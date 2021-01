El One Thousand Museum de Miami expone obras de la artista argentina Fernanda Lavera

La artista Fernanda Lavera

La artista Fernanda Lavera fue elegida para exponer sus obras en el One Thousand Museum de Miami. Algunas de sus pinturas ya forman parte de la ambientación del piso que David Beckham y su familia tienen en el emblemático edificio situado en el Biscayne Boulevard. “Me pone muy contenta este reconocimiento, no es fácil para un argentino llegar acá”, admitió a Infobae.

Este “reconocimiento”, como dice ella, llegó después de un año atípico para todo el mundo, incluyendo a los artistas. A Lavera la pandemia del coronavirus la ayudó a deconstruirse, repensar su día a día y reinventarse. Por ese motivo, en lo personal buscó salir de su zona de confort, superar sus propios límites y potenciar su espíritu creativo.

La obra de Lavera llegó al One Thousand Museum de Miami

Después de exponer en el Palacio Duhau en Buenos Aires y en distintas galerías del mundo, de la mano del reconocido decorador y marchand Greg Schriefer entró en el circuito de arte de Nueva York. Algunas de sus obras, como “Huyendo de la Gran Metrópolis”, “Mr. Elegante” y “Mr. Freeck” pasaron a formar parte de la colección que el productor musical Clive Davis posee en su penthouse en el emblemático edificio Ritz de Manhattan.

Algunos de los trabajos de la artista argentina en exposición en el edificio Ritz de Manhattan

Curioso es lo que sucede con su obra “Mr. Freeck”. Se trata de un personaje de uno de sus cuadros que “cobró vida propia” y se ha convertido en un suceso. “El personaje aterriza en la Tierra y llega sin reglas, lleno de preguntas, sin miedo y sin prejuicios. Una criatura fuera de este mundo que vino a participar en la internet con empatía, haciéndonos cuestionamientos sobre todas las cosas que tomamos como verdades y que nunca habíamos visto desde otra perspectiva”, explicó la artista sobre este trabajo, que busca abrir la mente y amigarse con la idea de aceptar lo diferente.

El productor musical Clive David tiene obras de Lavera entre su colección personal

Otros de los trabajos de Lavera, como “Peter y la banana” y “Mr. Karl”, también están expuestos en Red Fox Gallery de Nueva York, un espacio moderno dedicado al arte contemporáneo. Y en octubre participó de la gala Carousel of Hope Ball, que organizó la fundación Barbara David para recaudar fondos y ayudar a chicos en tratamiento por diabetes. En esa ocasión, presentó la obra “Pared dulce”, que fue subastada a beneficio de esa ONG.

El aislamiento por la pandemia no fue un impedimento para la creatividad de la reconocida artista argentina

Ahora bien, su trabajo cruzó los límites de Nueva York y se expandió hasta Miami después de que sus cuadros fueran elegidos para la ambientación del One Thousand Museum de Miami, donde viven estrellas del deporte como David Beckham y Paul Pogba. “The Mind of Man” y Danza con el Diablo” son dos de las pinturas que decoran el piso del ex futbolista inglés en el lujoso edificio diseñado por la arquitecta Zaha Hadid.

"Danza con el Diablo", una de las pinturas que están exhibidas en el piso de David Beckham en el One Thousand Museum de Miami

Su trabajos allí expuestos, al igual que las obras que ha realizado a lo largo de su extensa carrera, transmiten una forma de lenguaje tan personal que es imposible de clasificar o definir: al verlos por primera vez se puede pensar que es un estilo de expresionismo abstracto, pero al observarlos más detenidamente se revelan otras figuras. Colores, líneas, planos y gestos que evocan imágenes reconocibles se aprecian en sus composiciones. Lavera se las ingenia para marcar una distancia con lo inmediato y lo reconocible, aunque a veces sus trabajos sirven como un canal para conectar con lo familiar.

Su trabajo transmite una forma de lenguaje tan personal que e imposible de clasificar o definir

El encierro por la pandemia no fue un obstáculo para seguir haciendo arte, sino todo lo contrario: “En la cuarentena trabajé más que nunca. Tengo el atelier en el piso de arriba de mi casa y exploté durante el encierro. Hice cuadros de pandemia que están súper arriba y se vendieron mucho. Está bueno ser argentino y llegar a lugares que son muy difíciles de acceder. Desde ese lado, justamente, intento ayudar al que tengo al lado. Abro mucho la carpeta y ayudo a la gente, a los nuevos artistas… Todos tienen derecho a tener una oportunidad”.

"En la cuarentena trabaje más que nunca", asegura la artista que llegó a Nueva York y Miami

