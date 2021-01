Rige el alerta por sudestada en todos los municipios del Río de la Plata

La costanera norte de CABA podría verse afectada por la crecida del Río de la Plata

El mal clima continuará en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, al menos hasta el próximo miércoles. En ese contexto, aún rige el alerta amarillo que emitió el Servicio Meteorológico Nacional por tormentas y vientos para esta noche y la mañana del lunes en toda la zona costera.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes que pueden estar acompañadas por intensas ráfagas, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual” , detalló el organismo

El alerta rige para todos los municipios cercanos al Río de la Plata, que podría presentar una crecida producto del viento sudoeste. San Fernando, San Isidro, Vicente López y Tigre; en la zona norte del conurbano; la Ciudad de Buenos Aires; y Avellaneda, Berazategui, Quilmes, Ensenada y La Plata, en la zona sur; entre otros, son los partidos que podrían verse afectados.

Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional describió una serie de recomendaciones para evitar problemas: 1) No sacar la basura. 2) Retirar objetos que impidan que el agua escurra. 3) Evitar actividades al aire libre. 4) No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. 5) Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. 6) Estate atento ante la posible caída de granizo. 7) Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

La costanera de Quilmes, uno de los sectores que suele verse más afectado por el viento sudoeste (Télam)

Por su parte, Quilmes, uno de los municipios que suele verse más afectado cuando hay ráfagas de viento del sector sudoeste, dispuso un operativo de contingencia en el barrio La Ribera por la crecida del Río de La Plata, lo que contempla la asistencia de “los vecinos y vecinas de la zona para evitar cualquier inconveniente”, según se informó oficialmente.

”Seguimos trabajando. Hay una alerta para las 8 de la noche del día hoy, pero el agua ya ha bajado. Ayer llegó a más de 3.10 metros, y generó que muchas zonas de este barrio hayan quedado afectadas ”, expresó la intendenta Mayra Mendoza.

”Estuvimos durante toda la noche: Defensa Civil del Municipio de Quilmes, el área de Servicios Públicos, Bomberos Voluntarios de Quilmes y otros destacamentos, SAME, todas las áreas trabajando mancomunadamente para poder asistir a las familias. Y así fue como sacamos durante la noche varias personas, varias familias”, informó la jefa comunal.

Mayra Mendoza explicó además que algunos “se autoevacuaron en casas de familiares, y otras están evacuados en dos centros del municipio donde están recibiendo todo lo que necesitan, y esperando que baje el agua, que cese el viento, para poder regresar a sus casas”.

Asimismo, las autoridades del municipio decidieron distribuir kits de limpieza a los vecinos, que contienen balde, trapo de piso, lavandina, repelente, secador y jabones, para poder desinfectar las viviendas afectadas por el agua.

Hasta el momento hay 16 evacuados por el temporal, los cuales están albergados en dos centros: el CIC Santo Domingo, ubicado en Bermejo 1099, Bernal Oeste, y el Club Bernal Sur, en Labardén 527.

