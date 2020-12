Vacaciones 2021: cuánto cuestan los seguros COVID-19 según el destino y qué gastos “extras” cubren

Actualmente, unos 40 países exigen seguros COVID-19 a los turistas

Valijas armadas, plata suficiente para la estadía, DNI en mano y también el seguro COVD-19 listo para presentar ante alguna emergencia. En tiempos de pandemia de coronavirus, este nuevo tipo de cobertura médica para los viajeros se volvió fundamental ya que les permite tener pagos los alojamientos en casos de cuarentena tras el contagio de algún contacto estrecho, las internaciones por coronavirus, las cancelaciones de los hoteles y hasta los regresos anticipados.

Al igual que ocurre en unos 40 países, Argentina les solicita una cobertura COVID-19 a los turistas extranjeros como también la presentación de una declaración jurada electrónica y un test PCR (hisopado) con resultado negativo.

En sintonía a lo que sucede en las principales ciudades de Europa, América, Africa y Asia es un requisito excluyente para visitar sus destinos. Con esta iniciativa; Chile, Brasil, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Italia, Turquía y Tailandia, por mencionar algunos, buscan que los viajeros no tengan que enfrentar gastos abultados por enfermarse durante sus vacaciones y que ninguno se quede sin atención en caso de no contar con el dinero suficiente.

Bariloche fue una de las primeras ciudades que impulsó que los turistas contrataran una cobertura médica contra el coronavirus, pero finalmente desistió (iStock)

Si bien desde el Ministerio de Turismo de la Nación trabajaron para flexibilizar el ingreso del turismo interno a las provincias en esta temporada de verano, que arrancó el 1 de diciembre, Jujuy decidió que todos los visitantes también cuenten con una asistencia COVID-19. Mientras que Río Negro y Entre Ríos finalmente desistieron de este filtro para fomentar su reactivación económica.

El objetivo de esas prestaciones, que combinan servicios de asistencia al viajero y de salud, es brindar un seguro que responda ante alguna de esas alternativas y que no sean los municipios los que deban cargar con los costos médicos, por lo que aconsejan su contratación.

Los precios de los seguros contra COVID-19 oscilan entre $13 mil y $20 mil para un grupo familiar de hasta 5 personas (dos mayores y dos menores) para un viaje por Argentina durante 15 días y parten desde los $13.500 si el destino es en el exterior.

Jujuy es la única provincia que actualmente le exige a sus visitantes un seguro médico COVID-19.

“También cubrimos los gastos de hotel en caso de que el pasajero deba atravesar por una cuarentena, los gastos de traslado, el alojamiento de familiares, los gastos por penalidad de reprogramación de vuelo y la repatriación sanitaria”, precisó a Infobae Fernando García Ruiz, CEO de Universal Assistance Argentina.

Además de ofrecer cobertura por día, esta empresa propone productos anuales multiviajes por un año a precios promocionales para grupos familiares. Y como las tarifas dependen de los montos cubiertos, García Ruiz aconseja adquirir “un seguro internacional de USD 80 mil por accidente o enfermedad, que cuesta aproximadamente entre USD 15 y USD 18” teniendo en cuenta que una internación por coronavirus puede costar hasta USD 100 mil .

Otro dato importante a tener en cuenta es que “esta cobertura se compra en pesos y al tratarse de una transacción en moneda local no tiene retenciones”, detalló el CEO de la compañía, quien precisó que este servicio también puede contratarse a último momento en el aeropuerto de Ezeiza.

11/04/2020 Un hombre con mascarilla con la Torre Eiffel de fondo POLITICA INTERNACIONAL Ludovic Marin/AFP/dpa

Aunque hay seguros internacionales para todos los bolsillos, cuya cobertura de asistencia oscila entre los USD 20 mil y los USD 250 mil, hay que tener en cuenta -por ejemplo- que una repatriación sanitaria desde Estados Unidos cuesta USD 50 mil y una repatriación de restos USD 25 mil.

En los países europeos, en tanto, el seguro médico mínimo exigido es de USD 50 mil; mientras que en Tailandia es de USD 100 mil, de acuerdo a un relevamiento de la empresa.

El portal Asegurá Tu Viaje, que permite cotejar cuál de las opciones que brindan unas 20 aseguradoras es la más conveniente, informa que la cobertura exigida por la comunidad europea cuesta $13.500 para una familia de cuatro personas . Contempla asistencia médica COVID-19 por USD 50 mil, medicamentos por USD por 300, traslado sanitario por USD 50 mil, repatriación funeraria por USD 33 mil y gastos de hotel por convalecencia por USD 370.

Un seguro por USD 100 mil cotiza aproximadamente $30 mil, uno por USD 150 mil vale $33.300, un por USD 200 mil se consigue por $42.400 y por USD 250 mil cuesta $89.700.

La compañía Assist Card, por su parte, promociona un servicio llamado “COVID Extra”, que además cubre los imprevistos no médicos que se pueden presentar antes o durante un viaje, en caso de un diagnóstico positivo del titular o de un acompañante. Entre ellos figuran el beneficio de cancelación total por verse imposibilitados de viajar, al igual del reembolso de varios de sus gastos no gozados como excursiones, eventos y/o espectáculos contratados con anterioridad.

La Fontana di Trevi, en Roma, uno de los destinos más concurridos de Italia. En ese país también exigen un seguro COVID-19 que cubra USD 55 mil

“Como en la actualidad hay muchos destinos y aerolíneas que piden un PCR con resultado negativo ofrecemos descuentos exclusivos para nuestros clientes a través de una alianza con los mejores laboratorios en Latinoamérica. Para solicitar el turno y coordinar la prueba debe presentar el e-voucher vigente o sus datos desde nuestra APP”, señaló a Infobae Federico Tarling, Chief Service Officer en Assist Card International.

El costo del servicio a nivel nacional es de USD 1,80 por día y de USD 79,20 dólares para la modalidad de múltiples viajes anuales, mientras que a nivel internacional es de USD 13,59 por día y USD 179 para cubrir los viajes de todo el año.

“Los valores de nuestros productos no varían en función del destino. El precio está asociado al monto de cobertura del producto. Aunque los costos de los sistemas de salud fuera de la Argentina suelen ser variados (Perú no es igual de caro que Estados Unidos), nuestra recomendación es siempre cubrirse lo máximo que se pueda para no llevarse sorpresas desagradables como lo puede ser el encontrarse con que la cobertura no alcanza para cubrir la atención necesitada”, concluyó Tarling.

