Cristian U habló de su ex, Antonella Delmonte, la joven de 24 años que fue vacunada: “Lo hizo de tontona”

Cristian U habló de su relación con Antonella Delmonte (Video: "Vino Para Vos", KZO)

Este martes trascendió que una chica de 24 años llamada Antonella Belén Delmonte pudo recibir la primera dosis de la Sputnik V el pasado 9 de abril, en el Hospital Provincial Héroes de Malvinas, sin formar parte de ninguno de los llamados grupos prioritarios. Lo cierto es que, si bien para la gran mayoría el rostro de esta muchacha era desconocido, en el mundo del espectáculo ya se la tenía identificada por haber sido la novia de Cristian U.

“En el 2019 me separé de ella. No es mala piba, es buena. Le pasó de tontona. No minimizo y tiro un dardo para decir que esa vacuna pudo haber salvado a un abuelo que murió. Pero no creo que ella lo haya pensado de la manera que digo yo”, le dijo el ex Gran Hermano a Tomás Dente, en una entrevista emitida en Vino Para Vos (KZO).

“Yo creo que dijo: ‘Uy, tengo la posibilidad de vacunarme’, y no pensó que con esta posibilidad le estoy robando... no creo que lo haya hecho. El problema es que ella lo subió a las redes sociales. Una persona que está en los cabales correctos y no actúa como tontón, no lo sube . Me juego que lo subió para decir ‘Yo pude, soy re capa’. Y no, sos una boluda, mirá el quilombo que se armó”, enfatizó Cristian U.

Sobre su relación con Antonella Delmonte, Cristian U recordó que “fuimos novios durante el 2019, 7, 8 meses, todo muy intenso. Ella tenía problemas en su casa, se vino a vivir a la semana a la mía”

Respecto al destape tanto de esta inoculación como el caso de las “vacunas VIP”, Cristian U opina que “lo que pasa es que en este país es todo turbio, todo es así. Ella está tapando los cientos de protegidos por el gobierno que se fueron a vacunar y nunca se dieron los nombres. Es como la supuesta fiesta clandestina que yo había organizado. Si, yo fui a tocar y estuve ahí. Yo quería cobrar. Vos presidente, vos vicepresidenta, vos fulano, vos mengano, están sentados en el escritorio cobrando cientos de miles. Cómo yo me voy a quedar en mi casa perdiendo todo lo que coseché. Dame una solución. ‘Ah, no tengo’. Bueno, listo, me la busco yo, hermano”.

Acerca de su relación con Antonella, Cristian recordó que “fuimos novios durante el 2019, 7, 8 meses, todo muy intenso. Ella tenía problemas en su casa, se vino a vivir a la semana a la mía”.

“La tengo borrada de la mente porque no tuvimos un final lindo. Se terminó como cualquier pareja y no seguimos charlando. Y a la semana de la separación, ella ya había formado una nueva pareja. Yo, cero resentimiento. Me peleé el 25 de diciembre y el 28 yo estaba en punta del este con un amigo, de fiesta. Mucho drama no me hago, yo en cinco días ya estoy nuevo. He tenido una vida recontra golpeada para seguir golpeándome. Aunque sí me duele”, dijo sobre el final de la relación.

“La tengo borrada de la mente porque no tuvimos un final lindo", dijo Cristian U del final de la relación con Antonella Delmonte

Dente le preguntó si, tras haberse destapado el hecho, se contactó con Antonella. Y dijo que no, pero “sí le mandé un mensaje a la madre, que trabaja en el municipio de Merlo. Le dije: ‘Te recomiendo que no salga a hablar’, porque es una piba que no está instruida en los medios. Yo no puedo salir a mentir, no puedo decir ‘Anto es una chica que tiene problemas de asma...’. No, ¿cómo voy a mentir? Después quedo re escrachado yo. ¿Es sana? Hasta que estuvo conmigo, sí. ¿Pertenece al personal de la salud? Hasta que estuvo conmigo, no... a menos que haya hecho un curso intensivo. Hace dos años que ya no estoy”.

La respuesta de la madre de Antonella fue un “‘Gracias Cristian, le aviso a ella’. Pero a ella nunca la voy a llamar porque no corresponde y está en pareja. Y no sé cómo lo puede tomar la pareja”, cerró el mediático.

SEGUIR LEYENDO: