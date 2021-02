La UBA prorrogó la inscripción a primer año de la facultad para los alumnos de UBA XXI que rindan finales en marzo

En los últimos días se dieron a conocer una gran cantidad de quejas de los alumnos del CBC (Ciclo Básico Común) y el Programa de Educación a Distancia UBA XXI. El problema se originó con el cambio de las fechas de los finales, que en muchos casos se pasaron de diciembre a febrero y marzo y se superponían con el límite para anotarse en el primer año de distintas carreras.

La protesta se viralizó a raíz de un posteo en twitter del periodista Gustavo Noriega, que se hizo eco del caso puntual de la hija del escritor Luis Gusmán, estudiante de UBA XXI y aspirante a ingresar a la carrera de Medicina. El texto al que hacía referencia decía: “Hay un problema serio con estudiantes de UBA XXI y CBC y la inscripción a la carrera de Medicina. Para inscribirse, la facultad exige las seis materias aprobadas. Resulta que mi hija cursó durante 2020 cinco materias. Dos las aprobó con final. Pero cuando tenía que rendir los otros tres finales en diciembre La UBA pasó los exámenes a febrero/marzo de 2021, con lo cual si no tenías las 5 materias aprobadas no te podías anotar a cursar la sexta materia. Ni por UBA XXI ni por CBC. Se mandaron mails, se fue a todas las sedes de la UBA. Nunca nadie nos respondió. No hay nadie literalmente en atención al público desde diciembre. No responden los mails. Nada. Desesperante. El 12 de marzo termina la inscripción a la carrera y no hay respuesta de ningún tipo. Si la normativa sigue vigente tal cómo está ahora muchos estudiantes no se podrán anotar y perderán un año por una materia. La idea es que revean esto y den una prórroga o solución de algún tipo. Dada la excepcionalidad de la pandemia tenemos que luchar. Ya se inició una petición por Change que tiene 5100 adherentes. Estamos tratando de hablar con el Centro de Estudiantes. Es un error de la Universidad, que unilateralmente pasó el cronograma y perjudicó los planes de los chicos. En 7 años vamos a tener la mitad de médicos recibidos si no reparamos esta injusticia”.

El tuit de Gustavo Noriega que se viralizó

En el día de ayer, la alumna rindió Biofísica y obtuvo una nota de 8,50 en forma virtual “aunque se caía la página todo el tiempo”, explicó su madre. Aún adeuda IPC (Introducción al pensamiento científico) y Matemáticas. La última la debe dar justo el 12 de marzo, que era la fecha límite para anotarse a las carreras. Estas tres materias las debía rendir en diciembre pero la fecha se trasladó.

El llamado de auxilio de Gusmán recibió un amplio apoyo en las redes. A tal punto que en el día de ayer, la familia ya había recibido la promesa de una solución. Desde el Rectorado, en comunicación con Infobae, se habían comprometido, además, a la extensión de “la inscripción de cada facultad para que no se quede ningún estudiante sin la posibilidad de inscribirse a las materias de las carreras por cuestiones administrativas”. Por el lado de la facultad de Medicina, aseguraron a este medio que “la vamos a ayudar en lo administrativo”. Pero el caso de esta alumna es apenas la punta del iceberg.

Finalmente hoy, en horas del mediodía, con la rúbrica del Rector de la UBA Alberto Barbieri y la Secretaria de Asuntos Académicos María Catalina Nosiglia, se publicó la Resolución del Rectorado 165/2021 referida a Expediente N° 13.300/2020 - Inscripciones de ingresantes al ciclo en Facultad. Allí reconocen que “ durante el ciclo lectivo 2021, por razones de público conocimiento, la Universidad en su conjunto debió modificar su calendario académico y desarrollar sus actividades de manera excepcional. Dichas modificaciones en el caso de Ciclo Básico Común y del Programa de Educación a Distancia UBA XXI tuvieron impacto en la organización de las mesas de exámenes. A fin de promover que las y los estudiantes completen este Ciclo, se amplió la cantidad de fechas de exámenes finales de los turnos de febrero y marzo de 2021. El Ciclo Básico Común constituye el primer ciclo de estudios de las carreras de grado y su aprobación es un requisito para inscribirse y cursar el segundo ciclo de los referidos estudios. Con el objetivo de no perjudicar la continuidad de los estudios en el segundo ciclo de las carreras de grado de los y las estudiantes que rinden exámenes finales de asignaturas del primer ciclo en los turnos de febrero y marzo del año 2021, es necesario ampliar las fechas de inscripción al ciclo en Facultad” .

De esta manera, resolvieron “instar a las facultadas a que amplían las inscripciones de ingresantes al ciclo en Facultad en el primer cuatrimestre 2021 a efectos de asegurar que las y los alumnos que hubieran completado el Ciclo Básico Común puedan continuar su trayecto académico”.

la Facultad de Farmacia y Bioquímica ya anunció la prórroga

Por caso, la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA ya se anticipó e informó a través de sus redes sociales que “si estás terminando el CBC a travé s de UBA XXI luego del 12 de marzo podés adelantar la inscripción a FFyB (pasos 1 y 2), luego comunicate con Bienestar Estudiantil (bienestar@ffyb.uba.ar) para completar los ítems restantes”.

Al mismo tiempo, desde el Rectorado le dijeron a Infobae que durante el primer cuatrimestre, las clases serán “virtuales en el caso que sean teóricas y presenciales en las prácticas de los últimos años, como está sucediendo o sucederá en breve en carreras como Medicina, Odontología, Veterinaria y Agronomía, por ejemplo. El cuatrimestre que arranque en agosto dependerá de la situación sanitaria y lo que permitan las autoridades”.

