República Dominicana

El Gobierno reduce los precios de las gasolinas y el gasoil del 4 al 10 de julio

La medida incluye rebajas de hasta RD 5.00 por galón en los combustibles de mayor consumo del transporte público y de carga, con el objetivo de amortiguar la volatilidad externa en energía

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FOTO DE ARCHIVO: El Gobierno de República Dominicana redujo los precios de las gasolinas y el gasoil para la semana del 4 al 10 de julio de 2026 con un subsidio de RD 424.53 millones del MICM. REUTERS/Seth Herald/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: El Gobierno de República Dominicana redujo los precios de las gasolinas y el gasoil para la semana del 4 al 10 de julio de 2026 con un subsidio de RD 424.53 millones del MICM. REUTERS/Seth Herald/File Photo

El Gobierno de República Dominicana anunció una reducción en los precios de las gasolinas y el gasoil para la semana del 4 al 10 de julio de 2026, medida respaldada por un subsidio de RD 424.53 millones a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). De acuerdo con lo informado por el MICM, la decisión busca amortiguar el impacto de la volatilidad internacional en los combustibles más utilizados por el transporte público y de carga.

Según lo comunicado oficialmente, la gasolina regular y el gasoil regular disminuyen RD 5.00 por galón, mientras la gasolina premium y el gasoil óptimo bajan RD 3.00. El fuel oil #6 también cae RD 4.50 y el fuel oil 1%S, RD 2.93. Esta estructura de ajustes responde a la alta demanda de estos combustibles por parte del sector transporte, segmento identificado como prioritario para la protección del poder adquisitivo de los ciudadanos con menores ingresos, según detalló el MICM.

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FILE PHOTO: La gasolina regular y el gasoil regular bajaron RD 5.00 por galón en República Dominicana, mientras la gasolina premium y el gasoil óptimo disminuyeron RD 3.00. REUTERS/Mike Blake/File Photo
FILE PHOTO: La gasolina regular y el gasoil regular bajaron RD 5.00 por galón en República Dominicana, mientras la gasolina premium y el gasoil óptimo disminuyeron RD 3.00. REUTERS/Mike Blake/File Photo

El precio del gas licuado de petróleo (GLP), utilizado en la mayoría de los hogares dominicanos, se mantiene estable en RD 137.20 por galón, acumulando un año sin variación, a pesar de los aumentos registrados en los mercados internacionales a raíz del conflicto en Medio Oriente iniciado en febrero de 2026. De acuerdo con un reporte de Infobae, desde el inicio de esa crisis, el margen de refinación o Crack Spread ha aumentado de USD 37.29 a USD 62.64 por barril de gasoil y de USD 24.67 a USD 52.19 por barril de gasolina entre finales de febrero y junio.

El esquema de precios dispuesto para la semana del 4 al 10 de julio de 2026 es el siguiente:

Gasolina premium: RD 338.10 (USD 5.00) por galón (baja RD 3.00)

Gasolina regular: RD 305.50 (USD 5.20) por galón (baja RD 5.00)

Gasoil regular: RD 257.80 (USD 4.39) por galón (baja RD 5.00)

Gasoil óptimo: RD 290.10 (USD 4.94) por galón (baja RD 3.00)

Avtur: RD 238.03 (USD 4.05) por galón (sube RD 6.25)

Kerosene: RD 272.80 (USD 4.64) por galón (sube RD 6.90)

Fuel oil #6: RD 152.36 (USD 2.59) por galón (baja RD 4.50)

Fuel oil 1%S: RD 177.86 (USD 3.03) por galón (baja RD 2.93)

GLP: RD 137.20 (USD 2.33)por galón (sin variación)

Gas natural: RD 43.97 (USD 0.75) por m³ (sin variación)

La tasa de cambio promedio semanal, según el Banco Central de la República Dominicana, se sitúa en RD 60.00.

De acuerdo con el MICM, la República Dominicana refina únicamente el 20% de su demanda nacional, por lo que la mayor parte de los combustibles se adquiere a precios internacionales bajo el modelo de Paridad de Importación. El Banco Central ha señalado que el Gobierno sostiene un esquema de subsidios focalizados y asistencia social para enfrentar los efectos del alza internacional de la energía, como parte de su política económica para este año.

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Surtidor de combustible con pantalla digital mostrando cuatro precios, botones de colores y mano de persona sujetando una manguera verde en primer plano.
El MICM sostuvo que la baja en combustibles prioriza al transporte público y de carga para amortiguar la volatilidad internacional y proteger el poder adquisitivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El MICM precisó que el ajuste de precios y subsidios responde a la necesidad de “proteger a la población más vulnerable y evitar aumentos abruptos en el costo del transporte y los bienes básicos”, en un contexto de elevada incertidumbre en los mercados energéticos globales.

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