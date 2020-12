El gobierno porteño reveló quiénes serán las primeras personas que recibirán la vacuna

Fernán Quirós habla sobre la disponibilidad de las vacunas y quienes tienen prioridad

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, informó que la Capital Federal recibiría 23 mil dosis de la Sputnik V una vez que arribe el avión de Aerolíneas Argentinas que partió ayer rumbo a Moscú en busca de la vacuna contra coronavirus.

El funcionario aseguró que en caso de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) apruebe la fórmula en las próximas horas, existe un orden establecido que indica quiénes serán las primeras personas en ser inoculadas.

“ La indicación del Ministerio de Salud es que deben ser aplicadas a grupos de mayor riesgo dentro de los trabajadores de la salud, que son los que trabajan en terapia intensiva, en las guardias externas atendiendo pacientes, a las personas que trabajan en ambulancias y quienes manipulan muestras en laboratorios ”, informó.

Y agregó: “En cuanto lleguen a aquí, si la ANMAT aprueba la vacuna y podemos ver la información, empezaremos a distribuirlas inmediatamente. Es una campaña simple y corta. A partir del 15 de enero, habrá un cargamento mucho más significativo y allí tendremos todo preparado”.

Una trabajadora sanitaria en Argentina con protección frente al coronavirus (CONTACTOPHOTO)

Por otro lado, el funcionario, que reconoció el aumento de los contagios y “un cambio en la tendencia”, hizo hincapié en las necesidad de reforzar las medidas de protección, sobre todo en las reuniones para celebrar las fiestas. “Este aumento de casos parece representar las dificultades que tenemos en diciembre de poder mantener las medidas de cuidado; la circulación en el espacio público abierto también nos preocupa, allí la cuestión es tener el tapaboca puesto y mantener la distancia, el metro y medio es salvador ”, enfatizó.

“Nos quedan cuatro meses por delante, tenemos que seguir haciendo el esfuerzo”, planteó Quirós, que también destacó como objetivo la necesidad de trabajar para que la segunda ola de COVID-19 “llegue lo más tarde y sea lo más pequeña posible”.

Además, y según informó, durante los primeros cuatro meses de 2021 llegarán al país vacunas de diversos laboratorios para inocular a la población.

Hasta el momento, la única que fue aprobada por la ANMAT es la creada por el laboratorio de Pfizer, al considerarla como un producto que “presenta un aceptable balance-beneficio-riesgo, permitiendo sustentar el otorgamiento de la inscripción y autorización condicional del producto para la indicación solicitada”. En este caso, falta aún cerrar el acuerdo entre el Gobierno y el laboratorio.

En tanto, Casa Rosada inició ayer el operativo para trasladar la vacuna Sputnik-V desde Moscú a Buenos Aires, para iniciar la vacunación previo autorización de la ANMAT. El Airbus 330-200 de Aerolíneas Argentinas, que en los últimos días fue acondicionado especialmente para poder transportar las primeras 300 mil dosis (unas 23 mil dosis serán distribuidas en la ciudad de Buenos Aires), despegó ayer del Aeropuerto de Ezeiza, y arribará al mediodía de hoy a la capital de Rusia.

Por otro lado, desde el gobierno de Axel Kicillof también reconocieron la suba de los casos. “ Hay una suerte de descontrol ”, aseguró la ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, María Teresa García.

En diálogo con El Destape Radio, la funcionaria bonaerense destacó que “el coronavirus no está controlado aún y la vacuna aún no llegó” y anticipó: “Esperemos no tener que volver atrás y hacer cierres. Todo depende de cómo vayan las fiestas”.

“Cualquier rebrote va a hacer que tengamos que volver a fases anteriores de acuerdo al distrito”, señaló la ministra.

Por otra parte, García celebró la partida del vuelo rumbo a Moscú para traer al país la vacuna Sputnik V: “Da mucha esperanza. Una parte de las vacunas que vienen de Moscú serán para la provincia, para los intensivistas, enfermeras y personal de salud que están en contacto con los contagiados”.

Seguí leyendo

Coronavirus: las conclusiones del ensayo clínico de suero equino hiperinmune que aprobó la ANMAT

El jueves llegarán 300.000 vacunas rusas que la ANMAT aprobará por lote desde Navidad hasta fin de año