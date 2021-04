Se recibieron de médicos y le piden al Ministerio de Salud que los matriculen para poder ejercer

Se recibieron de médicos y piden al Ministerio de Salud que los matricule para ejercer

El video dura casi dos minutos. En la secuencia se ven los rostros de distintos médicos y médicas, recibidos entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, que se juntaron para reclamarle al Ministerio de Salud de Nación que los matricule para poder ejercer.

“ Queremos trabajar y no nos dejan ”, sostienen mirando a cámara.

Según pudo saber este medio, los profesionales de salud aunados en el reclamo, entre ellos enfermeros, médicos generalistas y psicólogos, son cerca de 400 . Aseguran que la cartera sanitaria canceló los turnos para la matriculación y todavía no les confirmaron cuando entregarán las documentos.

Erick Agüero, tiene 29 años y es uno de los que reclama. Nacido y criado en Florencio Varela, Agüero estudió la carrera de Medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y se recibió el 30 de noviembre de 2020. En febrero, un mes antes de recibir el título por ventanilla, el joven sacó un turno para matricularse. Debía presentarse en la Dirección de Sanidad De Fronteras (Avenida Don Pedro de Mendoza 301) el pasado 7 de abril. Una semana antes recibió un correo en el que le informaban que su turno había sido cancelado.

“Queremos trabajar y no nos dejan”. El reclamo de los médicos recibidos que no logran matricularse

“Así como me pasó a mí, también les pasó a otros profesionales que tenían turno para esa semana. Al principio pensamos que era por el tema del COVID-19, pero empezaron a cancelar los turnos para las semanas siguientes, sin dar una respuesta oficial”, explicó Agüero en charla con Infobae.

“La situación nos pone mal porque, de alguna manera, creemos que podemos ayudar a alivianar el colapso sanitario que se está viviendo por la pandemia. No pedimos entrar a intubar a las Unidades de Terapia Intensiva, sino hacer tareas de menor labor, como por ejemplo, un hisopado ”, apuntó el joven que, en estos días, tuvo que rechazar una oferta de trabajo de parte del Ministerio de Salud de la Ciudad, por no tener su matrícula.

Hasta la semana pasada, sostuvo Agüero, la Dirección de Sanidad De Fronteras tenía pegado en la puerta un cartel que decía: “ No se atiende matriculación hasta nuevo aviso ”. Durante los últimos días, tras la viralización del video, el cartel fue retirado. “El sábado empezaron a reprogramar los turnos del 30 de marzo. Abren de 9 a 11 de la mañana. Todavía no nos reasignaron los turnos”.

Infobae se puso en contacto con el Ministerio de Salud para consultar acerca de este tema. Aunque escueta, la respuesta de la cartera sanitaria sostiene que “ los turnos para matriculación se normalizaron y se están dando en tandas en el contexto del COVID-19” . Por otro lado, en la página de la Dirección de Sanidad De Fronteras solo especifican la reprogramación de los turnos de vacunación contra la fiebre amarilla en el Vacunatorio de la Boca.

Hasta la semana pasada, la Dirección de Sanidad De Fronteras tenía pegado en la puerta un cartel que decía: “No se atiende matriculación hasta nuevo aviso”. Ahora lo retiraron

Al tomar conocimiento del reclamo, el médico Carlos Kambourian se solidarizó con los recién recibidos y se sumó al video. “ Si esperás siete o catorce horas para hacerte un hisopado o si en la guardia tardan en atenderte doce, cuatro o seis horas, eso tiene una causa ”, arranca Kambourian, ex Presidente Hospital Garrahan.

“Hay 400 profesionales de la salud que el Ministerio de Salud no matricula. Se recibieron de médicos y psicólogos hace meses y están esperando para trabajar, atenderte y colaborar con todo el sistema de salud. Es hora que el Ministerio de Salud deje de estar relajado y matricule a los profesionales de la salud que están esperando ”, concluye.

En diálogo con este medio, Kambourian aseguró que “el trámite de matriculación es muy sencillo. En este momento donde hace falta personal de la salud no podemos darnos el gusto de tener médicos y no dejarlos ejercer por una matrícula. Me parece una locura”.

SEGUIR LEYENDO: