Costa Salguero: la Justicia porteña declaró inconstitucional la ley que autorizaba la venta de los terrenos

La Ley 6.289 convocaba a un concurso público para el desarrollo urbanístico del conjunto “Costa Salguero - Punta Carrasco” y fue declarada inconstitucional

“ ¡Ganamos! El Río no se vende. La Justicia nos dio la razón. Triunfó la lucha colectiva ”, escribió la diputada nacional del Frente de Todos, Gabriela Cerruti, en su cuenta de Twitter donde, además, compartió una copia de la resolución del juez Leonardo Martín Furchi, quien declaró la inconstitucionalidad de la Ley 6.289 que autorizaba la venta del predio de Costa Salguero.

El fallo, con firma del magistrado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 16 de la Ciudad, Leonardo Martín Furchi, dio lugar a un recurso de amparo impulsado por Cerruti y la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad contra el Gobierno porteño, cuya intención era construir edificios privados en esas tierras de la Costanera Norte, que son públicas.

Tras recibir la noticia, la diputada del Frente de Todos manifestó su felicidad por el revés judicial y pidió seguir juntando firmas. “Necesitamos llegar a las 40 mil para llevar adelante una iniciativa popular que obligue a la Legislatura a tratar una ley que habilite la creación de un parque público en la ribera”, dijo en comunicación con Infobae.

Los tuits de la diputada Gabriela Cerruti luego de que un juez diera lugar a su recurso de amparo

“ Nuestra postura es que la Ciudad de Buenos Aires necesita un espacio verde y de acceso al río porque no lo tiene . Lo más parecido a eso es el Parque de la Memoria (Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado), que es un parque temático. Anoche, todos los porteños estaban tratando de sacar fotos de la súper luna y no podían porque el acceso al río está tapado”, sostuvo Cerruti.

Desde la secretaría de Desarrollo Urbano porteño, aseguraron a este medio que van a apelar el fallo .

“Confiamos en que la Justicia nos dará la razón ya que no se está discutiendo la venta de los terrenos, sino el proceso legislativo por el cual se aprobó. La ley de rezonificación, que está a la espera de la votación en segunda lectura, no se ve afectada por este fallo. El predio está concesionado para uso privado, la Ciudad busca recuperar 13 hectáreas de espacio público y verde para todos los vecinos ”, sostuvieron.

"Nuestra postura es que la Ciudad de Buenos Aires necesita un espacio verde y de acceso al río porque no lo tiene", dijo Gabriela Cerruti

Para Cerrutti, en caso de apelar el fallo, el Gobierno porteño tiene dos opciones: tratar de conseguir los dos tercios en la Legislatura para vender los terrenos; o ir al Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad. “Sabemos que van a seguir apelando porque detrás de todo esto hay un gran negocio inmobilario”, apuntó la diputada.

En sintonía, el senador Nacional Mariano Recalde reivindicó el papel de la justicia. “ Este es un fallo que esperábamos. Lo esperábamos porque era muy grosera la trampa de Horacio Rodríguez Larreta para que se aprobara la venta de esas tierras que, según la Constitución Nacional, requería dos tercios de los votos y para eludirla, porque se iban a quedar sin la mayoría, votaron en diciembre de 2019 y dijeron que eran bienes de dominio privado del Estado”, apuntó el Presidente del PJ en comunicación con Infobae.

Desde su cuenta de Twitter, Diego García Vilas, legislador de la Ciudad y presidente del bloque Vamos Juntos mostró su desacuerdo con la resolución judicial y apuntó contra “el kirchnerismo”.

“Siempre entendimos y respetamos el rol fundamental de la Justicia. Hoy no es la excepción: aceptamos, aunque no compartimos el fallo judicial de primera instancia sobre el proyecto de venta de Costa Salguero, que no es el de urbanización, aunque el kirchnerismo juegue a confundir ”, dijo García Vilas que, además es abogado.

Render del proyecto de Juntos por el Cambio para construir edificios privados en Costa Salguero

De acuerdo con el Legislador de Juntos por el Cambio, de las 18 hectáreas actuales de Costa Salguero, casi 14 van a ser destinadas a un gran parque público de acceso libre y gratuito que busca garantizar la entrada irrestricta al río a todos los vecinos . “Lejos de privatizar, este proyecto democratiza”, apuntó García Vila, que luego disparó contra la oposición.

“Con fake news y una burda intencionalidad política pretendieron instalar que se quería construir un barrio náutico, restringir el acceso al río y privatizar el espacio público. Nuestra propuesta es precisamente la contraria: fomentar mayor cantidad de viviendas en la zona, oficinas, locales gastronómicos y comerciales y, como resultado, una mayor circulación de personas”, argumentó.

Entretanto, desde el Colectivo de Arquitectas, un grupo de más de 300 mujeres que aunaron fuerzas para defender el Espacio Público, celebraron la decisión del juez Leonardo Martín Furchi y alentaron a seguir juntando firmas para la iniciativa popular que busca construir un parque público frente al río.

“ En una ciudad como la nuestra donde siempre habrá desigualdades, los espacios públicos son la oportunidad para garantizar justicia urbana ”, dijo a este medio la arquitecta Bárbara Rossen, especialista en Proyectos Urbanos y responsable del área de Derechos Urbanos, Espacio Público y Ambiente en la Defensoría del Pueblo e integrante del Colectivo de Arquitectas en Defensa del Espacio Público.

La resolución completa del juez Furchi:

SEGUIR LEYENDO: