”, la primera certificación latinoamericana en perspectiva de género para agencias de publicidad.

La propuesta incluye un autodiagnóstico en políticas de paridad y género dentro de la organización, capacitación, el armado de un plan de acción y sumarse a formar parte de un directorio de empresas de la industria publicitaria comprometidas con la igualdad, la diversidad y los derechos sexuales y reproductivos. Hasta el momento, cinco agencias de Argentina, Ecuador, Perú, México y Guatemala finalizaron la etapa beta de prueba, mientras crece el aluvión de consultas de más agencias y asociaciones de agencias interesadas en participar.

Melanie Tobal, fundadora de Publicitarias.org

“El Sello Púrpura no solo es la concreción de un proyecto clave para las organizaciones y clientes que necesitan servicios de comunicación, sino que también generamos un avance en cómo se percibe la perspectiva de género y nuestros derechos, incluso en países donde estas temáticas suelen ser terriblemente tabú o muy mal recibidas” , señala a Infobae Melanie Tobal, fundadora de Publicitarias.org.

Como comunidad de mujeres y disidencias, Publicitarias.org y Bridge the Gap surfean los típicos obstáculos del campo de la comunicación en un particular mercado excluyente y exclusivo. Así lo describe Tobal: “Las dificultades corresponden sobre todo a una industria que históricamente ha sido y es liderada por varones blancos de clase media alta. Falta muchísima diversidad. En la publicidad la cantidad de mujeres directoras, especialmente en las áreas creativas, es un porcentaje bajísimo. A eso se le suma que falta perspectiva de género no solo en las piezas de comunicación, sino además en las políticas y en la cultura laboral de las agencias”.

Batallar para que se entienda que la diversidad y la perspectiva de género no son modas pasajeras ni un asunto de mujeres feministas o algo rápido a incorporar para evitar crisis tediosas en las redes sociales. Promover nuevas miradas es una oportunidad de generar mayor identificación, de llegar a más públicos y de comunicar para el presente y para el futuro del mundo.

Cinthia González Oviedo, CEO y fundadora de Bridge The Gap, que instauró el "Sello Púrpura", la primera certificación latinoamericana en perspectiva de género para agencias de publicidad

Cintia González Oviedo, CEO y fundadora de Bridge The Gap, imagina un panorama auspicioso: “Las organizaciones feministas todavía no somos del todo consideradas como parte de la escala de valor. Entonces muchas veces no nos asignan tareas principales y se continúa invirtiendo en las grandes consultoras tradicionales o en las grandes agencias de publicidad. Pero soy muy optimista porque ya estamos trabajando con los más altos niveles jerárquicos. De a poco, la industria está cambiando”.

SEGUIR LEYENDO: