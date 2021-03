Impactante accidente en Merlo: una camioneta perdió el control, chocó contra un poste de luz y cinco peatones se salvaron de milagro

Increíble accidente con una camioneta que perdió el control en Merlo

Este fin de semana cinco peatones se salvaron de una forma increíble, cuando una camioneta que circulaba a alta velocidad perdió el control e impactó contra un poste de luz en el partido de Merlo.

El insólito accidente, que fue registrado por dos cámaras de seguridad de la zona, ocurrió hace apenas dos días, cerca de las 13 del domingo pasado, sobre la calle Filiberto, entre César Garat y Tarija.

En ese momento, tres personas que circulaban por una de las veredas y otros dos hombres que pasaban por la mano de enfrente a pie y en bicicleta, respectivamente, vieron cómo una camioneta blanca se acercaba a toda velocidad y en zig-zag hacia ellos.

En el video se puede ver como el vehículo parece impactar contra una de las veredas para luego chocar contra un poste de luz que amortiguó el golpe y evitó que la camioneta impactara de lleno contra los dos vecinos que pasaban por ese lugar. A pesar de lo espectacular del accidente, los cinco peatones y los dos ocupantes del auto resultaron ilesos .

“Veía que se me venía la camioneta encima a toda velocidad y dije ‘acá morimos los dos’”, expresó Cristian Valenzuela, de 29 años, que iba por la vereda a bordo de una bicicleta junto a su pareja Cristian Reinaldo, de 43, y logró bajarse del rodado a tiempo antes de que la camioneta diera contra el poste, al que arrancó de cuajo.

Cristian Valenzuela, de 29 años, quedó de un lado y Cristian Reinaldo, de 43, del otro

Una usuaria que pasó por el lugar tras el hecho compartió en Facebook una foto de como quedó la bicicleta de Cristián bajo el vehículo para ilustrar lo que habría pasado si el joven seguía sobre ella o si el palo de luz no atenuaba el impacto. Por el contrario, el chico sólo sufrió algunos cortes en su pecho por el vidrio del parabrisas, que estalló.

“Fue un milagro. Volvimos a nacer los dos juntos. Quedamos quietos porque no sabíamos para donde iba a ir. Lo vi que corrió para la pared y a mí me tira para atrás. Para mi este es el segundo día de vida que tengo. Estoy impactado todavía”, agregó Valenzuela, al borde de las lágrimas, todavía conmocionado. “Pensé que lo atropellaba y lo mataba. Salí corriendo y lo fui a buscar. Es mi compañero yo quería que este bien nada más. Fue horrible el momento, no me lo voy a olvidar nunca”.

“No puedo creer todavía que estamos vivos”, coincidió su pareja, que tuvo una herida en la pierna, donde lo impactó la punta de la camioneta. “Me chocó contra la pared y me salvó la coleada que hizo la camioneta porque, si no, me enterraba contra esa columna”. Tras el siniestro, en el video se puede ver cómo los dos Cristian cruzan de vereda y se abrazan aliviados.

Así quedó la camioneta (foto: Facebook)

Según contaron los dos, el auto era conducido por un joven y el dueño del vehículo iba en el asiento del acompañante. “Estaban inconscientes y el que manejaba se escapó”, contó Reinaldo. “El dueño sí se bajó de la camioneta, se ofreció a ayudarnos y buscó al pibe”.

Sin embargo, varios de los testigos del choque contaron que la camioneta circulaba a alta velocidad desde varias cuadras antes del impacto y que incluso cruzaron un semáforo en rojo en una avenida a pocas cuadras del lugar.

Adentro de la camioneta se encontraron también algunas botellas de bebidas alcohólicas. Ambos fueron identificados, de acuerdo al relato de las víctimas, e imputados en una casa por lesiones.

