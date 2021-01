Es japonés, se enamoró del asado viviendo en Argentina y creó la primera carnicería criolla en Tokio

Creó la carnicería argentina "Don Rossi" -nombre que homenajea a su abuelo- en Japón

Una tira de asado a punto, un poco de vacío, algunos chorizos y el ritual del domingo ya empezó. Quien se encarga de la parrilla es Alberto Rossi, “Don Rossi” para todos en San Nicolás de los Arroyos.

En homenaje a Don Rossi -nada menos que su abuelo- Kazuyoshi Matsui inauguró hace dos meses en Tokio, una carnicería virtual con carne argentina que lleva su nombre. “Amaba los asados que hacía todos los domingos, nunca volví a comer algo tan rico”, le cuenta Matsui (40) a Infobae desde Japón. A pesar de que hace años que no pone los pies en Buenos Aires, aún conserva su español con jerga local.

Kazuyoshi tiene una mezcla de nacionalidades un tanto peculiar. Él nació en Tokio, su padre Kiyoto Matsui es japonés de Fukuoka, su madre Susana Rossi de Matsui, es de Tartagal, Salta y la ascendencia de ella es española e italiana. Por esas cosas del destino, sus padres se conocieron en Santiago de Chile, se casaron y optaron por armar la familia en la isla nipona.

La familia unida en San Nicolás de los Arroyos: Kazuyoshi Matsui junto a su abuelo, y primos

De Tokio a San Nicolás de los Arroyos, sin escalas

Más de 15 mil kilómetros separan ambos lugares, que poco tienen en común. Sin embargo Kazuyoshi supo encontrar el hilo conductor. Lo poco que sabía de esa ciudad fue a partir de unas semanas de vacaciones allá por 1994. “Viajamos en familia, y me gustó mucho la calidez de la gente, el estilo de vida rural, la comida y el fútbol, claro”. Tal es así que decidió mudarse a San Nicolás. En mayo de 1996 le conté la idea a mis padres, ellos estaban sorprendidos pero no se opusieron, hice las valijas y me fui solo, sin hablar el idioma, con pocos conocidos” .

Al pisar Argentina, estuvo viviendo en la casa de campo de su abuelo, César Alberto Rossi, “bien italiano con sus costumbres y rituales. La casa siempre estaba llena, y los asados del domingo eran sagrados”, recuerda. “La vida era tranquila”. Hizo la secundaria en la escuela Comercial de SOMISA, donde de a poco fue aprendiendo el idioma, algo que no fue para nada fácil... pero lo logró.

“Una vez que me gradué busqué posibilidades de seguir viviendo en Argentina, pero lamentablemente la crisis económica no me ayudó. Entonces mis padres me dijeron que volviera a Japón y regresé en diciembre de 2001”.

Don Rossi, el abuelo materno de Kazuyoshi, a quien homenajeó con su tienda virtual de carne argentina

De vuelta a casa

Listo para la vida adulta, decidió estudiar diseño gráfico y dedicó gran parte de su carrera a lanzar sitios webs para el mundo hotelero. Se casó, tuvo una hija y siguió su carrera.

Hasta que en 2019 sintió la necesidad de reconectarse con la Argentina y a la vez, emprender un negocio. Para eso, se unió a la Asociación Nippon Argentina. “En un evento organizado por la Embajada Argentina en Japón me enteré de que Japón había empezado a importar la carne de vaca argentina y pensé que podría ayudar como puente entre ambas naciones”, relata.

El catalogo de la carnicería Don Rossi

Se lo propuso, y lo consiguió a través de un emprendimiento gastronómico innovador. Hace apenas dos meses que lanzó la carnicería virtual que lleva el nombre Don Rossi. Por el momento sólo vende ojo de bife que tiene muy buena recepción entre los clientes. El kilo cuesta unos 6.200 pesos argentinos.

-Por qué una carnicería argentina en Japón?

-Nadie importaba carne argentina y vi la posibilidad del negocio. Por mi origen sentí la responsabilidad como empresario. Quiero que conozcan la maravillosa calidad de nuestra carne.

-¿Qué opinan los japoneses que ya la comieron?

-Les encantó. Me confesaron que jamás probaron algo igual , eso me motiva a traer nuevos cortes para que conozcan más de la carne argentina.

-¿Cuánto venden en un mes?

-Aproximadamente 120 kilos. El objetivo inmediato es llegar a la tonelada por mes .

Todo está conectado con la Argentina

El logo de la carnicería tiene el ADN argentino

No solo el producto es importado de nuestro país, sino también su logo. “El diseño lo hizo el mejor artista del fileteado, Alfredo Genovese. Tenía que ser de esta manera para que cobre sentido” , señala Matsui. El trabajo lo dirigió Jeremías Fernández. “A la gente le gustó mucho, y es una manera de seguir difundiendo nuestra cultura”, explica.

Eso no es todo, también tiene un contrato con un equipo de fútbol japonés en Argentina “Musou Argentina”, porque si hay carne también tiene que haber fútbol.

Una vez que el contexto de la pandemia le permita viajar, Kazuyoshi Matsui, tiene ganas de visitar Buenos Aires y especialmente San Nicolás. Don Rossi ya no vive, pero el fuego no se apaga, porque la carne ya está lista en Argentina y en Japón.

