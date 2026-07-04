Tras la sufrida clasificación ante Cabo Verde, el hipotético camino de Argentina hasta la final del Mundial 2026

Argentina sufrió más de la cuenta contra la sorpresiva selección de Cabo Verde, pero logró un triunfo 3-2 en tiempo extra en Miami y sacó el boleto a los octavos de final del Mundial 2026. La próxima presentación ya tiene la agenda completa: será contra Egipto el próximo martes 7 de julio a las 13 horas (de Argentina) en Atlanta.
Si los de Lionel Scaloni logran superar el siguiente objetivo, deberán mirar un cruce de cuartos de final que se celebrará el sábado 11 de julio a las 22 horas en Kansas City contra Suiza, Colombia o Ghana.
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El hipotético camino de la Albiceleste en la cita 2026 de la Copa del Mundo continuaría con una semifinal que del otro lado tiene como contendientes a Brasil-Noruega y México-Inglaterra. Ambos cruces de octavos de final se celebrarán este domingo 5 de julio.
Si Argentina consigue dar un paso más rumbo a otra soñada final del mundo, el otro lado del cuadro tiene actualmente los cruces de octavos de final con España-Portugal, Paraguay-Francia, Canadá-Marruecos y Estados Unidos-Bélgica.
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LA HIPOTÉTICA AGENDA DE ARGENTINA HASTA LA FINAL
• 8vos de final - martes 7 de julio a las 13 horas (Atlanta)
vs. Egipto
• 4tos de final - sábado 11 de julio a las 22 horas (Kansas City)
vs. Suiza / Colombia-Ghana
• Semifinal - miércoles 15 de julio a las 16 horas (Atlanta)
vs. Brasil-Noruega / México-Inglaterra
• Final - domingo 19 de julio a las 16 horas (New York/New Jersey)
vs. España-Portugal / Paraguay-Francia / Canadá-Marruecos / Estados Unidos-Bélgica
EL CUADRO COMPLETO DEL MUNDIAL
LOS PARTIDOS DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026
• ARGENTINA 3-0 ARGELIA
• ARGENTINA 2-0 AUSTRIA
• ARGENTINA 3-1 JORDANIA
• ARGENTINA 3-2 CABO VERDE
LA AGENDA DE PARTIDOS DE 8VOS DE FINAL DEL MUNDIAL
Sábado 4 de julio
14.00: Canadá vs. Marruecos
18.00: Paraguay vs. Francia
Domingo 5 de julio
17.00: Brasil vs. Noruega
21.00: México vs. Inglaterra
Lunes 6 de julio
16.00: Portugal vs. España
21.00: Estados Unidos vs. Bélgica
Martes 7 de julio
13.00: Argentina vs. Egipto
17.00: Suiza vs. Colombia/Ghana
* Horarios de Argentina
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