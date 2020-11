“Graduados sin papeles”: la Facultad de Sociales de la UBA no quiere implementar la entrega de títulos virtual

Ayer por la tarde, un grupo de graduados se manifestó frente a la Facultad de Ciencias Sociales

Son diversas historias de diferentes carreras con un denominador común: a ninguno de ellos, a pesar de los constantes reclamos, les entregaron el título que obtuvieron en la Facultad de Ciencias Sociales (FSOC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

A raíz de este inconveniente decidieron agruparse para requerir una mayor celeridad en cuanto al otorgamiento de los diplomas. Varios se acercaron ayer por la tarde al edificio ubicado en Marcelo T. de Alvear 2230 para manifestarse sobre una problemática que repercutió en las carreras y en los trabajos de cientos de personas.

Infobae consultó sobre esta demora y desde la universidad argumentaron que “los tiempos de expedición de los diplomas son relativos, ya que el proceso administrativo no depende únicamente de la facultad sino además de otras dependencias de la UBA y del Ministerio de Educación de la Nación”.

Sin embargo, desde el Consejo Directivo de la misma facultad explicaron que a diferencia de las otras 12 casas de estudios que dependen de la UBA, la única que no implementó el sistema electrónico de expedición de títulos fue la de Sociales . Según dejaron trascender es una decisión de la decana pero no existe una explicación formal al respecto.

Desde la UBA admiten alguna demora, que es histórica, pero confirmaron que entregan 30.000 títulos por año y en las 12 facultades donde implementaron la virtualidad para este tipo de trámites se continuó con la normalidad en la entrega.

Pero desde Sociales justificaron la entrega por ventanilla: “En todo 2019 se entregaron 1353 títulos. En 2020, hacia finales del mes de octubre, la FSOC entregó 400 títulos, cumpliendo un protocolo sanitario de entrega de diplomas por ventanilla. Es importante señalar que los trámites de títulos se desarrollan en el marco de un procedimiento administrativo que en el ámbito de la UBA estuvo suspendido hasta el mes de agosto 2020 por la pandemia”. La presencialidad es lo que estuvo suspendido, no la virtualidad.

Fue justamente en ese mes cuando un grupo de estudiantes recibidos decidió formar un espacio privado en Facebook denominado “Graduadxs sin papeles FSOC UBA”. Allí son más de 549 miembros, entre los cuales se vislumbran variadas explicaciones en relación a entender porqué es urgente para ellos contar con el título.

“Estudié Ciencias Políticas y me enfrenté con la burocracia de la facultad muchas veces, pero lo que está pasando con los títulos no me la vi venir. Me recibí en diciembre de 2019 y me subieron la última nota bastante tarde. Paralelamente a la pandemia, la facultad estuvo sin luz y por ende, una vez que tuve todos los papeles en regla (análisis de salud y última materia cargada en el sistema), no pude iniciarlo. Luego se decretó el ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio) y la UBA sacó un decreto en el cual se reglamentaron los trámites a distancia”, contó a Infobae Catalina Mas.

“ Me afectó bastante porque tenía una media beca para estudiar en Alemania. No pude decir que sí porque no tenía ni el certificado de título en trámite. En segundo lugar porque empecé a trabajar en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) y me categorizaron inferiormente e impacta en la cantidad de dinero que percibo como salario. Ahora quiero postular para las becas que ya gané y no puedo. Porque el TAD (trámites a distancia) necesita que se reglamenten cada una de las facultades”, agregó Catalina que padece la no implementación en Sociales.

“ Hay compañeros que no tienen el título y presentaron todo en tiempo y forma . La ley establece que tienen 120 días para que el título se expida. La facultad está claramente en falta desde hace años”, agregó la joven de 24 años.

Los graduados tienen dificultades en sus carreras y trabajos por no contar con los títulos que certifiquen la aprobación de la carrera

A Victoria Bestard Pino, quien se graduó como socióloga en 2019, la atraviesa una situación similar: “Me recibí hace más de un año. No estoy formalmente licenciada y me imposibilita a una gran variedad de cosas. En mi caso específico no puedo ni siquiera iniciar el título en trámite. Hay una falta de consideración de la facultad hacia nosotros. Los que pudieron iniciarlo y los que no tienen la misma traba: no hay respuesta de la facultad que se adapte al momento y contexto que venimos pasando desde hace ocho meses ”.

Victoria continuó: “En 2018 me postulé a una beca que brindaba la UBA para hacer un cuatrimestre en el extranjero. Es un programa dentro de la universidad en el que se eligen a 12 candidatos de todas las facultades y luego se escogen 75 vacantes alrededor del mundo. Yo quería irme a Italia y me dijeron que había quedado seleccionada. Cursé tres materias allá y en marzo de 2019 volví al país para seguir con las últimas materias que me quedaban”.

“Desde el año pasado inicié otro trámite, el de la convalidación de esas materias en el extranjero. Tuve que hacer la traducción de las materias, ver que se convaliden con el director de la carrera. Por un problema burocrático y administrativo no me las ingresan en el registro de las materias aprobadas” , completó la joven de 24 años.

A pesar de estos reclamos, desde la FSOC le remarcaron a este medio que “la Dirección de Títulos de la Facultad continúa atendiendo consultas de manera virtual y está trabajando en la implementación de trámites a distancia”.

Los graduados fueron recibidos por autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales

Melanie Simbaña es ecuatoriana y se recibió de politóloga en febrero de este año. “Durante la primera semana de marzo supe que aprobé, sin embargo las notas no fueron cargadas en el sistema SIU Guaraní. En pleno ASPO, las respuestas eran mínimas por parte de las autoridades. Todos con la misma respuesta: si el aislamiento no terminaba, la facultad no retornaba a sus actividades y por lo tanto ningún trámite podía avanzar, empezar o tener alguna respuesta concreta de cuando se podían realizar. Cuando se termino el ASPO y se paso al DISPO (distanciamiento social preventivo y obligatorio), la facultad continuó con las mismas respuestas. Nadie retornó con alguna solución y el retraso en los trámites se acumuló y se ve parado totalmente”, explicó a Infobae.

“ Estoy impedida de regresar a mi país o viajar a cualquier otro porque no tengo ningún documento que constate que yo terminé de cursar la carrera de grado. Por ello conseguir trabajo se me ha hecho imposible, al igual que obtener alguna beca o acceder a una maestría. Mandamos cadenas de mails hacia los funcionarios de la facultad, al rectorado, a miembros del consejo directivo. También organizamos reuniones con consejeros estudiantiles y con miembros del centro de estudiantes, quienes se han comprometido a ayudar desde sus espacios político. Realizamos un documento cotejando la situación de cada estudiante”, indicó la joven de 26 años.

Fabrizio Sanguinetti, de 26 años, reveló: “Me recibí en noviembre de 2018. Todos los papeles necesarios para comenzar el trámite del título son muchos y engorrosos. Logré reunirlos en octubre de 2019 y me dieron un certificado de título en trámite. Empecé a trabajar para el gobierno de la provincia de Río Negro y como licenciado tendría una categoría que me permitiría ganar más dinero. Me puse en contacto con la facultad y sufrí muchas inoperancias con el área de títulos y me respondieron de manera muy mezquina”.

“Ese área no funciona. Más allá de que hay personas con buena fe hay una estructura que no funciona. Sociales es la que más demora. Lamentablemente, siempre que se da a conocer nuestra facultad en los medios es por cuestiones malas”, completó el politólogo.

