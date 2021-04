Los gimnasios abrieron y dicen que el DNU no los alcanza, pero sólo pueden funcionar si tienen espacios al aire libre

Mientras las escuelas no podrán abrir este lunes 19 de abril por decisión del gobierno nacional, muchos gimnasios del área metropolitana -con excepción de aquellos ubicados dentro de los shoppings- abrieron sus puertas este sábado 16, al día siguiente de la implementación de las restricciones para evitar que la curva de contagios por COVID-19 aumente aún más. En la jornada de ayer, el Ministerio de Salud informó que hubo 29.472 nuevos infectados y 160 muertos por coronavirus.

Según las cámaras que agrupan a los empresarios del sector, el decreto 241 que fue publicado en el Boletín Oficial no menciona en forma específica que dicha actividad está suspendida. El artículo 16 del mencionado decreto señala puntualmente que deben cerrar “todas las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas que se realizan en ámbitos cerrados”.

Adrián Stoll, de la Cámara de Gimnasios de Argentina (GCA) explica que “no nos sentimos alcanzados por las nuevas restricciones”. Y añadió que “no encuadramos como una actividad social, ni cultural, tampoco recreativa o deportiva. Tenemos nuestra propia identidad y protocolos. C umplimos con ellos y funcionaron muy bien”.

Gimnasio abierto el viernes 16 de abril en el microcentro (Adrián Escandar)

Por su parte, en la misma línea opina Guillermo Mazzoni, cofundador de la cadena de gimnasios BIGG, quien destaca: “No nos consideramos entidades deportivas. En el decreto anterior se habló específicamente de gimnasios, cosa que no ocurrió ahora. Así que esta normativa no aplica a nuestro sector”.

Stoll añade que “en septiembre pasado, cuando empezaron a habilitar las actividades deportivas, las autoridades nos dijeron que nosotros no podíamos abrir aún porque éramos gimnasios. Y cuando nos permitieron reabrir a fines de octubre, nos habilitaron como gimnasios. Y este nuevo decreto no menciona a los gimnasios”.

Según las cámaras que agrupan a los gimnasios, el “el DNU 241, en su artículo 4°, confirma la vigencia del artículo 15° del Decreto N° 235/21, que fijaba un 30% de aforo en ambientes cerrados , citando en el inciso D a los gimnasios.

“El nuevo DNU deja en manos de cada jurisdicción el endurecimiento de medidas o la suspensión de actividades” , dice Fernando Storchi, presidente de la CGA. Con él coincide Guido Miguez, director de ONFIT, quien señala: “El nuevo decreto presidencial 241 no modifica las condiciones que fijaba el decreto 235 que nos habilitaba a funcionar con un aforo del 30% y es lo que venimos haciendo , con protocolos, con rigurosidad y entendiendo la importancia que tiene la actividad física para la población”.

En la página web de la Cámara tienen publicado un trabajo sobre los contagios en gimnasios hechos por “un equipo de investigadores de la Universidad de Oslo, dirigido por el profesor Michael Bretthauer, investigó la transmisión del SARS-CoV-2 (el virus responsable de COVID-19), y si era atribuible a los gimnasios”.

Según informan allí, Bretthauer aseguró que “nuestro ensayo no mostró que la transmisión de virus o el aumento de la enfermedad de COVID-19 estuviera relacionada con la apertura de gimnasios” . La investigación citada, dicen “estudió a 3.764 personas, con edades comprendidas entre 18 y 64 años, que no tenían comorbilidades relevantes de COVID-19. Aproximadamente la mitad (1,896) de las personas tuvieron acceso para visitar gimnasios, mientras que la otra mitad (1,868), un grupo de control, no tuvo acceso”.

(Franco Fafasuli)

Sin embargo, tanto las fuentes del gobierno nacional como de su similar de la Ciudad y Provincia consultadas por Infobae fueron coincidentes en que los gimnasios que estén abiertos sólo podrán funcionar si la actividad se realiza al aire libre.

Un funcionario de la Secretaría Legal y Técnica del gobierno de la Nación explicó que “el artículo 16 en su punto 2 dice taxativamente que están suspendidas las actividades deportivas en lugares cerrados, pero si los gimnasios tienen un lugar abierto es otra cosa. Controlar que esto se cumpla es responsabilidad de cada jurisdicción, además”.

Gimnasio abierto el viernes 16 de abril de 2021 en el microcentro (Adrián Escandar)

Por su parte, desde la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad de Buenos Aires, señalaron que “El DNU del gobierno nacional dice actividades deportivas, no dice nada específicamente de gimnasios. Nosotros vamos a continuar con nuestros protocolos. Los gimnasios pueden funcionar al aire libre. Es lógico que en las primeras 24 o 48 horas algunos todavía no se amolden cuando la letra de la norma no está clara. Lo concreto es que sólo pueden funcionar si están al aire libre. Nosotros estamos llevando adelante tareas de concientización como hicimos con los restaurantes y en los espacios verdes ayer por la noche . Si no cumplen se los va a apercibir y luego se los puede llegar a clausurar”.

El protocolo en cuestión se preparó para la “realización de entrenamientos grupales al aire libre sin contacto y sin compartir elementos en espacios públicos y en establecimientos deportivos públicos y privados”. En el punto 4.1 del mismo insiste en que “Los entrenamientos grupales sólo podrán desarrollarse al aire libre, ya sea en espacios públicos o en establecimientos deportivos públicos y privados (gimnasios, clubes, polideportivos o afines)”

la Resolución 181/2021 de la Provincia de Buenos Aires señala que los gimnasios que estén en Fase 2 (la primera columna) no podrán abrir. En esa fase están todos los municipios que corresponden al AMBA

En la provincia de Buenos Aires, por su parte, la Resolución 181/2021 publicada ayer indica que la apertura de los gimnasios depende de la fase en que se encuentre el municipio donde están localizados. De este modo, aquellos en los que la actividad se practique al aire libre podrán funcionar en las 5 fases dispuestas. En cambio, explicita que “los gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural” no podrán funcionar en Fase 2, y en fase 3 sólo podrán hacerlo con un aforo del 30% de su capacidad. En fases 4 y 5 sí pueden hacerlo. Cabe mencionar que el artículo 2° de dicha Resolución señala en su punto d) que “estarán incluidos en FASE 2 los municipios que integran el aglomerado del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA), según está definido en el artículo 3° del Decreto N° 125/21”.

