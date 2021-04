El descargo de Antonella Delmonte, la joven de 24 años que fue denunciada por recibir la vacuna Sputnik-V en Merlo

Antonella Delmonte tiene 24 años y recibió la vacuna Sputnik-V en Merlo

Tras la polémica por su vacunación en Merlo, Antonella Delmonte, de 24 años, realizó un descargo en su cuenta de Instagram.

“En los últimos días he sido víctima de una persecución en la que lo menos grave que se me dijo fue que había cometido un ilícito. Fueron muchas personas que, por imprudencia, utilizaron fotos mías para dañar mi imagen e inventar una historia que no es cierta”, introdujo en su posteo.

“Se me acusa de haber salteado la fila para obtener una vacuna contra el COVID, con todo tipo de comentarios misóginos que lo único a lo que tendieron fue a dañarme mi condición de mujer”, señaló indignada.

En el descargo explicó por qué se vacunó: "No le robé la vacuna a nadie"

Y continuó con su relato: “Trabajo en un consultorio médico para una profesional de la salud recepcionando al público. Para mantener mi trabajo se me indicó que debía recibir la vacuna contra el COVID. Me inscribí para recibir la vacuna a través de la aplicación oficial de la Provincia de Buenos Aires. Se me asignó un turno que me indicaba día y lugar para aplicarme la vacuna”.

Antonella contó que concurrió al vacunatorio con un certificado expedido por su empleadora que indicaba su condición laboral y con la copia de mi contrato de trabajo. “Las pruebas se las voy a presentar a la justicia en la medida que me sean solicitadas ya que es el ámbito en el que tiene que resolverse este caso y no en la opinión pública”, enfatizó luego de que su nombre se hiciera conocido en radio, TV e Internet.

“Es que, al dar a conocer la noticia de esa forma, se construyó sobre mi imagen que terminó manchando mi buen nombre y honor, cuestión esta última que dará origen a distintas acciones legales que por derecho me pudieran corresponder”, anticipó la joven.









Polémica en torno a la vacunación de jóvenes: Antonella Delmonte es investigada por la justicia

La versión de que habría falsificado la declaración jurada fue difundida por fuentes oficiales vinculadas a la campaña de vacunación. De hecho, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Merlo la denunciaron para que se investigue qué fue lo que sucedió.

Las mismas fuentes, vinculadas a la campaña de vacunación, aseguran que no es el primer caso que detectan de una persona que declara datos falsos para poder saltear su turno en la lista de espera.





A pesar de que está siendo investigada, Antonella fue contundente: “ No engañé al sistema de vacunación, no tengo una pareja que trabaje en la política, no le saqué la vacuna a nadie, no cometí ningún delito y me encuentro a entera disposición de la justicia”.

Antonella Delmonte es hija de Paula Daniela Palavecino, empleada del Municipio de Merlo, según pudo constatar Infobae a través de registros públicos. En sus redes sociales, Paula Palavecino tiene fotos junto a Karina Menéndez, hermana del intendente Gustavo y Secretaria de Desarrollo e Integración Social del Municipio.

“Me enteré del caso por los medios. La mamá de esta chica trabaja con nosotros y se sorprendió mucho cuando se conoció el caso. Trabaja todos los días, es una señora que no hizo nada. Se enteró por la hija que se iba a vacunar en Merlo, lo cual le llamó la atención. La madre no trabaja en el aérea de salud. Aclaro esto porque ella está muy angustiada y teme por su trabajo. Yo no voy a hacer nada, porque ella no tiene nada que ver”, dijo Menéndez en diálogo con Telefe Noticias.

Y siguió: “La verdad es que desde que me enteré del caso me invadió una serie de sensaciones, como bronca e indignación. La misma que puede tener cualquier persona en su casa”. Con respecto a la falla en sistema de vacunación que permitió que Delmonte lograra aplicarse la vacuna, aseguró: “Hay fallas en el sistema que tenemos que corregir rápidamente. Si cualquier persona puede burlar con datos falsos, evítentemente estamos haciendo algo mal, en uno de los peores momentos de la pandemia debido al crecimiento de casos”.

“Por lo que contó me contó la madre, la joven vive hace dos años en Vicente López. Sus padres no se vacunaron aún, por eso su familia se sorprendió cuando se a noticiaron de que la joven se vacunó”, agregó. “En el hospital me dijeron que no se fijaban en la apariencia del que se va a vacunar. Se requieren los papeles correspondientes y se revisa en el sistema si ese día es el día del turno”, dijo Menéndez.

“Hablé con el Ministerio para que vaya hasta las últimas consecuencias. Yo perdí a mi madre el año pasado y cuando vemos estas avividas nos molesta muchísimo. Por eso hablé con todos para que esto llegue hasta las últimas consecuencias y para que se intensifiquen los controles”, aseguró el intendente de Merlo.

Con domicilio legal en Merlo, la joven recibió la primera dosis de la vacuna rusa el pasado 9 de abril, en el Hospital Provincial Héroes de Malvinas. Y fue ella quien contó la noticia en sus redes al subir una foto del carnet de vacunación.

De acuerdo a su perfil en la red laboral LinkedIn, Delmonte trabajó como vendedora entre 2016 y 2018. Es estudiante de la Universidad Nacional de La Matanza. Y se formó como tripulante de cabina de pasajeros en la Escuela Profesional de Aeronavegantes. Según pudo averiguar Infobae, Delmonte hizo el curso para Tripulante de Pasajeros en la Asociación Profesional de Aeronavegantes en 2015, que dura entre 3 y 7 meses.

