Un padre y su hija encabezan una campaña para que el Hospital Gandulfo tenga un termociclador para testear COVID-19

Bernardita y Pablo Otegui frente al Hospital Gandulfo muestran un panfleto de la campaña que realizan.

La preocupación de un amigo y médico del Hospital Gandulfo, cuando la pandemia del coronavirus ya estaba instalada en el Gran Buenos Aires, llegó a Pablo Otegui (52), empleado en el Instituto Malbrán, que sabe lo necesario que por estos días es un elemento de las características de un termociclador o máquina de PCR, un instrumento que se utiliza en biología molecular para realizar de forma automatizada y secuencial los ciclos de temperaturas necesarios para llevar a cabo la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de amplificación de ARN (Ácido ribonucleico). En palabras sencillas, el test para saber si estamos contagiados de COVID-19 o no.

Al saber que en ese importante nosocomio no contaban con uno buscó la manera de colaborar para que lo tengan. “Hubo tres o cuatro intentos nulos de conseguirlo porque el Gandulfo, al no ser un hospital descentralizado, requiere que todo lo que se compre no sea por licitación sino que lo determine la Provincia. Por cuestiones de necesidad, de estrategia y de política pública sanitaria, los termocicladores que se compraron fueron a otros hospitales. Con el tema en la cabeza, un día llevé esta preocupación a mi casa y mi hija, de 18 años, me propuso iniciar una campaña virtual para pedir donaciones”, le dice a Infobae Pablo Otegui.

Su hija, Bernardita, se graduó de la secundaria en una escuela que alienta a sus estudiantes a realizar tareas solidarias y en cada año de cursada buscaban lugares a los que ayudar, por eso también sabe lo importante que es lograr que alguna de las personas que tienen influencia en las redes lleguen a compartir una campaña como la que ya estaba encarando con su padre.

El apoyo de Luis Novaresio a la campaña a través de un tuit

“A mí siempre me gustó lo social y viendo que mi hija estaba ahora con más tiempo hablamos sobre cómo dar una mano al Gandulfo y comenzamos a contar sobre este proyecto a todos nuestros conocidos y ellos a la vez compartieron la idea con otros”, revela Otegui.

Hasta el momento se sumaron los grupos de música Los auténticos Decadentes y Los Tulipanes; el periodista Luis Novaresio, los actores Peter Alfonso y Gabriel Gallicchio; y los deportistas Federico Pizarro, de la Selección argentina de Handball y Lucas González Ambrosino, jugador de rugby de Pucará. Ya ayudaron a recaudar más de $ 100 mil en diez días.

Para que la campaña sea más trasparente, lograron además que la Fundación para la Salud de Lomas, del sur del Conurbano, también participe y reciba las donaciones para luego entregar el dinero recaudado para la compra del termociclador.

Diego Demarco, miembro de Los Auténticos Decadentes, se sumó a la campaña por el Hospital Gandulfo.

“Así se armó una red solidaria a la que se fue sumando más gente y creo que cuanto más se viralice la campaña, más gente podrá colaborar. Por eso, también es importante que los famosos lo compartan en sus redes como hizo, por ejemplo, (Luis) Novaresio que fue tan generoso de compartir en sus historias y además donar dinero”, revela Otegui.

Cuando surgió la idea de poner manos a la obra por la máquina de PCR, Pablo y Bernardita comenzaron a imprimir y fotocopiar panfletos con los detalles de la iniciativa que repartieron en la vía pública para además poner al tanto a sus vecinos.

“Durante 10 días fuimos juntos a la puerta del Gandulfo, con los afiches que hicimos de forma casera y los entregamos por el barrio para tratar de sumar más adherentes” , cuenta el hombre que no perdió tiempo y se contactó con tres laboratorios que importan esa máquina para pedirles presupuesto.

“Los tres son proveedores del Malbrán y les conté sobre esta idea. Un laboratorio ofreció dejarlo por menos costo, desde otro dijeron que no lo tenían pero que podrían donar otra cosa que el hospital necesitara”, cuenta.

Campaña para que el Hospital Gandulfo tenga su termociclador.

Qué es un termociclador y cuál es su importancia

Un termociclador es un equipo de laboratorio que se utiliza, mediante el sistema PCR, para la detección de ARN viral y sirve para la detección del SARS-CoV-2, pero además otras detecciones virales. “Es un equipo bastante importante que en el hospital ya lo veníamos pidiendo y tratando de comprarlo desde hace años, no solamente por el COVID y esto me hace destacar esta campaña que es la iniciativa particular de una familia solidaria” , sostuvo en diálogo con Infobae el médico cirujano del Hospital Gandulfo, Fernando Guerrero.

Y destacó: “Más allá de lo que nosotros como médicos estamos haciendo a nivel ministerial, a Pablo y su familia se les ocurrió, por sus propios medios, iniciar esta campaña para poderlo comprar”.

La determinación de Covid-19 por qPCR implica una primera etapa de extracción y purificación de RNA viral a partir de las muestras de hisopados seguido de una qRT-PCR.

Uno de los modelos de termocicladores que actualmente se utilizan en otros países. (Shutterstock)

Uno de los modelos de termociclador que se importan es de configuración abierta, lo que permite cargar programas diferentes para distintas muestras y fuentes con un tiempo de procesamiento de 35 minutos.

Sin duda, es una herramienta útil que ayudó a la comunidad científica para realizar experimentos a través de la técnica de reacción en cadena polimerasa, que pese a tener solo tres pasos para ser realizada, conlleva cambios de temperatura que deben ser muy precisos ya que cualquier error de cálculo puede resultar en un experimento fallido.

Por estas consecuencias, se hizo necesario idear una “tecnología dura” a fin de lograr una reacción en cadena polimerasa con el menor inconveniente posible, donde solo se introdujeran los reactivos y la reacción se desarrollara sin intervención manual.

De aquí fue posible desarrollar el termociclador que se encarga de transformar energía (energía eléctrica a energía térmica para cambiar la temperatura, dependiendo de la etapa en la que se encuentre el experimento), intercambiar información (ya que el software se encarga de recibir y dar información con respecto al experimento) y controlar tanto la materia como la energía con la cual se realiza el experimento, por ende el termociclador trabaja con materia, energía e información.

Además, sirve para detectar otras enfermedades, por lo que su utilidad es larga y sería utilizado más allá de la pandemia.

Se puede colaborar con una donación al CBU: 0140023601506805526624 (Cuenta Corriente, Banco Provincia), CUIT: 30716230836. También ingresando a http:fundacionsaludlomas.org.ar/donaciones/. O viralizando la campaña

