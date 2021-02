Axel Kicillof apuntó contra Fernán Quirós por el porcentaje de personal de salud que no se quiere vacunar: “No sé de dónde sacó ese número”

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se quejó este miércoles de que la campaña contra la vacuna para el coronavirus “está vivita y coleando” y aseguró que “hay mucha gente que no se la quiere aplicar porque le han envenenado la cabeza”.

“Le han sembrado dudas y miedo, incertidumbre, deliberadamente”, aseguró el mandatario provincial, quien subrayó que las vacunas que ingresaron a la Argentina están certificadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

En ese sentido, reclamó que los dirigentes de la oposición que cuestionaron a la vacuna Sputnik V “tendrían que pedir perdón” y afirmó que esas personas “ahora se hacen las distraídas”.

“¿Por qué hay mucha gente que hoy dice que no se la quieren aplicar (la vacuna)? porque le envenenaron la cabeza, le han dicho mentiras, se sembraron duda y miedo deliberadamente. El ministro (Fenán) Quirós decía que 40% del personal de salud no quiere vacunarse. No sé cómo lo construyó el número. En la provincia de Buenos Aires es mucho menor y además lo sabemos porque el que quiere vacunarse se inscribe, lo tenemos registrado . Pero hemos tenido que combatir contra esa campaña antivacuna”, añadió el gobernador.

Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires

En este marco, Kicillof ratificó que van a seguir insistiendo con la campaña de vacunación. “Vamos a vacunar a referentes para que alguno, que tal vez no confía en voces de la política, vea que algún referente se puso el hombre y se vacunó”, señaló.

Al encabezar el informe epidemiológico ante la pandemia de coronavirus, Kicillof destacó que en la Provincia se registró “la quinta semana consecutiva de reducción de casos” positivos de coronavirus, tras haber tenido un pico de 4.500 casos a comienzos de 2021, a la vez que celebró el movimiento turístico durante el fin de semana largo de Carnaval.

“En el turismo, este Carnaval el tiempo no acompañó, pero la gente sí. Para la Provincia ha sido una verdadera satisfacción, un gran logro haber podido mantener el flujo de visitantes. De nuevo fue el distrito más elegido por los argentinos: según la aplicación Cuidar, 4,5 millones de argentinos eligieron destinos en la Provincia”, sostuvo el mandatario provincial.

En el marco de la campaña de vacunación, destacó que hasta el momento hay 2.375.000 inscriptos para vacunarse contra el COVID-19 y señaló que “la novedad es que han llegado más vacunas y en un volumen muy superior a lo que se venía viendo”.

“ Tenemos por delante una tarea importantísima que es aplicar un millón de vacunas. Es un desafío inmenso ”, señaló el gobernador, quien remarcó que “es imposible comparar” a la Provincia con la Ciudad de Buenos Aires en lo que respecta a la vacunación tanto por población como por territorio.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan

En ese sentido, el mandatario bonaerense ratificó que mañana empieza a vacunarse a los mayores de 70 años y maestros, así como continúa inmunizándose a trabajadores de la Salud, geriátricos y docentes con factores de riesgo.

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, informó que 143.595 personas ya se vacunaron con la primera dosis y 89 mil completaron el esquema de inmunización .

El funcionario local también precisó que a la Provincia de Buenos Aires le corresponden 135 mil dosis de las 400 mil Sputnik V que arribaron a la Argentina el pasado viernes y 232 mil de las 580 de las de AstraZeneca provenientes.

Hasta el momento, en la Provincia se registraron 848.454 casos positivos de coronavirus y 25.568 fallecimientos

