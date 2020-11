Viajar en tiempos de covid-19: qué países piden hisopados en su ingreso al territorio nacional

Un hombre muestra el funcionamiento del sistema de control de COVID-19 en el aeropuerto internacional Ben Gurion de Lod, Israel, el 9 de noviembre de 2020 (REUTERS/Ammar Awad)

Viajar de un país a otro en plena pandemia resulta un desafío: desde las exigencias de un certificado con el resultado negativo de un test de COVID-19 hasta las cuarentenas obligatorias, son diversos los requisitos de cada nación para permitir el ingreso de extranjeros a su territorio.

Los siguientes son todos los países que piden una prueba científica de que el viajante no posee coronavirus en el momento de su arribo:

América:

Argentina: El 30 de octubre habilitó el ingreso por turismo de nativos y extranjeros radicados en los países limítrofes. Los viajeros deben presentar una Declaración Jurada Electrónica, un test PCR (hisopado) con resultado negativo y un seguro médico COVID. Se pide una cuarentena de 14 días.

Aruba: Pueden ingresar ciudadanos de todos los países con los requisitos de visado habituales. Todos los viajeros deben presentar pruebas de COVID-19 PCR negativas tomadas no más de 72 horas antes de la llegada. No se requiere cuarentena.

Bahamas: Los viajeros de todos los países pueden ingresar con los requisitos de visado habituales. Todos los extranjeros deben presentar una prueba COVID-19 negativa durante su solicitud de visado sanitario. Desde el 31 de octubre no se pide cuarentena.

Barbados: Se permite a los viajeros de todos los países con los requisitos de visado habituales. Todos los procedentes de países de bajo, medio y alto riesgo deben presentar una prueba de PCR de COVID-19 negativa a su llegada. Los viajeros de zonas de alto riesgo se pondrán en cuarentena durante 7 días, con una segunda prueba de PCR para terminar la cuarentena.

Belice: Entrada libre a visitantes de todos los países con los requisitos de visado habituales. Todos deben presentar una prueba de PCR de COVID-19 negativa a su llegada. Sólo serán puestos en cuarentena en caso de que el resultado de la prueba sea positivo.

Una enfermera se dispone a realizar una prueba PCR (EFE/ Jesús Diges/ Archivo)

Bolivia: Todos los viajeros deben presentar una prueba de COVID-19 realizada hasta 7 días antes de su llegada. No se pide cuarentena pero aquellos que no cuenten con el certificado médico no podrán ingresar, independientemente de su nacionalidad o residencia.

Chile: Permite sólo el ingreso de extranjeros residentes y personas que tengan un permiso especial para viajar, como un contrato laboral. Pide un certificado médico con prueba de PCR de COVID-19 al llegar y quienes no lo tengan deberán aislarse durante 14 días.

Costa Rica: Autoriza la entrada a viajeros de todos los países. Pide una prueba de COVID-19 y no hay que hacer cuarentena. Se recomienda un seguro de viaje.

Cuba: Sólo se permite la entrada a los turistas que tengan reservas aprobadas en hoteles de algunos de sus enclaves turísticos. Se pedirán exámenes médicos a criterio de las autoridades.

Ecuador: Todos los viajeros deben presentar una prueba de COVID-19 realizada máximo 10 días antes de su ingreso. Si no tienen un certificado deben cumplir una cuarentena de 10 días.

Jamaica: Se permite a los viajeros de todos los países con los requisitos de visado habituales. Los procedentes de países de alto riesgo deberán presentar una prueba COVID-19 PCR negativa. Todos los que no se queden en el corredor turístico tendrán que hacer una autocuarentena de 14 días y serán monitoreados.

Nicaragua: Todos los viajeros deben contar el resultado negativo de una prueba PCR realizada en un período no mayor a 72 horas antes del ingreso al país. Los extranjeros que presenten fiebre o síntomas respiratorios no podrán ingresar, mientras que los nicaragüenses con dichos signos pasarán directamente a “resguardo domiciliar”.

Panamá: Se permite a los viajeros de todos los países con los requisitos de visado habituales. Todos deben presentar un certificado de negativo en la prueba PCR de COVID-19 realizado no más de 48 horas antes de viajar. No se exige cuarentena.

Un hombre se somete a una prueba hisopada de coronavirus, en Ciudad de Panamá (EFE/Bienvenido Velasco/Archivo)

Paraguay: Permite el ingreso de viajeros de todos los países. Los que permanezcan por menos de 7 días deben tener una prueba de RT-PCR de COVID-19 cuyo resultado debe ser negativo con 72 horas previo a su ingreso. Los viajeros que se queden más de 7 días y que tengan un resultado negativo en la prueba de COVID-19 pueden reducir su período de cuarentena de 14 a 7 días. Caso contrario de no contar con dicha prueba, deberán realizar una cuarentena de 14 días.

Perú: Todos los viajeros deben presentar una prueba de COVID-19 realizada hasta 72 horas antes de su llegada. Los que no presenten síntomas al arribo no cumplirán con una cuarentena.

Puerto Rico: Se prohíbe la entrada a Puerto Rico a los viajeros de todos los países de la Unión Europea, China, Brasil, Reino Unido, Irlanda e Irán. Todos los que llegan deben presentar un certificado de una prueba de PCR COVID-19 con resultado negativo y realizado no más de 72 horas antes. Si no tiene certificado deberá hacer una cuarentena de 14 días.

República Dominicana: Cualquiera puede entrar bajo las reglas regulares de entrada de visados. Realiza pruebas de COVID-19 al azar en las llegadas de viajeros con testeos de saliva. No pide cuarentenas.

Uruguay: Se permite el ingreso sólo a ciudadanos uruguayos y extranjeros con residencia o con un contrato laboral especial. Se pide una prueba PCR de COVID-19 en la llegada, una cuarentena de 7 días y luego una segunda prueba PCR de COVID-19. Concluye el aislamiento si el resultado del testeo es negativo.

Venezuela: Se pide una prueba PCR con resultado negativo realizada hasta 48 horas antes de su llegada, y en el arribo se le realiza otra prueba. Solo deberán hacer cuarentena quienes den positivo los testeos.

Europa

Austria: Entrada libre a los viajeros procedentes de países miembros de la Unión Europea (incluido el Reino Unido), países del espacio Schengen, las naciones de la Asociación Europea de Libre Cambio y micronaciones europeas como Andorra, Mónaco, San Marino y El Vaticano. Se pedirá un test de COVID-19 según la nación de donde provenga pero no hay que hacer cuarentena.

Una mujer se realiza la prueba para coronavirus en Staten Island, Nueva York, EEUU. Noviembre 10, 2020 (REUTERS/Brendan McDermid)

Croacia: Recibe turistas de cualquier país con las normas habituales de visado y confirmación de alojamiento ya abonado. Exige una prueba de COVID-19 y cuarentena a viajeros de naciones que no forman parte de la Unión Europea y el espacio Schengen.

España: Permite el ingreso a los viajeros de países europeos y de Australia, China, Japón, Nueva Zelanda, Rwanda, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y Uruguay. Exigirá a partir del próximo 23 de noviembre a los procedentes de países de riesgo una PCR negativa realizada 72 horas antes para poder entrar. No se pide cuarentena.

Grecia: Tiene diferentes niveles de requerimientos basados en el país del que se viaja y no hay cuarentenas para los autorizados a ingresar.

Italia: Permite el ingreso a ciudadanos de todos los países de la Unión Europea, excepto Grecia, Francia, Malta, España, Rumania, Bulgaria, Holanda, Bélgica y el Reino Unido. Pide pruebas de COVID-19 en la llegada y una cuarentena de 14 días a viajeros de algunas de las naciones aprobadas.

Serbia: Se permite a los viajeros de todos los países para hacer turismo. Los viajeros de Croacia, Bulgaria, Rumania, y Macedonia del Norte deben presentar una prueba PCR con resultado negativo y realizada dentro de las 48 horas antes de su llegada. No se pide cuarentenas.





Y el resto de los países que exige una prueba PCR de COVID-19 para el ingreso:

