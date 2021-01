Sigue la ola de calor en Buenos Aires con tiempo inestable: ¿cuándo llegará el alivio?

Se trata de la primera ola de calor del 2021

La ola de calor no da tregua en la región metropolitana de Buenos Aires. A pesar de que el Servicio Meteorológico informó que por la noche descenderá un poco la temperatura por las probabilidades de lluvia y por el ingreso de aire más fresco, las marcas no bajarán considerablemente durante lo que resta de la semana.

Este martes, el clima se presentará con cielo algo nublado por la mañana y probabilidad de tormentas aisladas por la tarde y la noche, y una temperatura estimada en 24 grados de mínima y 32 de máxima.

“Posiblemente haya un leve descenso de temperatura en Capital Federal después del miércoles, pero va a seguir haciendo calor, vamos a tener temperaturas máximas alrededor de los 30 grados y las temperaturas mínimas que siguen elevadas por encima de los 20 grados” , aclararon desde el SMN.

Habrá un leve descenso de temperatura esta noche y el tiempo continuaría inestable hasta el fin de semana

“ Esto quiere decir que a la noche no va a refrescar, (las temperaturas) van a seguir pesadas. Que no baje la temperatura durante la noche hace que el cuerpo no descanse muy bien y que siga manteniendo el calor y esto puede tener efectos”, advirtieron.

A raíz de las altas temperaturas, se mantiene el alerta naranja en la zona, señaló el organismo meteorológico, al tiempo que agregó que los vientos serán del suroeste rotando al noreste.

Para mañana, en tanto, el SMN prevé una jornada con cielo mayormente nublado por la mañana y luego con tormentas aisladas, vientos del sector noreste rotando al este y una temperatura que se mantendrá entre los 24 y los 32 grados

El jueves está pronosticado cielo mayormente nublado, con tormentas aisladas durante la tarde y la noche, vientos del sector este y una temperatura en descenso, que tendrá una mínima de 22 grados y una máxima de 30.

Las condiciones climáticas del viernes serán similares y las lluvias se extenderían durante todo el fin de semana, con una máxima de 25 grados para el sábado y 24 grados para el domingo.

A raíz de las altas temperaturas, que hoy llegarán a los 32 grados, se mantiene el alerta naranja (Maximiliano Luna)

Las zonas centro y norte del país y el norte patagónico también continúan atravesando una ola de calor, que ya lleva ocho días en varias localidades, y hay “una mayor probabilidad de tener temperaturas superiores a las normales” para los próximos meses.

“Es normal tener seguro una ola de calor por verano, a veces hay dos o tres. En este caso, estamos atravesando esta ola de calor en localidades del sur de Mendoza, La Pampa, el centro y norte Patagónico, provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe”, dijo a Télam una especialista del SMN.

“En el sur de Mendoza, Norte Patagónico y el centro de la provincia de Buenos Aires es donde llevan más días con ola de calor, ya que van ocho, mientras que en Capital Federal hoy es el quinto día de la primera ola de calor del año ”, agregó.

La ola de calor, según explicó la profesional, tiene mínimo tres días y de ahí se extiende, y considera las temperaturas máximas y mínimas, que también tienen que estar por arriba del umbral.

Las olas de calor se ven más intensas y ocurren de manera más frecuente por el cambio climático, aclararon desde el SMN.

Las olas de calor se ven más intensas y ocurren de manera más frecuente por el cambio climático, aclararon desde el Servicio Meteorológico Nacional. (Maximiliano Luna)

“Las olas de calor son un fenómeno natural, es decir, que se originaban antes de que hubiera cambio climático. Lo que hace el cambio climático es favorecer para que estas olas de calor sean más recurrentes pero que a la vez sean más intensas. Porque partimos de una temperatura de base del planeta que está subiendo”, aseveraron.

A partir de la ola de calor, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una serie de recomendaciones para cuidar la piel, “evitar el golpe de calor, la deshidratación y otros problemas de salud” estos días de altas temperaturas.

En su página web, la cartera advierte que en caso de ola de calor como la que atraviesa la CABA, el centro y norte del país es necesario prevenir el golpe de calor y el agotamiento por calor, que son trastornos ocasionados por el aumento de la temperatura del cuerpo como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas y humedad o el esfuerzo físico intenso (ejercicios) en estos contextos.

Los grupos poblacionales más vulnerables al golpe de calor son los menores de cinco años y más aún los menores de un año y los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas (cardíacas, renales, mentales o neurológicas y otras), con fiebre o diarrea por otra causa, las que presentan obesidad o desnutrición y las que tienen la piel quemada por el sol.

Para evitar cuadros de deshidratación es importante cuidar la alimentación, consumir agua segura y jugos naturales durante todo el día (Maximiliano Luna)

Para evitar estos cuadros es importante cuidar la hidratación y la alimentación, consumir agua segura y jugos naturales durante todo el día; no tomar bebidas con cafeína o con alto contenido en azúcar (como las gaseosas corrientes), muy frías o calientes; preferir las comidas frescas y livianas a las pesadas; reducir la actividad física; cubrirse la cabeza con un gorro o pañuelo al salir y llevar agua para mantenerse hidratado.

También se recomienda no consumir alcohol; permanecer en lugares ventilados y frescos; vestir ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros; no exponerse al sol directo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde; tomar abundante agua antes, durante y después de hacer ejercicio.

En su previsión para los próximos meses, el SMN alertó que “hay una mayor probabilidad de tener temperaturas superiores a las normales” para los próximos meses.

“En el pronóstico climático trimestral, que es la tendencia del próximo trimestre, que se actualizó a principios de enero para los meses de enero, febrero y marzo, mostró que en toda la zona central de Argentina hay una mayor probabilidad de tener temperaturas superiores a las normales”.

“La tendencia de temperaturas altas van a continuar los próximos meses, pero hay que tener en cuenta que el inicio de enero fue frío en líneas generales en el país”, concluyeron.

