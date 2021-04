Comienza el paro de la Marina Mercante: reclaman vacunar a sus trabajadores contra el coronavirus

En pocas horas los puertos de todo el país comenzarán a sentir los efectos de la medida de fuerza dispuesta por lo capitanes de ultramar

La tensión de los tripulantes marítimos -marineros, prácticos, capitanes- ante la falta de respuestas del Ministerio de Salud de la Nación respecto a la inclusión de los navegantes de la lista de personal estratégico con prioridad de vacunación alcanzó su pico máximo en las últimas horas. La inacción del gobierno derivó en un paro progresivo de la actividad.

“La ministra Vizzotti eligió el peor camino, el del silencio”. En dialogo con Infobae uno de los referentes del personal embarcado sintetiza el rol de quienes operan los buques de la Marina Mercante y de la pesca en momentos de crisis y agrega.

“No estamos reclamando nada extemporáneo ni descabellado. Hace un año el Estado Nacional declaro a los marinos, prácticos y personal de la pesca como trabajadores esenciales. Fuimos excluidos del derecho a quedarnos en nuestras casas en virtud que el transporte de mercaderías, insumos y combustible es fundamental para garantizar el funcionamiento del país. Lo aceptamos sin oponer objeción alguna ya que siempre asumimos que nuestra actividad es altamente estratégica. Así como casi un millar de marinos mercantes fueron a la guerra de Malvinas, en esta batalla no podíamos estar ausentes”.

En una primera etapa los buques de carga seca no serán afectados, pero el cese del transporte de combustibles generará perjuicios de importancia

“Ahora contamos con la tan ansiada vacuna y vemos con preocupación que mientras se establecen criterios de vacunación diferencial para distintos sectores de la actividad estratégica del país y mientras se nos habla de “vacunación VIP” a personas que no están sometidas a riesgos extraordinarios, el sector del transporte en general y el marítimo, fluvial y pesquero en particular no han sido - literalmente- tenidos en cuenta. Un práctico sube cada día a un buque procedente de los lugares más remotos del plantea munido con un equipo de protección personal básico pero durante horas y en algunos casos días se ve obligado a compartir un espacio cerrado con desconocidos y a compartir instalaciones sanitarias en un contexto que no siempre se encuentra en las condiciones sanitarias adecuadas”, concluyó la fuente.

Tal como informara oportunamente Infobae, varios gremios marítimos plantearon al Ministerio de Transporte - a partir de una recomendación emanada nada menos que desde la OMI (Organización Marítima Internacional) en forma conjunta con otras agencias dependientes de la ONU, la necesidad de generar un plan de vacunación acorde al riesgo profesional al que los marinos se exponen. La medida fue rápidamente receptada por los funcionarios dependientes del ministro Mario Meoni y el propio ministerio generó un expediente electrónico oficial que bajo el número EX-2021-20353166- -APN-JST#MTR da la derecha al planteo gremial y recomienda al Ministerio de Salud proceder en consecuencia. Ni la Ministra Vizzotti ni ninguno de los funcionarios que le dependen ha recogido el guante hasta el presente y las reacciones comienzan a florecer.

Anuncio de medidas de fuerza progresivas

Durante la mañana del martes 6 de abril, desde el Centro de Capitanes se comenzó a notificar a distintas empresas navieras lo siguiente:

“MEDIDAS DE FUERZA EN RECLAMO VACUNACION DEL PERSONAL EMBARCADO: Hasta el momento no se ha recibido ninguna respuesta oficial a nuestro reclamo.

En consecuencia, nos vemos obligados a realizar medidas de acción industrial en apoyo de nuestro más que razonable y justo pedido. Las mismas iniciarán el próximo jueves 8 a 0000 e involucrará, inicialmente, solamente a los buques de transporte de hidrocarburos.

Se solicita a los Capitanes de estos buques que comuniquen cuanto antes esta directiva a las empresas armadoras y que nos envíen las informaciones relativas a sus respectivas situaciones operacionales previstas para el día miércoles 7 del corriente mes a 2100.

Ante el anuncio, Infobae se comunicó con empresarios del sector armatorial para conocer como impactará la medida en la ya de por sí complicada situación por la que atraviesa el sector.

“El cese de actividades progresivo anticipa una paulatina detención del tráfico de mercaderías que afectará severamente la cadena logística a nivel nacional. El hecho de comenzar parando los buques que transportan hidrocarburos supone una complicación adicional, no son muchos los días en que las refinerías y usinas térmicas pueden un desabastecimiento de su materia prima (petróleo y derivados) sin que las consecuencias se hagan sentir. Imaginemos una central como la de Costanera Norte debiendo ser paralizada por falta de combustible para alimentar los generadores de electricidad”

El puerto petrolero de Dock sud se ubicará entre los más afectados por la medida de fuerza

La misma fuente expresó. “Los empresarios en general estamos de acuerdo en que el personal navegante y muy especialmente los prácticos y pilotos que conducen a los buques extranjeros por canales de navegación hasta el amarre en los distintos puertos tengan alguna prioridad en la vacunación que la autoridad sanitaria debería establecer con claridad. No se concibe que ante un planteo lógico no se le brinde a este personal una respuesta. Pero el paro evidentemente generará un perjuicio importante al país”.

Hace pocos días, el líder camionero Hugo Moyano, mantuvo una reunión reservada con el presidente Alberto Fernández durante la cual reclamó en nombre de Juan Carlos Schmid (titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte) se preste debida atención a la situación sanitaria de aquellos trabajadores que son obligados por su profesión u oficio a desplazarse a nivel nacional o internacional quedando altamente expuestos al COVID-19. Sin bien el primer mandatario pareció entender el planteo, hasta el presente no ha habido ningún pronunciamiento oficial.

Si todo evoluciona como está previsto el grueso de los restantes gremios marítimos y fluviales se acoplaran a la medida adoptada por los capitanes de ultramar.

En medio de esta situación, mientras que desde la cartera de transporte se expresa sorpresa por la quietud de la ministra Vizzotti al respecto, denodados intentos por obtener alguna precisión de parte de la vocera de prensa de la funcionaria sanitaria han resultado infructuosos.

