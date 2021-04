En la reunión en Casa Rosada, el gobierno de Kicillof insistirá con un plan de restricciones duras para frenar la nueva ola de COVID-19

(Franco Fafasuli)

El gobierno de la provincia de Buenos Aires no se mueve de la idea de hacer una fuerte restricción de algunas actividades por un corto plazo de días que funcione como una especie de cortafuego a la ola expansiva de contagios que impacta en toda la zona metropolitana y que esa medida sea igual para el AMBA y la Ciudad . Esa fue la postura que expresaron este lunes el jefe de Gabinete Carlos Bianco y el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak en la reunión que mantuvieron con el jefe de Gabinete de Nación, Santiago Cafiero, la ministra de Salud nacional, Carla Vizzoti y la administración porteña representada por el jefe de Gabinete, Felipe Miguel y el ministro de Salud, Fernán Quirós. Este martes, cuando vuelvan a verse las caras, la Provincia repetirá la estrategia.

Para bajar la movilidad, el gobierno bonaerense busca trabajar sobre tres ejes: la nocturnidad, el transporte público y las reuniones sociales . En lo formal, la nocturnidad y las reuniones sociales ya están limitadas en 110 de los 135 municipios de la provincia.

(Franco Fafasuli)

En cuanto al horario, la limitación que se baraja como plano ideal -en términos epidemiológicos- sería cerrar desde 22 hasta las 6, por dos semanas más. La decisión no impactaría en actividades productivas, sí en bares y boliches. Ayer, la Ciudad no se sumaba a esa propuesta. Más allá de si es una hora u otra, en la Provincia repiten que no sirve si la medida no es tomada en conjunto.

Bianco y Kreplak fueron al encuentro del lunes con datos duros. Fue luego de una videoconferencia que tuvieron con su comité de expertos; un grupo de profesionales que van desde matemáticos hasta médicos terapistas. Los expertos le habían dicho a Kicillof que hay que cerrar. “Hubo un posicionamiento unánime del grupo de científicos. Alguna medida de restricción de la movilidad hay que tomar. Hay que tratar de que el virus no siga creciendo”, dijo esta mañana el director del Instituto del Cálculo, Guillermo Durán en declaraciones a Radio Provincia.

En promedio, por semana, los casos vienen en ascenso desde el 22 de febrero en la provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor población del país. En el sur del conurbano y CABA la escalada de casos positivos crece al mismo ritmo.

(Franco Fafasuli)

La vacunación es otro tema en la mesa de negociación. La Ciudad lleva vacunada al 11,5% del total de la población. La Provincia al 7,9%. De continuar el ritmo de los últimos días, la Provincia cree que a fines de abril podría terminar de vacunar a los mayores de 60 con comorbilidades. Todos estos índices volverán a analizarse esta tarde.

Cómo explicó Infobae, el plan de la Ciudad en la mesa de negociaciones es vacunar con la mayor rapidez posible; rastrear, testear y aislar a los infectados; tomar medidas que impacten lo menos posible en la actividad económica; y trabajar en la comunicación y la concientización de la ciudadanía para que comprenda la gravedad del escenario sanitario y el potencial riesgo de no cumplir las medidas impuestas y los protocolos vigentes.

La instancia debe ser destrabada por Nación. Este martes Vizzotti, adelantó que en las próximas horas se adoptarán medidas “intensivas, transitorias y localizadas” para enfrentar la segunda ola de coronavirus, que -según describió- ya comenzó.

SEGUIR LEYENDO