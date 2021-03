Varados en Paso de los Libres: “Nos estamos bañando con un balde de agua fría”

Christopher Solomori, de 21 años

Desde el sábado pasado, un grupo de 45 personas que viajaban en micro desde Brasil hacia Argentina quedaron varados en el control fronterizo del puente Paso de los Libres, en Corrientes, y su situación todavía es incierta. Infobae se comunicó con los varados y denunciaron su estado es cada vez más complicado mientras que desde Migraciones informaron que por el momento no pueden ingresar al país.

“ Me estoy bañando con un balde de agua de fría y un vaso. La situación es cada vez peor acá y nadie nos da una respuesta” , dijo Christopher Solomori, de 21 años, oriundo de Santa Fe, guardavidas, quién partió hacia el país vecino en octubre pasado para trabajar en las playas de Brasil porque no sabía si en la Argentina iba a haber temporada de verano.“Todos estábamos con PCR negativo al momento en que teníamos que cruzar la frontera, como estaba estipulado. Y en la Aduana no nos permitieron el cruce. Increíble. Quiero volver a mi casa”, agregó.

Durante el sábado a la madrugada se les aplicó la disposición anunciada hoy por el gobierno nacional en la frontera que une la ciudad brasileña de Uruguayana con la provincia de Corrientes. Esa medida implica que, a través de la disposición 763/2021 publicada en el Boletín Oficial, se suspende de forma transitoria el ingreso terrestre al país sin ningún tipo de excepción. Hasta el momento, solo estaban habilitados para regresar al país los residentes que hayan viajado a países limítrofes antes del 25 de diciembre.

Precisamente, esa es la situación de 39 de los viajeros, que se subieron al micro de la marca JBL internacional, como el caso Solomori y más seis empleados de la compañía, que el jueves pasado partieron de San Pablo y el sábado por la madrugada fueron frenados en el control de la aduana argentina del puente Paso de los Libres.

“Por suerte las autoridades de los dos países nos están acercando víveres, pero la realidad es que estamos sobreviviendo como podemos”, dijo el joven. Y siguió: “Yo me fui del país antes del 25 de diciembre, no entiendo por qué no me dejan entrar”.

Lucia Miranda, del mismo modo que el joven guardavidas, partió de la Argentina en octubre, y contó que al no haber trabajo en el país dadas las restricciones, viajaron a Brasil como turistas, para trabajar en las playas de Praia Brava, cerca de Camboriú.“Somos 45 residentes argentinos que estamos durmiendo en la puerta de la frontera, no somos turistas, somos argentinos y no estábamos paseamos por Brasil. Todo el mundo viajó con PCR negativo vigente para el momento en que teníamos que cruzar la frontera”, relató a Infobae la joven también santafesina.

Luego, contó: “Desde la gobernación de Corrientes nos ofrecieron hacernos un nuevo PCR y si alguno de los viajeros arrojaba un resultado positivo, dejeron que tendrían lugar para que realizáramos la cuarentena en un hospital de acá”.

De este modo, el ministro secretario General de Corrientes, Carlos Vignolo, informó este martes que la Provincia gestionó ante el Gobierno nacional realizar los hisopados necesarios para que los argentinos varados. “ Solicitamos al Gobierno Nacional que permita ingresar a los ciudadanos argentinos varados en el paso fronterizo Paso de los Libres-Uruguayana” , manifestó Vignolo a través de su cuenta de Twitter.

Si bien desde la Dirección Nacional de Migraciones se informó que todas las fronteras terrestres estaban cerradas para el ingreso de personas procedentes desde el exterior desde hacía ya varios meses, desde la propia compañía de autobuses se explicó que ellos realizaban trayectos gracias a la disposición que permitía la repatriación de residentes, siempre y cuando hayan salido desde la Argentina hacia Brasil antes del 25 de diciembre de 2020. “Nosotros realizábamos nuestros trayectos de acuerdo a la disposición establecida por el propio Gobierno que lo permitía”, le explicó a Infobae un representante de JBL, llamado Ignacio Llama.

“Nuestros viajes solo estaban compuestos por pasajeros que presentaban un PCR negativo actual, una declaración jurada y un comprobante de que ellos hayan llegado a Brasil antes del 25 de diciembre del 2020 . Hasta el viernes a la noche, que todavía estábamos viajando, esa disposición seguía vigente”.

El empleado de la empresa de ómnibus afirmó que se enteraron de la nueva disposición arriba del micro. “Nos enteramos por una vía informal de que nos iban a cerrar el paso cuando estábamos en viaje. Por eso, pedimos que hicieran una excepción con nuestros pasajeros, que iban a llegar a la frontera apenas unas horas después de que cerraran todo. Pero no nos escucharon”, afirmó Llama.

Según el empleado de transporte, ninguno de los pasajeros del micro es turista, sino ciudadanos que suelen viajar a Brasil con asiduidad: “Nosotros hacemos viajes de estos todo el tiempo, todo el año. Esta gente no es turista. Yo incluso conozco a varios de viajes anteriores. Algunos hacen viajes seguidos por trabajo, otros tienen a hijos en el otro país del que residen, son muchas historias diferentes”, completó Llama.

Por su parte, en Migraciones informaron que su ingresó por el momento no está autorizado.

