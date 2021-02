Reabrió Aquafan en el Parque de la Costa

Ingreso al Parque de la Costa (Foto: Franco Fafasuli)

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, participará junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, del acto de reapertura de Aquafan, el primer parque de agua de la zona metropolitana.

El predio, ubicado en Tigre, es una de las principales atracciones del Parque de la Costa, que reabre sus puertas luego de 11 meses.

“Hay dos casos muy importantes. El primero tiene que ver con el rescate de un símbolo del turismo; y otro aspecto importante es la decisión de un empresario de invertir en la Argentina”, destacó Sergio Massa al hablar durante el acto oficial..

En tal sentido, destacó el aporte de todos los sectores para preservar los puestos de trabajo y la continuidad del parque fue muy importante. “Tenemos que preservar puestos de trabajo y darle impulso a la actividad económica” , enfatizó.

“Argentina tiene que salir de la pandemia con los argentinos conservando lo que tenían y mirando hacia el futuro. No hay recuperación si no hay mercado interno, si no hay trabajo, salario y consumo”, sostuvo Massa.

Para el presidente de la Cámara de Diputados, “crecer unidos y vacunados será la tarea que debamos enfrentar todos los argentinos a lo largo del 2021”.

El principal parque de diversiones de la Argentina, que permaneció cerrado desde marzo del año pasado y no pudo reabrir por su complicada situación financiera, pasó a manos de la empresa de entretenimientos y espectáculos Fenix Entertainment Group del empresario Marcelo Figoli.

La operación se concretó tras el trabajo conjunto con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, la Cámara de Diputados de la Nación y de la Provincia y el Concejo Deliberante de Tigre, el municipio donde está ubicado el predio.

Antes de la pandemia, el Parque de la Costa recibía a unos 800.000 visitantes por año. Ahora el objetivo es llevarlo a 1,2 millones y transformarlo en uno de los mejores tres parques de diversiones de América Latina.

