Capital de Honduras al límite por una severa sequía que amenaza con dejar sin agua a millones de personas en agosto

El alcalde Juan Diego Zelaya advirtió que Tegucigalpa y Comayagüela podrían entrar en una etapa “súper crítica” por la escasez de agua a finales de agosto. Los bajos niveles de las represas Los Laureles y La Concepción mantienen en alerta a las autoridades ante el riesgo de una crisis hídrica.(Foto: Radio Nacional de Honduras)

La capital hondureña podría enfrentar una nueva crisis por el abastecimiento de agua durante las próximas semanas. El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, advirtió que Tegucigalpa y Comayagüela entrarían en una etapa “súper crítica” a finales de agosto si continúan las actuales condiciones de sequía.

El edil explicó que los bajos niveles registrados en las represas Los Laureles y La Concepción, principales fuentes de abastecimiento de la capital, mantienen en alerta a las autoridades municipales.

“El tema del agua es lo más preocupante ahorita. Estamos en una emergencia hídrica que declaramos como corporación municipal hace aproximadamente un mes”, manifestó Zelaya.

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Según las cifras proporcionadas por la Alcaldía, la represa Los Laureles se encuentra actualmente en un 40.5 % de su capacidad, mientras que La Concepción registra un 37 %.

El alcalde explicó que la represa La Concepción aporta aproximadamente el 60 % del agua que consumen los habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela.

Por su parte, Los Laureles suministra entre un 20 y un 25 % del abastecimiento, mientras que el restante proviene de las fuentes ubicadas en La Tigra.

“No ha llovido y ese es el gran problema que tenemos, que no se han podido restablecer los niveles de las represas”, señaló.

La represa Los Laureles se encuentra al 40.5 % de su capacidad, mientras que La Concepción registra apenas un 37 %, según la Alcaldía del Distrito Central. La falta de lluvias ha impedido la recuperación de los embalses que abastecen a la capital hondureña, agravando la emergencia hídrica (FOTO: La Prensa)

Las autoridades consideran que la falta de precipitaciones durante las últimas semanas ha impedido la recuperación de los embalses, situación que podría agravarse en los próximos meses.

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Emergencia hídrica continúa vigente

La Alcaldía del Distrito Central declaró hace varias semanas una emergencia hídrica debido a la reducción de los niveles de almacenamiento.

El objetivo de esta medida es implementar acciones que permitan mitigar los efectos de la escasez de agua en distintos sectores de la ciudad.

Actualmente, la municipalidad mantiene operando 54 camiones cisterna para abastecer a las colonias más afectadas, principalmente en las zonas altas de la capital.

Estas unidades distribuyen agua en sectores donde el servicio presenta interrupciones o dificultades operativas.

Perforarán nuevos pozos de agua

Zelaya informó que la próxima semana comenzarán trabajos de perforación de pozos en algunos sectores de la ciudad.

Además, las autoridades trabajan junto a las juntas de agua para reparar tanques de almacenamiento y fortalecer la distribución en varias colonias.

La Alcaldía mantiene operando 54 camiones cisterna para distribuir agua en las colonias más afectadas por la escasez del servicio. Las autoridades iniciarán la perforación de nuevos pozos con el objetivo de reforzar el abastecimiento de agua en distintos sectores de la ciudad. (Foto: EFE/Gustavo Amador/Archivo)

El alcalde señaló que estas medidas buscan reducir el impacto de la crisis mientras se desarrollan proyectos de largo plazo.

Entre las soluciones permanentes se encuentra la construcción de la represa San José, una obra que estuvo paralizada durante 17 meses y que recientemente retomó sus trabajos.

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Según el edil, el proyecto registra un avance cercano al 48 %, aunque su finalización está prevista para el primer trimestre de 2028.

“Eso es lo que se necesita hacer, una nueva fuente de abastecimiento para no estar hablando de estos temas todos los años”, expresó.

La nueva represa busca aumentar la capacidad de almacenamiento y garantizar el suministro para una población en constante crecimiento.

El alcalde advirtió que, si las condiciones actuales persisten, la ciudad podría entrar en una etapa crítica a finales de agosto y enfrentar mayores dificultades durante septiembre.

Por ello, hizo un llamado a la población para adoptar medidas de ahorro y hacer un uso responsable del recurso.

Las autoridades consideran que la recuperación de los embalses dependerá del comportamiento de las lluvias durante las próximas semanas y de la reducción del consumo innecesario.

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Mientras tanto, la capital continúa enfrentando uno de los desafíos más importantes relacionados con el abastecimiento de agua en los últimos años.