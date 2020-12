Organizaciones sociales y familias desalojadas del predio de Guernica cortan el Puente Pueyrredón

Corte en el Puente Pueyrredón

A un mes del desalojo en el predio de Guernica, organizaciones sociales y las cientos de familias que fueron expulsadas de ese terreno realizan desde las primeras horas de la mañana un corte total en el Puente Pueyrredón. La movilización cuenta además con la presencia de dirigentes de la izquierda como Nicolás del Caño.

“Pasó un mes desde que fuimos desalojados, cuando nos quemaron nuestras casillas, pasaron las topadoras por encima de nuestras cosas y nos volvieron a dejar en la calle, con el operativo a cargo de Sergio Berni. El gobierno de Axel Kicillof, en el que muchos de los que estuvieron en el predio habían confiado, eligió privilegiar los intereses de la empresa Bellaco, que nunca pudo acreditar la titularidad de los predios de Presidente Perón, y que se hizo de esas tierras por sus relaciones con funcionarios de la dictadura militar”, denunciaron las familias a través de un comunicado antes de llevar adelante la movilización.

La movilización comenzó después de las seis de la mañana

Desde primera hora de la mañana, las organizaciones sociales y la familias desalojadas de Guernica se ubicaron en la subida al Puente Pueyrredón, desde la avenida Mitre, en Avellaneda y cortaron el acceso en ambos sentidos. Según explicaron, exigen que los reciba el ministro de Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque. En el lugar hay una importante presencia de efectivos de la Gendarmería.

“Como explicamos desde el primer día, somos familias trabajadoras que nos quedamos sin ingresos frente a la crisis económica que se profundizó con la pandemia, muchas mujeres sostén de familia. Después de todo lo que padecimos, queremos pasar las fiestas con nuestros hijos sabiendo que tendremos dónde poder construir nuestras casas”, agregaron en el comunicado.

La movilización es importante. Los manifestantes esperaban la llegada de varios micros provenientes del partido Presidente Perón y según se pudo observar, de un momento a otro subieron al puente para ubicarse a la altura del Riachuelo y bloquearon por completo la mano hacia la Ciudad de Buenos Aires.

“Por eso seguimos organizándonos y volvemos a las calles para que todo el país se entere que no bajamos los brazos, que no tenemos miedo, y que seguiremos reclamando por nuestro derecho a una vivienda y a un trabajo digno. Exigimos que el gobierno nos escuche y de una solución. En sus manos está resolver este conflicto y que no pasemos más por esta situación. Invitamos a todos los que nos apoyan a continuar siendo parte de esta lucha por vivienda y trabajo”, concluyeron las familias.

Entre la justificación para llevar adelante el corte que genera un caos de tránsito en plena hora pico, argumentan que el gobierno provincial les había prometido un encuentro con las familias para ofrecerles soluciones habitacionales y esa reunión aparentemente no se concretó. Tras varios minutos hubo un acuerdo entre los manifestantes y las autoridades para liberar a los autos que quedaron atrapados en en medio del piquete. Asimismo, trascendió que en poco tiempo mantendrán contacto con una autoridad de la Provincia para tratar de liberar parcialmente el acceso. Originalmente el plan es cortar hasta las 9 de la mañana.

